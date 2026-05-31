Undav duplázott és gólpasszt adott, Finnország kiütésével hangoltak a vb-re a németek; nyert az USA is

2026.05.31. 22:49
A világbajnokságra készülő német labdarúgó-válogatott 4–0-ra nyert Finnország ellen a két csapat mainzi felkészülési meccsén. A világbajnoki házigazda Egyesült Államok csapata ötgólos meccsen gyűrte le Szenegált.

A többé-kevésbé a legjobb kezdőjével felálló (a szombati BL-döntőn érdekelt Kai Havertz helyén Lennart Karl, míg a sérült Manuel Neuer poszján Oliver Baumann játszott) Nationalelf az előzetes várakozásoknak megfelelően domináns játékkal rukkolt ki az első félidőben, de a Lukas Hradecky vezette finn védelem egy bő fél órán át állni tudta a sarat. A jég a 34. percben tört meg, egy szögletvariáció után Kimmich beadását Deniz Undav bólintotta a kapuba. 

A fordulás után a Stuttgart centere előkészítőként jeleskedett, s egy pontatlan finn passzra lecsapva Florian Wirtzcel rúgatott gólt. S ha egy üzlet beindul... Az 57. percben Lennart Karl remek ütemű indítását váltotta gólra Undav, majd hat perccel később Jamal Musiala átlövése kötött ki a kapu jobb oldalában. A folytatásban leült a meccs, több gól nem született – Julian Nagelsmann együttese magabiztos sikerrel hangolt a tengerentúli seregszemlére. 4–0

EGYESÜLT ÁLLAMOK–SZENEGÁL

Gólgazdag mérkőzést játszott Szenegállal a saját közönsége előtt pályára lépő amerikai válogatott. Mauricio Pochettino együttese Sergino Dest és Christian Pulisic látványos góljaival kétgólos előnyre tett szert, majd Sadio Mané szépített a szünet előtt. Az Al-Naszrban légióskodó szélső a fordulás után (miután Balogun találatát elvette a VAR) az egyenlítő találatot is megszerezte, de bő tíz perccel később jött Folarin Balogun, és kihasználta Mbow hibáját. A folyatátásban több gól nem esett, így a vb házigazdái készülhetnek egy fokkal jobb szájízzel a torna rajtjára. 3–2 

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Németország–Finnország 4–0 (Undav 34., 57., Wirtz 48., Musiala 63.)
Egyesült Államok–Szenegál 3–2 (Dest 7., Pulisic 20., Balogun 63., ill. Mané 44., 52.)

Később
23.30: Brazília–Panama, Rio de Janeiro

 

