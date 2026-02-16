Nyert idegenben, újra nem áll kieső helyen a Lecce

Felejthető első félidőt produkált a két csapat, a második játékrész már izgalmasabb volt, és a Lecce tudta érvényre juttatni akaratát. A vendégek a 65. percben szerezték meg a vezetést, Riccardo Sottil jobb oldali szabadrúgásából Omri Gandelman négy méterről fejelt a kapuba. Kijöhetett volna erre a beadásra a Cagliari kapusa, Elia Caprile, de még jobban benne volt a második gólban, ugyanis Ylber Ramadani a tizenhatos bal sarkáról lőtt a rövid alsóba. Hat nyeretlen idegenbeli mérkőzés után újra győzött vendégként a Lecce, és ismét nincs a kiesőzónában. 0–2

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

Cagliari–Lecce 0–2 (Gandelman 65., Ramadani 76.)

Vasárnap játszották

Napoli–Roma 2–2 (Spinazzola 40., Alison Santos 82., ill. Malen 7., 72. – a másodikat 11-esből)

Cremonese–Genoa 0–0

Parma–Hellas Verona 2–1 (Bernabe 4., M. Pellegrino 90+3., ill. Harrui 43. – 11-esből)

Kiállítva: Gift Orban (11., Verona)

Torino–Bologna 1–2 (Vlasic 62., ill. Moro 49., S. Castro 70.)

Udinese–Sassuolo 1–2 (Solet 10., ill. Lauriente 56., Pinamonti 58.)

Szombaton játszották

Lazio–Atalanta 0–2 (Éderson 41. – 11-esből, Zalewski 60.)

Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)

Kiállítva: Morata (85., Como)

Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)

Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)

Pénteken játszották

Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)

Kiállítva: Rabiot (90+1., Milan)