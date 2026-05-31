Nemzeti Sportrádió

Tippmixrekordot hozott a budapesti BL-döntő

2026.05.31. 22:36
Fotó: Getty Images
Címkék
Bajnokok Ligája Tippmix BL-döntő
Rekordot hozott a Tippmixen a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő, a téteket illetően megdőlt a napi rekord és a fogadásszámok is kiugró adatokat mutatnak – közölte a Szerencsejáték Zrt. az MTI-vel vasárnap este.

A cég összesítése szerint az Európa-liga-, illetve a Konferencialiga-döntőt is többszörösen felülmúlta a BL aranycsatája (az El-döntőnél 5-ször, a Kl-döntőnél 6-szor több tét érkezett be), de még a májusban második legnépszerűbb találkozónál (Bayern München–Paris Saint-Germain, BL, elődöntő, visszavágó) is 3.5-szer több tét érkezett az Arsenal és a PSG összecsapására, amelyet végül a francia csapat nyert meg a hosszabbítás után tizenegyesekkel.

A Tippmixen a „Ki nyeri a döntőt?” fogadási sorra beérkezett tippek 80 százaléka várta a franciák sikerét, az 1X2 fogadási piacon a tippek 33 százaléka érkezett a döntetlenre. Népszerű volt a fogadók körében az a tipp is, mely szerint mindkét csapat betalál a döntőn – itt a tippek 99 százaléka lett tökéletes.

Azok a fogadók, akik a rendes játékidő pontos végeredményét (1–1) eltalálták, 5.50-es szorzóval kalkulálhattak, aki pedig eltalálta, hogy az Arsenal szerzi meg a vezetést, 2.07-es oddsnak örülhetett.

Az „ágyúsok” már a 6. percben 1–0-ra vezettek, a második félidőben aztán büntetőből egyenlített a PSG, így a „Lesz 11-es?” fogadási sorra érkezett tippek 98 százaléka helyesnek bizonyult. Az 1–1-es rendes játékidőt követően a hosszabbítás sem hozott gólt, így jöhetett a szétlövés, aminek szintén sok sportfogadó örülhetett – ismertette a Szerencsejáték Zrt.

Kiemelkedő nyeremények is születtek a BL-döntő, illetve a teljes BL-szezon lezárásával. Egy Tippmix-játékos még tavaly szeptemberben tippelte meg a BL-győztest, mellette ráadásul további négy versenykiírás végső győztesét is eltalálta, így kétszer megjátszva 5-ös kötését, összesen 6 ezer forintos tétre 2 millió 76 ezer 228 forintot nyert. Volt olyan fogadó is, aki tavaly október végén tippelte meg a három európai kupadöntő győztesét, és mivel minden tippje tökéletes volt, közel 2 millió forintot nyert, 15 ezres tétjével – derült ki a cég összesítéséből.

 

Bajnokok Ligája Tippmix BL-döntő
Legfrissebb hírek

Fotó: a BL-győztes Paris Saint-Germain üzenetet hagyott maga után a Puskás Arénában

Bajnokok Ligája
2 órája

Nuno Mendes: Nem tudom, hogy ez-e a PSG legjobb generációja, de...

Bajnokok Ligája
3 órája

Minden képzeletet felülmúlt – képekben a budapesti Bajnokok Ligája-döntő a Puskás Arénában

Bajnokok Ligája
4 órája

A PSG-t öt, az Arsenalt három játékos képviseli a BL-idény álomcsapatában

Bajnokok Ligája
5 órája

Nem volt idő keseregni: az Arsenal megünnepelte Londonban a PL-címét – videók

Angol labdarúgás
7 órája

David Beckham is illusztris társaságból figyelte a BL-döntőt

Bajnokok Ligája
7 órája

Viktor Gyökeres teljesítményét kritizálta az angolok legendája

Bajnokok Ligája
9 órája

A Puskás Aréna a Milan és az Inter legendáját is összehozta – videó

Bajnokok Ligája
11 órája
Ezek is érdekelhetik