Továbbra is Norvégia az éremtábla élén, Grúzia is feliratkozott
Továbbra is Norvégia vezeti a milánói-cortinai téli olimpia éremtáblázatát, hétfőn két bronzéremmel gyarapodott a küldöttség. A második helyen a házigazda Olaszország áll, a harmadik az Egyesült Államok. A listán egy új ország is szerepel, hiszen műkorcsolyában Grúzia ezüstérmet szerzett, így már 26 országnak van érme a téli olimpiáról.
|Ország
|Arany
|Ezüst
|Bronz
|1. Norvégia
|12
|7
|9
|2. Olaszország
|8
|4
|11
|3. Egyesült Államok
|6
|8
|5
|4. Hollandia
|6
|5
|1
|5. Ausztria
|5
|7
|3
|6. Svédország
|5
|5
|1
|7. Svájc
|5
|2
|3
|8. Németország
|4
|7
|6
|9. Franciaország
|4
|7
|4
|10. Japán
|4
|5
|9
|11. Ausztrália
|3
|1
|1
|12. Nagy-Britannia
|3
|–
|–
|13. Kanada
|2
|4
|5
|14. Csehország
|2
|2
|–
|15. Szlovénia
|2
|1
|1
|16. Dél-Korea
|1
|2
|3
|17. Brazília
|1
|–
|–
|Kazahsztán
|1
|–
|–
|19. Kína
|–
|3
|2
|20. Lengyelország
|–
|3
|1
|21. Lettország
|–
|1
|1
|Új-Zéland
|–
|1
|1
|23. Grúzia
|–
|1
|–
|24.Finnország
|–
|–
|3
|25. Bulgária
|–
|–
|2
|26. Belgium
|–
|–
|1
