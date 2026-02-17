Téli olimpia: üldözéses csapatdöntők gyorskorcsolyában, hét számban osztanak aranyérmet – infóközpont
A TELJES NAPI PROGRAM
BOB
Férfi kettes
19.00: 3. futam
21.05: 4. futam, DÖNTŐ
CURLING
Férfiselejtező
9.05
Svájc–Svédország
Egyesült Államok–Kína
Csehország–Németország
19.05
Németország–Svájc
Egyesült Államok–Olaszország
Kanada–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia
Női selejtező
14.05
Svédország–Kanada
Olaszország–Japán
Dánia–Egyesült Államok
Koreai Köztársaság–Svájc
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.00: egyéni nagysánc
13.45: 10 km-es sífutás, DÖNTŐ
GYORSKORCSOLYA
14.30: férfi és női üldözéses csapatverseny, elődöntők
16.28: férfi és női üldözéses csapatverseny, DÖNTŐK (2)
HÓDESZKA
13.00: női slopestyle, DÖNTŐ
JÉGKORONG
Férfitorna, a negyeddöntőbe jutásért
12.10: Németország–Franciaország
12.10: Svájc–Olaszország
16.40: Csehország–Dánia
21.10: Svédország–Lettország
MŰKORCSOLYA
18.45: női rövidprogram
SÍLÖVÉSZET
14.30: 4x7.5 km férfi váltó, DÖNTŐ
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.45 és 13.30: női és férfi ugrás selejtező
19.30: férfi big air, DÖNTŐ