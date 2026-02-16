Meglepetés a Montiliviben: a Girona hátrányból felállva győzte le a Barcelonát
SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
GIRONA–FC BARCELONA 2–1 (0–0)
Girona, Montilivi Stadion, 14 043 néző. Vezette: Soto Grado
GIRONA: Gazzaniga – H. Rincón, Vitor Reis, Blind, A. Martínez – Cihankov, Lemar (F. Beltrán, 68.), Witsel, I. Martín (Francés, 90+2.), B. Gil (Roca, 68.) – Vanat (Echeverri, 74.). Vezetőedző: Michel
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, E. García (R. Araújo, 73.), G. Martín (A. Balde, 63.) – Fermín López, F. de Jong, Dani Olmo (Bernal, 80.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 73.), Raphinha (Bardghji, 63.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Lemar (62.), F. Beltrán (86.), ill. Cubarsí (59.)
Kiállítva: Roca (90+9.)
Marc-André ter Stegen hétfő este nem bizonyíthatta, hogy a Barcelonának kár volt őt kölcsönadni Gironába. A német kapus január végén került kölcsönbe a piros-fehérekhez, de csak két bajnokin jutott szóhoz, mert utána egy combsérülést szedett össze. A németet már megműtötték, a visszatérést áprilisra datálták a mérkőzés kezdete előtt.
Nem számíthattak könnyű mérkőzésre a katalánok, akik hazai pályán csak egy hosszabbítás perceiben szerzett góllal tudták legyőzni aktuális ellenfelüket. Mindkét csapat nagy lendülettel kezdte a találkozót, a Girona és a Barcelona kapuja előtt is adódtak lehetőségek az első 20-25 percben. A hazaiktól főleg az ukrán Vladiszlav Vanat és a spanyol Bryan Gil, a vendégektől a brazil Raphinha megmozdulásai okoztak fejfájást a védelmeknek. Az első félidő hajrájában aztán alaposan felpörögtek az események. A 43. percben Raphinha 15 méterről ellőtt labdája a bal kapufán csattant, majd a ráadás első percében Daley Blind buktatta Dani Olmot a tizenhatoson belül. Ismét a bal kapufa került főszerepbe, Lamine Yamal büntetője után a labda ismét a lécen csattant.
A második félidő első negyedórájának végén Pau Cubarsí fejesével szerezte meg a vezetést a Barcelona. Nem sokáig örülhettek a vendégek, három perc múlva a francia Thomas Lemar közeli góljával egyenlített a Girona. Lemar sorozatban második bajnokiján talált be, pedig azelőtt majdnem három évet húzott le a ligában szerzett gól nélkül. Az egyenlítés után sem lassítottak a hazaiak, a csereként pályára lépő Joel Roca két lövését is bravúrral kellett védenie Joan Garcíának. A 72. percben Roca fejese után a kapuba is bekerült a labda, de a játékvezető szabálytalanság miatt érvénytelenítette a találatot. A 86. percben cserejátékosok hozták össze a hazaiak második gólját. Claudio Echverri labdaszerzése után Roca passzolt Fran Beltránhoz, aki 15 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. A hosszabbítás perceiben előbb Ronald Araújo hagyott ki helyzetet, majd Robert Lewandowski lesről csúsztatott a hazaiak kapujába. A 97. percben Joel Roca feltehette volna a koronát a mai teljesítményére, de ziccert hibázott, majd két perc múlva már mehetett is az öltözőbe miután páros lábbal elkaszálta Lamine Yamalt. A kiállítás azonban már nem befolyásolta a végeredményt, a Girona meglepetésre legyőzte a Barcelonát. A katalánok tíz forduló után csúsztak le az élről és egymás után második tétmérkőzésüket veszítették el. 2–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|24
|19
|3
|2
|53–19
|+34
|60
|2. Barcelona
|24
|19
|1
|4
|64–25
|+39
|58
|3. Villarreal
|23
|14
|3
|6
|44–26
|+18
|45
|4. Atlético Madrid
|24
|13
|6
|5
|38–21
|+17
|45
|5. Betis
|24
|11
|8
|5
|39–29
|+10
|41
|6. Espanyol
|24
|10
|5
|9
|29–33
|–4
|35
|7. Celta Vigo
|24
|8
|10
|6
|32–27
|+5
|34
|8. Real Sociedad
|24
|8
|7
|9
|34–35
|–1
|31
|9. Athletic Bilbao
|24
|9
|4
|11
|27–34
|–7
|31
|10. Osasuna
|24
|8
|6
|10
|28–28
|0
|30
|11. Getafe
|24
|8
|5
|11
|20–28
|–8
|29
|12. Girona
|24
|7
|8
|9
|24–38
|–14
|29
|13. Sevilla
|24
|7
|5
|12
|31–39
|–8
|26
|14. Alavés
|24
|7
|5
|12
|21–30
|–9
|26
|15. Valencia
|24
|6
|8
|10
|25–37
|–12
|26
|16. Elche
|24
|5
|10
|9
|31–35
|–4
|25
|17. Rayo Vallecano
|23
|6
|7
|10
|21–30
|–9
|25
|18. Mallorca
|24
|6
|6
|12
|29–39
|–10
|24
|19. Levante
|23
|4
|6
|13
|26–40
|–14
|18
|20. Oviedo
|23
|3
|7
|13
|13–36
|–23
|16
