Több hétre elveszítette egyik legfontosabb játékosát az FC Barcelona

Mint ismert, az FC Barcelona szerdán 4–2-re legyőzte a Slavia Prahát a Bajnokok Ligája alapszakaszában, a győzelem azonban vezéráldozatot követelt: a második félidőben ugyanis megsérült a katalán csapat egyik legfontosabb játékosa, Pedri, akit emiatt a 61. percben le is kellett cserélni.

A másnap elvégzett orvosi vizsgálatok aztán megállapították, hogy Pedri combhajlítóizom-sérülést szenvedett, és egy hónapig nem állhat Hansi Flick vezetőedző rendelkezésére – erősítette meg a Marca értesüléseit a katalán klub hivatalos felületein.

Pedri így biztosan kihagyja az Oviedo, az Elche, a Mallorca, a Girona és a Levante elleni mérkőzéseket a La Ligában, és a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén sem szerepelhet, amennyiben az FC Barcelona nem végez az első nyolc között az alapszakaszban.