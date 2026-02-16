Nemzeti Sportrádió

„Mi megtettünk mindent, amit tudtunk” – Pavlova Maria az olimpiai negyedik helyről

2026.02.16. 23:58
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a hétfői kűr után (Fotó: Szabó Miklós)
Mint beszámoltunk róla, a negyedik helyen zárt a magyar színeket képviselő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei magyar műkorcsolyapáros a milánó-cortinai téli olimpián. A kűrt követően Pavlova Maria az M4 Sport helyszíni riporterének, Farkas Mártonnak értékelt.

„Vegyes érzéseink vannak, boldogok vagyunk a felkészülés miatt, tegnap és ma is kiválóan teljesítettünk. Ennél jobb korcsolyázásban nem nagyon reménykedhettünk, egyéni rekordpontszámot kaptunk. Ugyanakkor negyedikek vagyunk két kiváló programmal, vannak, akik hibáztak, és mégis előttünk végeztek. Mi megtettünk mindent, amit tudtunk – mondta Pavlova Maria az M4 Sportnak. – Élveztük, hogy itt lehettünk, amikor realizáltuk, hogy rendben volt a programunk, nagyon boldogok voltunk. Büszkék lehetünk erre a teljesítményre. Az első két szezonunk nagyon jól alakult, az előző kicsit hullámvasútra sikerült. Ez az év sem kezdődött jól Alexei vállsérülése miatt, de csodálatos, hogy eljutottunk közösen az olimpiáig, büszke vagyok rá is, hogy ilyen keményen dolgozott minden edzésen. Nagyon büszkék vagyunk erre a négy évre!”

A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros negyedik lett a téli olimpián!

Megőrizték a rövid program utáni pozíciójukat, az aranyat az ötödik helyről előre ugró japán páros szerezte meg.

Nézze meg a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó olimpiai negyedik helyet érő kűrjét!

Az aranyérmet a japán Miura, Kihara kettős szerezte meg.

 

 

téli olimpia 2026 téli olimpia magyar csapat Pavlova, Sviatchenko páros Sviatchenko Alexei műkorcsolya Pavlova Maria
