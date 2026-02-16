Nemzeti Sportrádió

Nyert idegenben, újra nem áll kieső helyen a Lecce

2026.02.16. 22:52
Fontos három pontot szerzett a Lecce (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 25. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a Lecce 2–0-ra nyert a Cagliari vendégeként.

Felejthető első félidőt produkált a két csapat, a második játékrész már izgalmasabb volt, és a Lecce tudta érvényre juttatni akaratát. A vendégek a 65. percben szerezték meg a vezetést, Riccardo Sottil jobb oldali szabadrúgásából Omri Gandelman négy méterről fejelt a kapuba. Kijöhetett volna erre a beadásra a Cagliari kapusa, Elia Caprile, de még jobban benne volt a második gólban, ugyanis Ylber Ramadani a tizenhatos bal sarkáról lőtt a rövid alsóba. Hat nyeretlen idegenbeli mérkőzés után újra győzött vendégként a Lecce, és ismét nincs a kiesőzónában. 0–2

OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
Cagliari–Lecce 0–2 (Gandelman 65., Ramadani 76.)

Vasárnap játszották
Napoli–Roma 2–2 (Spinazzola 40., Alison Santos 82., ill. Malen 7., 72. – a másodikat 11-esből)
Cremonese–Genoa 0–0
Parma–Hellas Verona 2–1 (Bernabe 4., M. Pellegrino 90+3., ill. Harrui 43. – 11-esből)
Kiállítva: Gift Orban (11., Verona)
Torino–Bologna 1–2 (Vlasic 62., ill. Moro 49., S. Castro 70.)
Udinese–Sassuolo 1–2 (Solet 10., ill. Lauriente 56., Pinamonti 58.)
Szombaton játszották
Lazio–Atalanta 0–2 (Éderson 41. – 11-esből, Zalewski 60.)
Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)
Kiállítva: Morata (85., Como)
Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)
Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)
Pénteken játszották
Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)
Kiállítva: Rabiot (90+1., Milan)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale25201460–21+3961
  2. Milan24158140–18+2253
  3. Napoli25155538–25+1350
  4. Roma25152831–16+1547
  5. Juventus25137543–23+2046
  6. Atalanta25119534–21+1342
  7. Como24118538–18+2041
  8. Bologna25961034–32+233
  9. Lazio2589826–25+133
10. Sassuolo25951129–35–632
11. Udinese25951128–38–1032
12. Parma25781018–31–1329
13. Cagliari25771128–35–728
14. Torino25761225–44–1927
15. Genoa25591129–37–824
16. Cremonese25591121–33–1224
17. Lecce25661317–31–1424
18. Fiorentina25491229–39–1021
19. Pisa251121220–42–2215
20. Verona25291419–43–2415

 

