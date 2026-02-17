Nemzeti Sportrádió

Tóth Balázs ausztrál csapattársa súlyos sérülés miatt lemarad a vb-ről

2026.02.17. 09:53
Lewis Miller valószínűleg már a pályán is tudta, hogy nagy a baj... (Fotó: Getty Images)
Blackburn Rovers foci vb 2026 sérülés Lewis Miller ausztrál labdarúgó-válogatott
Súlyosan megsérült, így lemarad a nyári labdarúgó-világbajnokságról Lewis Miller, a magyar válogatott Tóth Balázst is foglalkoztató Blackburn Rovers ausztrál védője.

A helyi szövetség keddi közlése alapján a 25 éves szélső hátvédnek a vasárnapi, Queens Park Rangers elleni, idegenben 3–1-re megnyert angol másodosztályú bajnoki mérkőzésen – mindössze nyolc percnyi játék után – szakadt el az Achilles-ina, ami miatt megműtötték és kilenc hónapos kihagyás vár rá.

Miller két gólt is szerzett a világbajnoki selejtezőkön, így kulcsszerepe volt az ausztrálok kijutásában.

A június 11-én kezdődő, 48 csapatos világbajnokságnak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, az ausztrálok a házigazda amerikaiak, valamint a paraguayiak mellett a szlovák, koszovói, török, román négyes egyikével szerepelnek a D-csoportban.

 

