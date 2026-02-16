Nemzeti Sportrádió

Továbbra is Norvégia az éremtábla élén, Grúzia is feliratkozott

H. Á.H. Á.
2026.02.16. 23:33
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 éremtáblázat
Továbbra is Norvégia vezeti a milánói-cortinai téli olimpia éremtáblázatát, hétfőn két bronzéremmel gyarapodott a küldöttség. A második helyen a házigazda Olaszország áll, a harmadik az Egyesült Államok. A listán egy új ország is szerepel, hiszen műkorcsolyában Grúzia ezüstérmet szerzett, így már 26 országnak van érme a téli olimpiáról.

 

OrszágAranyEzüstBronz
1. Norvégia1279
2. Olaszország8411
3. Egyesült Államok685
4. Hollandia651
5. Ausztria573
6. Svédország 551
7. Svájc523
8. Németország476
9. Franciaország 474
10. Japán459
11. Ausztrália311
12. Nagy-Britannia3
13. Kanada 245
14. Csehország22
15. Szlovénia211
16. Dél-Korea123
17. Brazília1
       Kazahsztán1
19. Kína32
20. Lengyelország31
21. Lettország11
       Új-Zéland11
23. Grúzia1
24.Finnország3
25. Bulgária2
26. Belgium1
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026 – ÉREMTÁBLÁZAT
Negyedik lett a Pavlova, Sviatchenko páros műkorcsolyában – ez volt a hétfő az olimpián

A síugrók nagysánc csapatversenyét lerövidítették az időjárás miatt, amerikai anyuka nyert női egyes bobban, a női hokiban összejött a „szokásos” Egyesült Államok–Kanada döntő.

Téli olimpia 2026, adatbank

Új sportágként megjelenik a sítriatlon. Összesen 16 sportágban és 116 számban avatnak bajnokot. 15 magyar indul.

 

