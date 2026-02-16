Nemzeti Sportrádió

Meglepetés a Montiliviben: a Girona hátrányból felállva győzte le a Barcelonát

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.02.16. 22:58
Fran Beltrán (8) a kispadról beállva döntötte el a mérkőzést (Fotó: Getty Images)
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 24. fordulójának utolsó mérkőzésén a Girona hazai pályán 2–1-re legyőzte a Barcelonát. A gól nélküli első félidő után a büntetőt is rontó vendégek szerezték meg a vezetést, de a hazaiak fordítani tudtak, és meglepetésre egygólos győzelmet arattak.

 

SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
GIRONA–FC BARCELONA 2–1 (0–0)
Girona, Montilivi Stadion, 14 043 néző. Vezette: Soto Grado
GIRONA: Gazzaniga – H. Rincón, Vitor Reis, Blind, A. Martínez – Cihankov, Lemar (F. Beltrán, 68.), Witsel, I. Martín (Francés, 90+2.), B. Gil (Roca, 68.) – Vanat (Echeverri, 74.). Vezetőedző: Michel
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, E. García (R. Araújo, 73.), G. Martín (A. Balde, 63.) – Fermín López, F. de Jong, Dani Olmo (Bernal, 80.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 73.), Raphinha (Bardghji, 63.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Lemar (62.), F. Beltrán (86.), ill. Cubarsí (59.)
Kiállítva: Roca (90+9.)

Marc-André ter Stegen hétfő este nem bizonyíthatta, hogy a Barcelonának kár volt őt kölcsönadni Gironába. A német kapus január végén került kölcsönbe a piros-fehérekhez, de csak két bajnokin jutott szóhoz, mert utána egy combsérülést szedett össze. A németet már megműtötték, a visszatérést áprilisra datálták a mérkőzés kezdete előtt.

Nem számíthattak könnyű mérkőzésre a katalánok, akik hazai pályán csak egy hosszabbítás perceiben szerzett góllal tudták legyőzni aktuális ellenfelüket. Mindkét csapat nagy lendülettel kezdte a találkozót, a Girona és a Barcelona kapuja előtt is adódtak lehetőségek az első 20-25 percben. A hazaiktól főleg az ukrán Vladiszlav Vanat és a spanyol Bryan Gil, a vendégektől a brazil Raphinha megmozdulásai okoztak fejfájást a védelmeknek. Az első félidő hajrájában aztán alaposan felpörögtek az események. A 43. percben Raphinha 15 méterről ellőtt labdája a bal kapufán csattant, majd a ráadás első percében Daley Blind buktatta Dani Olmot a tizenhatoson belül. Ismét a bal kapufa került főszerepbe, Lamine Yamal büntetője után a labda ismét a lécen csattant.

A második félidő első negyedórájának végén Pau Cubarsí fejesével szerezte meg a vezetést a Barcelona. Nem sokáig örülhettek a vendégek, három perc múlva a francia Thomas Lemar közeli góljával egyenlített a Girona. Lemar sorozatban második bajnokiján talált be, pedig azelőtt majdnem három évet húzott le a ligában szerzett gól nélkül. Az egyenlítés után sem lassítottak a hazaiak, a csereként pályára lépő Joel Roca két lövését is bravúrral kellett védenie Joan Garcíának. A 72. percben Roca fejese után a kapuba is bekerült a labda, de a játékvezető szabálytalanság miatt érvénytelenítette a találatot. A 86. percben cserejátékosok hozták össze a hazaiak második gólját. Claudio Echverri labdaszerzése után Roca passzolt Fran Beltránhoz, aki 15 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. A hosszabbítás perceiben előbb Ronald Araújo hagyott ki helyzetet, majd Robert Lewandowski lesről csúsztatott a hazaiak kapujába. A 97. percben Joel Roca feltehette volna a koronát a mai teljesítményére, de ziccert hibázott, majd két perc múlva már mehetett is az öltözőbe miután páros lábbal elkaszálta Lamine Yamalt. A kiállítás azonban már nem befolyásolta a végeredményt, a Girona meglepetésre legyőzte a Barcelonát. A katalánok tíz forduló után csúsztak le az élről és egymás után második tétmérkőzésüket veszítették el. 2–1

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Real Madrid24193253–19+3460
  2. Barcelona24191464–25+3958
  3. Villarreal23143644–26+1845
  4. Atlético Madrid24136538–21+1745
  5. Betis24118539–29+1041
  6. Espanyol24105929–33–435
  7. Celta Vigo24810632–27+534
  8. Real Sociedad2487934–35–131
  9. Athletic Bilbao24941127–34–731
10. Osasuna24861028–28030
11. Getafe24851120–28–829
12. Girona2478924–38–1429
13. Sevilla24751231–39–826
14. Alavés24751221–30–926
15. Valencia24681025–37–1226
16. Elche24510931–35–425
17. Rayo Vallecano23671021–30–925
18. Mallorca24661229–39–1024
19. Levante23461326–40–1418
20. Oviedo23371313–36–2316

