Téli olimpia: üldözéses csapatdöntők gyorskorcsolyában, hét számban osztanak aranyérmet – infóközpont

2026.02.17. 09:38
A havas-jeges játékok vasárnap érnek véget (Fotó: Getty Images)
Kedden hét számban osztanak aranyérmet a téli olimpián (Milánó-Cortina), magyar indulóért ezúttal nem szoríthatunk. Élő cikkünket frissítjük a végeredményekkel.

A NAP ARANYÉRMESEI

BOB
Férfi kettes 
21.05: 4. futam, DÖNTŐ

ÉSZAKI ÖSSZETETT 
13.45: 10 km-es sífutás, DÖNTŐ

GYORSKORCSOLYA
16.28: férfi és női üldözéses csapatverseny, DÖNTŐK (2)

HÓDESZKA
13.00: női slopestyle, DÖNTŐ

SÍLÖVÉSZET 
14.30: 4x7.5 km férfi váltó, DÖNTŐ 

SZABADSTÍLUSÚ SÍ 
19.30: férfi big air, DÖNTŐ

A TELJES NAPI PROGRAM

BOB
Férfi kettes 
19.00: 3. futam 
21.05: 4. futam, DÖNTŐ

CURLING
Férfiselejtező
9.05
Svájc–Svédország
Egyesült Államok–Kína
Csehország–Németország 
19.05
Németország–Svájc
Egyesült Államok–Olaszország
Kanada–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia 
Női selejtező
14.05 
Svédország–Kanada
Olaszország–Japán
Dánia–Egyesült Államok
Koreai Köztársaság–Svájc 

ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: egyéni nagysánc 
13.45: 10 km-es sífutás, DÖNTŐ

GYORSKORCSOLYA
14.30: férfi és női üldözéses csapatverseny, elődöntők
16.28: férfi és női üldözéses csapatverseny, DÖNTŐK (2)

HÓDESZKA
13.00: női slopestyle, DÖNTŐ

JÉGKORONG
Férfitorna, a negyeddöntőbe jutásért
12.10: Németország–Franciaország
12.10: Svájc–Olaszország 
16.40: Csehország–Dánia 
21.10: Svédország–Lettország

MŰKORCSOLYA
18.45: női rövidprogram 

SÍLÖVÉSZET 
14.30: 4x7.5 km férfi váltó, DÖNTŐ 

SZABADSTÍLUSÚ SÍ 
10.45 és 13.30: női és férfi ugrás selejtező 
19.30: férfi big air, DÖNTŐ

 

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 infóközpont
Ezek is érdekelhetik