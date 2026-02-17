Mariano Gómez: Minden esélyünk megvan a továbbjutásra!

ODAHAZA, ARGENTÍNÁBAN nem tartozott a csodagyerekek közé. Gyerekkorában a poros, kavicsos utcán rúgta a labdát idősebb társaival, 16 évesen több akadémiáról eltanácsolták. Ahogyan Mariano Gómez, a Ferencváros télen szerződtetett argentin védője fogalmaz, tipikusan későn érő típus, 18 éves is elmúlt, mire megállta a helyét a felnőttek között. A konkurencia, mondjuk, nem volt elhanyagolható, Argentínában, Rosario környékén nőtt fel – ugyanabban a futballkultúrában, amelyből Lionel Messi és Ángel Di María is elindult.

„Sokszor több órát kellett edzésre utaznom tömegközlekedéssel, de édesapám gyakran elkísért, nem érdekelte, hogy órák hosszat kell zötyögnie – mondta Mariano Gómez, a zöld-fehérek játékosa. – Első komoly stoplis cipőmet ajándékba kaptam, addig használt, örökölt felszerelésben játszottam. Gyerekkoromban az utcán fociztunk, márpedig, ha ott nem tanulsz meg gyorsan dönteni, egyszerűen nem kapsz többé labdát. Voltam szélső, irányító, sőt, néha csatár is, talán ennek is köszönhető a mai labdabiztosságom.”

Mariano Gómez számára a futball nem hobbit jelentett, hanem esélyt a jobb életre. Egészen fiatalon elhatározta, hogy egyszer Európában szeretne futballozni. Argentínában az Union Santa Fé csapatában játszott az élvonalban, majd Spanyolországban több idényt töltött el a másod- és harmad­osztályban, erősítette az Ibizát, az Atlético Madrid második csapatát, az Algecirast, a Racing Ferrolt és a Badajozt is, mostanra argentin-spanyol kettős állampolgár. A 26 esztendős belső védő a télen érkezett a Ferencvárosba az FC Zürichtől, amelyben 2024 óta futballozott, a magyar bajnoknál hamar kiderült, remek felépítésével (194 centiméter) és labdabiztosságával erőssége lesz a védelemnek.

„Robbie Keane vezetőedző futballról alkotott elképzelése nagyon közel áll hozzám. A szellemisége, a mindennapi motivációja mindannyiunk számára példaértékű. Úgy érzem, a csapattársaim hamar elfogadtak, a beilleszkedési időszakon túl vagyok, most már csak a minél jobb teljesítményre kell összpontosítanom. Az Újpest ellen három nullára megnyert derbin a tűzkeresztségen is átestem, megszereztem első gólomat.”

Mariano Gómez sohasem játszott még Bulgáriában, reméli, csütörtökön legalább döntetlent ér el a Fradival a Ludogorec otthonában (Fotó: Árvai Károly)

Az Európa-liga rájátszásában a Ludogorec vendége lesz a Ferencváros, a magyar bajnok csütörtökön 21 órától lép pályára. A dél-amerikai hátvéd eddigi pályafutása során mindössze négy Konferencialiga-selejtezőn lépett pályára, az FC Zürich együttesével játszott a harmadik számú európai kupasorozatban, az Európa-liga rájátszása ebből a szempontból a legmagasabb szint lesz neki. A tét a legjobb tizenhat közé jutás.

„Mindenképpen szeretnénk ott lenni a tizenhat között. A csapat nagyszerűen szerepelt az alapszakaszban, pedig egyik rivális sem volt könnyű ellenfél. A Ludogorec ellen is két nehéz mérkőzés vár ránk, de minden esélyünk megvan, hogy sikerrel vegyük a rájátszást. Ez lesz az első mérkőzésem a nemzetközi kupában a Fradival, izgatottan várom a találkozót. Korábban sosem játszottam még Bulgáriában, jó lenne legalább döntetlennel hazatérni.”

Mariano Gómez családjával költözött a magyar fővárosba, némi keresgélés után úgy döntött, a budai oldalon bérel lakást. A tavasszal pedig Argentínában élő testvére és szülei is meglátogatják.

„Szeretném megmutatni nekik, milyen csodálatos helyre kerültem. A Ferencvárosnál máris nagyon jól érzem magamat, Budapest gyönyörű város, a szüleimnek egyelőre csupán fotókon tudtam megmutatni a stadiont és a várost. A tavasszal személyesen is elviszem őket a Groupama Arénába, az idény végén pedig remélhetőleg első Magyarországon szerzett aranyérmemet is hazaküldhetem nekik.”

EURÓPA-LIGA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK

21.00: PFC Ludogorec (bolgár)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!