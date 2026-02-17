Pavlova Maria: Mindkét programunk tökéletes volt
– Nem mindenkinek sikerül élete legjobbját teljesítenie egy olimpián, a párosuk kétszer is megtette.
– Tökéletes volt! Minden. A kűrben és a rövid programban is életünk legjobbját futottunk, nagyon elégedettek vagyunk azzal, amit elértünk, amit a jégen bemutattunk. Az elégedettség mellett büszkék is vagyunk a teljesítményünkre – fogalmazott Pavlova Maria.
– Volt önökben bármiféle idegesség, feszültség a kűr előtt?
– Nem mondom, hogy nem izgultunk, hogy nem voltunk idegesek. De nagyon keményen dolgoztunk a felkészülés során, tudtuk, képesek vagyunk kimenni a jégre, s ott a tőlünk telhető legjobbat nyújtani. Megcsináltuk.
– Vissza tud emlékezni az érzéseire a jégen?
– Az utolsó csoportban léphettünk jégre, már erre sem számítottunk a vasárnapi rövid program előtt. De ott jól futottunk, s bár meglepetésként ért minket, hogy a legjobbak között mutathatjuk be a kűrünket, tudtuk, képesek vagyunk itt is jól korcsolyázni. Aztán amikor eljutottunk az első elemhez, egymásra néztünk – ott volt mindkettőnk tekintetében az, hogy itt vagyunk egy olimpián, megmutathatjuk, mit tudunk, és meg is tudjuk mutatni. És ott elmúlt minden idegesség.
– A kűrjük után a második helyre ugrottak, és egészen a verseny végéig ott ülhettek az emelvényen, a dobogósok számára fenntartott fotelekben. Nagyon izgultak?
– Jó volt ott ülni, de inkább csak elégedettséget éreztünk. Az utolsóként futó német párossal együtt készülünk, láttuk, hogyan edznek, büszkék vagyunk rájuk, hogy megszerezték a bronzérmet. Nem reménykedtünk, mert tudtuk, ha ők jól futnak, az ellen mi nem tehetünk semmit – mi megkaptuk a bíróktól azokat a pontszámokat, amelyeket szerettünk volna. Két hibátlan programmal lettünk negyedikek.
– Hetven évvel ezelőtt indult magyar páros olimpián, ezek után jött a Pavlova, Sviatchenko duó és ez a milánói negyedik hely – vajon mit adhat Magyarországnak ez a szép eredmény?
– Sokan támogatnak minket Magyarországról, a rövid program után rengeteg üzenetet kaptunk. Azt hiszem, sokan büszkék ránk, s arra, amit elértünk. Nagyon reméljük, hogy ezek után még többen kezdenek el műkorcsolyázni Magyarországon, s lesz több páros is a jövőben.
– Mit visznek haza magukkal erről az olimpiáról?
– Leginkább magát a versenyt. A rövid program és a kűr mindenek felé emelkedett. És azért, mert mindkettő tökéletes volt.
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
MŰKORCSOLYA
Páros, kűr, DÖNTŐ
1. Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 231.24 pont
2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Grúzia) 221.75 pont
3. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 219.09 pont
4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 215.26 pont
5. Szuj Ven-csing, Han Cung (Kína) 208.64 pont
6. Sara Conti, Niccolo Macii (Olaszország) 203.19 pont