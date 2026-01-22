Nemzeti Sportrádió

Több hétre elveszítette egyik legfontosabb játékosát az FC Barcelona

2026.01.22. 14:03
Pedri a Slavia Praha elleni BL-meccsen sérült meg (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona Bajnokok Ligája sérülés Pedri
Egy hónapig nem számíthat Pedri játékára a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő FC Barcelona. A katalán csapat irányító középpályása a Slavia Praha elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg,

Mint ismert, az FC Barcelona szerdán 4–2-re legyőzte a Slavia Prahát a Bajnokok Ligája alapszakaszában, a győzelem azonban vezéráldozatot követelt: a második félidőben ugyanis megsérült a katalán csapat egyik legfontosabb játékosa, Pedri, akit emiatt a 61. percben le is kellett cserélni.

A másnap elvégzett orvosi vizsgálatok aztán megállapították, hogy Pedri combhajlítóizom-sérülést szenvedett, és egy hónapig nem állhat Hansi Flick vezetőedző rendelkezésére – erősítette meg a Marca értesüléseit a katalán klub hivatalos felületein.

Pedri így biztosan kihagyja az Oviedo, az Elche, a Mallorca, a Girona és a Levante elleni mérkőzéseket a La Ligában, és a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén sem szerepelhet, amennyiben az FC Barcelona nem végez az első nyolc között az alapszakaszban.

 

