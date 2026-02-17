Nemzeti Sportrádió

José Moruinho a Benficával törne borsot a Real Madrid orra alá

2026.02.17. 09:37
José Mourinho ismét kibabrálhat korábbi klubjával (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Real Madrid António Simoes Benfica Jean-Pierre Papin PSG Monaco
António Simoes szerint José Mourinho ugyanolyan jól tudja motiválni a Benficát, mint anno Guttmann Béla, és ha a lisszaboni csapat játékosai hisznek a sikerben, kiejthetik a Real Madridot.

José Mourinho személye vagy a két csapat január 28-i alapszakasz-mérkőzése (4–2-re nyertek a portugálok) miatt is érdekesnek ígérkezik a Benfica és a Real Madrid keddi összecsapása. A találkozó előtt az O Jogo megszólaltatta António Simoest, aki játszott a lisszaboni együttesben a Real Madrid ellen 5:3-ra megnyert 1962-es BEK-döntőben (a madridiak mindhárom gólját Puskás Ferenc szerezte), és felidézte, mit mondott a mérkőzés előtt Guttmann Béla. A most 82 éves korábbi szélső a BEK 1964–1965-ös kiírásában játszott a Győri ETO, az 1967–1968-as évadban a Vasas ellen, 1973–1974-ben pedig az akkor elődöntőig menetelő Újpest ellen. No meg az 1966-os vb-n gólpasszt adott Magyarország ellen (3:1).

 „Képzeljék el, milyen volt tizennyolc évesen pályára lépni a döntőben úgy, hogy a túloldalon olyan klasszisok álltak, mint Alfredo Di Stéfano, Puskás Ferenc és Paco Gento – mondta António Simoes. – De ez csak motivált minket. A félidőben három kettőre vezetett a Real Madrid, s a mai napig emlékszem, mit mondott a szünetben Guttmann Béla: a Real Madrid öreg, fáradt csapat, mi viszont fiatalok vagyunk, tele energiával, így fordíthatunk. José Mourinho szintén nagyszerűen tudja motiválni csapatát, ezért a játékosoknak hallgatniuk kell rá, és hinni abban, hogy kiejthetik a spanyolokat, és ők is nagy eredményt érhetnek el.”

Ousmane Dembélé (Fotó: Reuters)

Jean-Pierre Papin szerint sebezhető a PSG

Francia rangadót rendeznek a Bajnokok Ligája rájátszásában, 1991 aranylabdása, Jean-­Pierre Papin úgy véli, hogy Ousmane Dembélé pazar játéka kulcsfontosságú a fővárosi együttesnek.

Jean-Pierre Papin (ConseillÃ marseille) FOOTBALL : Clermont Foot vs Olympique de Marseille - Ligue 1 Uber Eats - 11/02/2

A 2025-ben világverő PSG ebben az idényben egyértelműen alulteljesít. A francia bajnokságban legutóbb, pénteken 3–1-es vereséget szenvedett a Rennes otthonában, s mivel a Lens szombaton 5–0-ra legyőzte a Paris FC-t, a két együttes helyet cserélt a tabella élén. A Bajnokok Ligája alapszakaszában sem hozták a párizsiak az elvárt szintet, mindössze a tabella 11. helyén végeztek, így kénytelenek részt venni a sorozat rájátszásában – ráadásul nem lesz könnyű dolguk, hiszen a nagy rivális Monaco lesz az ellenfelük.

 Jean-Pierre Papin szakértőként rendre kifejti a véleményét a francia labdarúgás aktuális témáiról, a Telefoot csatornán a fővárosiak esélyeiről nyilatkozott.

„Amikor Ousmane Dembélé nincs a pályán, nem ugyanaz a PSG, nem ugyanolyan a hatékonysága. Nélkülözhetetlenné vált a csapatnak. Egy nagyszerű Dembélére van szüksége a PSG-nek, hogy igazán nagyszerű csapat legyen” – mondta 1991 aranylabdása.

De azért van, amikor vele sem megy. Hiszen a hétvégén a friss aranylabdás is ott volt a csapatban, sőt, még gólt is lőtt…

BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
18.45: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1) 
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)

 

