Pavlova Maria: Mindkét programunk tökéletes volt

– Nem mindenkinek sikerül élete legjobbját teljesítenie egy olimpián, a párosuk kétszer is megtette.

– Tökéletes volt! Minden. A kűrben és a rövid programban is életünk legjobbját futottunk, nagyon elégedettek vagyunk azzal, amit elértünk, amit a jégen bemutattunk. Az elégedettség mellett büszkék is vagyunk a teljesítményünkre – fogalmazott Pavlova Maria.

– Volt önökben bármiféle idegesség, feszültség a kűr előtt?

– Nem mondom, hogy nem izgultunk, hogy nem voltunk idegesek. De nagyon keményen dolgoztunk a felkészülés során, tudtuk, képesek vagyunk kimenni a jégre, s ott a tőlünk telhető legjobbat nyújtani. Megcsináltuk.

– Vissza tud emlékezni az érzéseire a jégen?

– Az utolsó csoportban léphettünk jégre, már erre sem számítottunk a vasárnapi rövid program előtt. De ott jól futottunk, s bár meglepetésként ért minket, hogy a legjobbak között mutathatjuk be a kűrünket, tudtuk, képesek vagyunk itt is jól korcsolyázni. Aztán amikor eljutottunk az első elemhez, egymásra néztünk – ott volt mindkettőnk tekintetében az, hogy itt vagyunk egy olimpián, megmutathatjuk, mit tudunk, és meg is tudjuk mutatni. És ott elmúlt minden idegesség.