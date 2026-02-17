Itt a lehetőség: javíthat a Juve elleni mérlegén Sallai Roland

Talán most sikerül. A Galatasaray a Juventusszal játszik a Bajnokok Ligája rájátszáskörében, a párharc első mérkőzését kedd este rendezik Törökországban, remélhetőleg Sallai Rolanddal a kezdőcsapatban (a török együttes még sosem kapott ki pályáválasztóként olasz ellenfelétől.) A magyar válogatott szélsőnek nincs sok kellemes emléke a torinói együttesről. Eddig három alkalommal játszott a Juventus ellen, és mind a háromszor vereséget szenvedett a csapata. Kilenc évvel ezelőtt, 2017 februárjában a Palermo labdarúgójaként 4–1-re kapott ki az olasz élvonalban, majd 2023-ban a Freiburggal az Európa-liga nyolcaddöntőjében hazai pályán 2–0-s, idegenben 1–0-s vereséget szenvedett a német csapattal.

Most talán kiegyenlítettebb csatára van kilátás, ám vélhetően győzni kellene hazai pályán ahhoz, hogy legyen esély a továbbjutásra. Ezért pedig Sallai Roland is sokat tehet, aki ebben az évadban eddig mind a nyolc BL-találkozón pályára lépett, hét alkalommal kezdőként, az Atlético Madrid ellen (1–1) pedig fontos gólpasszt adott. De a legjobb persze az lenne, ha az első gólját is megszerezné a sorozatban.

Ám nemcsak benne, hanem Mauro Icardiban is bízhat a Galata, főleg, hogy neki valamivel jobban megy a Juve ellen. Az Internazionale és a Sampdoria labdarúgójaként 14 mérkőzésen 3 győzelem, 5 döntetlen és 6 vereség a mérlege a torinóiak ellen, ezeken összesen 8 gólt és két gólpasszt könyvelhetett el. A legsikeresebb összecsapását 2013 januárjában játszotta, amikor az ő duplájával nyert 2–1-re a Sampdoria Torinóban. Nem ma volt, de hasonlóval bizonyára most is kiegyezne. Az argentin csatár ebben az idényben 33 mérkőzésen 15 gólnál jár, érdekesség, hogy a Bajnokok Ligája az egyetlen sorozat, amelyben még nem volt eredményes ebben az évadban. Ugyanakkor önbizalomtól duzzadva készülhet, miután a hétvégén mesterhármast jegyzett az ­Eyüpspor (5–1) ellen. Még érdekesebbé teszi számára a találkozót, hogy egybehangzó olasz és török lapértesülések szerint a télen szerette volna szerződtetni a Juventus, és közel is állt a két klub a megállapodáshoz. Pikáns lenne tehát, ha esetleg ő döntené el a párharcot.

„Szerettem Olaszországban játszani, és sok gólt szereztem a Juventus ellen, úgyhogy nagyon várom a keddi mérkőzést – idézte Mauro Icardit a sporx.com. – Akkor elég jó futballistáik voltak, ám azóta teljesen kicserélődött a keretük. A szurkolóink biztosan fantasztikus hangulatot teremtenek, ezt ki kell használnunk, és meg kell nyernünk az összecsapást, mert szeretnénk ott lenni a legjobb tizenhat között.”

Jönnek az olaszok…

Jó formában lévő Atalanta érkezik kedden Dortmundba, az olasz klubcsapatok elleni mérlegük miatt eleve cidrizhetnek az egyébként ragyogóan teljesítő hazaiak.

Jó néhány futballklasszikust emlegethetünk a német–olasz szembenállás kapcsán, akár válogatott, akár klubszinten, s bár a Dortmund–Atalanta BL-rájátszás aligha kerül a két nemzet csatáit összefoglaló aranyoldalakra, izgalmasnak ígérkezik ez a legalább 180 perc.

A Borussia éppen egy olasz csapat, a Juventus 3–1-es legyőzésével lett Bajnokok Ligája-győztes 1997-ben Münchenben (vezette: Puhl Sándor), erre mindig jó szívvel emlékeznek vissza a fekete-sárga hívek, de a történelmi eseményeket vizsgálva görcsbe rándulhat a gyomruk. A mértékadó Weltfussball gyűjtése szerint a BVB ez ideig ötven hivatalos mérkőzést játszott olasz együttes ellen, s 17 győzelem, illetve nyolc döntetlen mellett 25 vereséget szenvedett el, tehát a meccsek felén alulmaradt. A BEK/BL-ben 24 találkozóból 12-et elbukott olasz riválissal szemben (hét győzelem és öt döntetlen mellett), s 11 hazai mérkőzése közül csak hármat nyert meg a legrangosabb európai kupában (négy-négy döntetlen és vereség szerepel még a statisztikában). A jelenbe csöppenve további rossz hír, hogy Niko Kovac, a dortmundiak vezetőedzője a párharc első, németországi felvonásán nem számíthat az izomsérüléssel bajlódó Nico Schlotterbeckre és a combját fájlaló Niklas Sülére sem.

Mindenesetre élménnyel ajándékozhat meg minket a keddi összecsapás, hiszen a Borussia október vége óta veretlen a Bundesligában (11 győzelem, négy döntetlen), az Atalanta pedig 2026-ban nem talált még legyőzőre a Serie A-ban (hat győzelem, két döntetlen) és mindössze két gólt kapott. K. J.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.45: Galatasaray (török)–Juventus (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport2)