Továbbra is Norvégia az éremtábla élén, Grúzia is feliratkozott

Továbbra is Norvégia vezeti a milánói-cortinai téli olimpia éremtáblázatát, hétfőn két bronzéremmel gyarapodott a küldöttség. A második helyen a házigazda Olaszország áll, a harmadik az Egyesült Államok. A listán egy új ország is szerepel, hiszen műkorcsolyában Grúzia ezüstérmet szerzett, így már 26 országnak van érme a téli olimpiáról.

Ország Arany Ezüst Bronz 1. Norvégia 12 7 9 2. Olaszország 8 4 11 3. Egyesült Államok 6 8 5 4. Hollandia 6 5 1 5. Ausztria 5 7 3 6. Svédország 5 5 1 7. Svájc 5 2 3 8. Németország 4 7 6 9. Franciaország 4 7 4 10. Japán 4 5 9 11. Ausztrália 3 1 1 12. Nagy-Britannia 3 – – 13. Kanada 2 4 5 14. Csehország 2 2 – 15. Szlovénia 2 1 1 16. Dél-Korea 1 2 3 17. Brazília 1 – – Kazahsztán 1 – – 19. Kína – 3 2 20. Lengyelország – 3 1 21. Lettország – 1 1 Új-Zéland – 1 1 23. Grúzia – 1 – 24.Finnország – – 3 25. Bulgária – – 2 26. Belgium – – 1 TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026 – ÉREMTÁBLÁZAT