Sérülése után Laura Glauser készen áll a visszatérésre

Laura Glauser pályafutása egyik legnehezebb időszakát élte át az elmúlt hónapokban, hiszen nyaki gerincsérve volt, emiatt műtétre és hosszadalmas rehabilitációra kényszerült, s a 2025-ös Európa-bajnokságon sem léphetett pályára a francia válogatott színeiben.

„Fizikailag nagyon jól vagyok, jelenleg Clairefontaine-ben tartózkodom, és a felépülésem utolsó szakaszban járok, mielőtt visszatérnék a pályára – számolt be állapotáról a Handnews szakportálnak adott interjújában a Ferencváros kapusa. – A testem rendben van, nagyon jól sikerült felépülnöm a műtétből. Őszintén mondom, hogy kiválóan érzem magam.”

A 32 esztendős kapus elmondta, legnehezebben a műtét előtti várakozást élte meg, de tudta, hogy mire számíthat, és most már szavai szerint teljes biztonságban érzi magát a saját testében, ami hihetetlenül jó érzéssel tölti őt el.

Glauser biztos benne, hogy hamarosan visszatérhet a pályára: „Még utoljára meg kell látogatnom a sebészemet, de a következő hetekben újra tudok edzeni, aztán pedig versenyezni.”

A Ferencváros kapusa a francia válogatottba is szeretne minél előbb visszatérni: „Szeretem a francia válogatottat, nagyon sokat jelent nekem. Ez egy örökség, amit ránk hagytak, nekünk pedig életben kell tartanunk. Nem az egyéni teljesítményről van szó, hanem az számít, amit együtt teszünk ebben a mezben.”

Mint ismert, Glauser az idény végén távozik Magyarországról és a Rapid Bucurestiben folytatja pályafutását, így természetesen a klubváltás okai is szóba kerültek az interjúban: „Természetesen megvannak a személyes okaim, de csak úgy nem megyek el sehová. Nagyon érdekes a Rapid projektje, szeretném elvállalni ezt a kihívást, és részese lenni a csapat visszatérésének a legmagasabb szintre a Bajnokok Ligájában. Ez egy olyasvalami, amit még sosem tapasztaltam. Ami a CSM Bucurestivel való rivalizálást illeti, már megtapasztaltam a múltban és nem igazán zavar. Kézilabdázni akarok, bármelyik klubban is játsszak. Az ellenséges légkör motiváló is lehet.”