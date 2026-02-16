Meglepetés a Montiliviben: a Girona hátrányból felállva győzte le a Barcelonát

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

GIRONA–FC BARCELONA 2–1 (0–0)

Girona, Montilivi Stadion, 14 043 néző. Vezette: Soto Grado

GIRONA: Gazzaniga – H. Rincón, Vitor Reis, Blind, A. Martínez – Cihankov, Lemar (F. Beltrán, 68.), Witsel, I. Martín (Francés, 90+2.), B. Gil (Roca, 68.) – Vanat (Echeverri, 74.). Vezetőedző: Michel

BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, E. García (R. Araújo, 73.), G. Martín (A. Balde, 63.) – Fermín López, F. de Jong, Dani Olmo (Bernal, 80.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 73.), Raphinha (Bardghji, 63.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Lemar (62.), F. Beltrán (86.), ill. Cubarsí (59.)

Kiállítva: Roca (90+9.)

Marc-André ter Stegen hétfő este nem bizonyíthatta, hogy a Barcelonának kár volt őt kölcsönadni Gironába. A német kapus január végén került kölcsönbe a piros-fehérekhez, de csak két bajnokin jutott szóhoz, mert utána egy combsérülést szedett össze. A németet már megműtötték, a visszatérést áprilisra datálták a mérkőzés kezdete előtt.

Nem számíthattak könnyű mérkőzésre a katalánok, akik hazai pályán csak egy hosszabbítás perceiben szerzett góllal tudták legyőzni aktuális ellenfelüket. Mindkét csapat nagy lendülettel kezdte a találkozót, a Girona és a Barcelona kapuja előtt is adódtak lehetőségek az első 20-25 percben. A hazaiktól főleg az ukrán Vladiszlav Vanat és a spanyol Bryan Gil, a vendégektől a brazil Raphinha megmozdulásai okoztak fejfájást a védelmeknek. Az első félidő hajrájában aztán alaposan felpörögtek az események. A 43. percben Raphinha 15 méterről ellőtt labdája a bal kapufán csattant, majd a ráadás első percében Daley Blind buktatta Dani Olmot a tizenhatoson belül. Ismét a bal kapufa került főszerepbe, Lamine Yamal büntetője után a labda ismét a lécen csattant.

A második félidő első negyedórájának végén Pau Cubarsí fejesével szerezte meg a vezetést a Barcelona. Nem sokáig örülhettek a vendégek, három perc múlva a francia Thomas Lemar közeli góljával egyenlített a Girona. Lemar sorozatban második bajnokiján talált be, pedig azelőtt majdnem három évet húzott le a ligában szerzett gól nélkül. Az egyenlítés után sem lassítottak a hazaiak, a csereként pályára lépő Joel Roca két lövését is bravúrral kellett védenie Joan Garcíának. A 72. percben Roca fejese után a kapuba is bekerült a labda, de a játékvezető szabálytalanság miatt érvénytelenítette a találatot. A 86. percben cserejátékosok hozták össze a hazaiak második gólját. Claudio Echverri labdaszerzése után Roca passzolt Fran Beltránhoz, aki 15 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. A hosszabbítás perceiben előbb Ronald Araújo hagyott ki helyzetet, majd Robert Lewandowski lesről csúsztatott a hazaiak kapujába. A 97. percben Joel Roca feltehette volna a koronát a mai teljesítményére, de ziccert hibázott, majd két perc múlva már mehetett is az öltözőbe miután páros lábbal elkaszálta Lamine Yamalt. A kiállítás azonban már nem befolyásolta a végeredményt, a Girona meglepetésre legyőzte a Barcelonát. A katalánok tíz forduló után csúsztak le az élről és egymás után második tétmérkőzésüket veszítették el. 2–1

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Real Madrid 24 19 3 2 53–19 +34 60 2. Barcelona 24 19 1 4 64–25 +39 58 3. Villarreal 23 14 3 6 44–26 +18 45 4. Atlético Madrid 24 13 6 5 38–21 +17 45 5. Betis 24 11 8 5 39–29 +10 41 6. Espanyol 24 10 5 9 29–33 –4 35 7. Celta Vigo 24 8 10 6 32–27 +5 34 8. Real Sociedad 24 8 7 9 34–35 –1 31 9. Athletic Bilbao 24 9 4 11 27–34 –7 31 10. Osasuna 24 8 6 10 28–28 0 30 11. Getafe 24 8 5 11 20–28 –8 29 12. Girona 24 7 8 9 24–38 –14 29 13. Sevilla 24 7 5 12 31–39 –8 26 14. Alavés 24 7 5 12 21–30 –9 26 15. Valencia 24 6 8 10 25–37 –12 26 16. Elche 24 5 10 9 31–35 –4 25 17. Rayo Vallecano 23 6 7 10 21–30 –9 25 18. Mallorca 24 6 6 12 29–39 –10 24 19. Levante 23 4 6 13 26–40 –14 18 20. Oviedo 23 3 7 13 13–36 –23 16

PERCRŐL PERCRE