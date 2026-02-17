Szoboszlai Dominik csak ott néz meccset, ahol Lay’s is kapható

Budapest kocsmakultúrája világhírű: hírességek hada látogatja a vendéglátóipari egységeket, s közben évente milliók választják esti kikapcsolódásuknak a közös meccsnézéseket a városban. Szoboszlai Dominik is ihletet kapott, megkeresi a tökéletes helyet ehhez, viszont akad egy kis probléma. Valaki a kabalasöre vagy a megszokott üdítője miatt képes elrángatni a barátait másik pubba, Szoboszlai Dominik a kedvenc snackjével van úgy, hogy ha „Nincs Lay’s, nincs meccs!”

A helyszíni hangulat pezsgése, a foci szeretetének érzése ismerős, Szoboszlai Dominik a főváros legjobb, legismertebb helyeit járja végig a Duna két oldalán, de csak ott marad, ahol Lay’s-t talál. A tapsvihar, az emberi reakciók őszinték, ahogy a budapesti vendégszeretet és a hazai BL-döntő közeledtével a tomboló futball-láz is. Hiába határtalan a vendégek öröme, amikor meglátják a magyar válogatott csapatkapitányát, mindennek megvan a maga rendje, és ezt tudják a szurkolók is, a snack komoly dolog, nem lehet akármilyen rágcsálnivalóval végigizgulni a meccset.

„Gyerekkoromban arról álmodtam, hogy a Bajnokok Ligájában lépek majd pályára, így különösen örömteli, hogy pont egy olyan világmárkával találtunk egymásra, amely ennyire szorosan kötődik ehhez a kupasorozathoz – mondta Szoboszlai Dominik. – A Lay’s évek óta stabil és aktív szereplője a nemzetközi futballnak és fontos számára, hogy a szurkolói élményt is erősítse, ez pedig számomra is szimpatikus szemlélet, elvégre a futball értük van. A Lay’s korábban olyan ikonikus játékosokkal működött együtt, mint Messi, Beckham vagy Henry, így büszke vagyok arra, hogy ilyen illusztris társaságba kerültem, ráadásul egy különleges pillanatban, éppen abban az idényben, amikor a BL-döntőnek a Puskás Aréna ad otthont – egy álom beteljesülése lenne májusban ott pályára lépni.”

A Lay’s ezzel a kampánnyal köti össze az UEFA Bajnokok Ligája-döntőre készülő Budapestet és a globális szurkolói társadalmat. A nemzet büszkesége, Szoboszlai Dominik a pályán és azon kívül is a tökéletességre törekszik, így az igazi csavar – amolyan Szoboszlai-féle szabadrúgás – az lenne, ha a világ egyik leghíresebb magyar embere pályafutása során először a Puskás Arénában játszana Bajnokok Ligája-döntőt.