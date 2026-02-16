„Mi megtettünk mindent, amit tudtunk” – Pavlova Maria az olimpiai negyedik helyről

„Vegyes érzéseink vannak, boldogok vagyunk a felkészülés miatt, tegnap és ma is kiválóan teljesítettünk. Ennél jobb korcsolyázásban nem nagyon reménykedhettünk, egyéni rekordpontszámot kaptunk. Ugyanakkor negyedikek vagyunk két kiváló programmal, vannak, akik hibáztak, és mégis előttünk végeztek. Mi megtettünk mindent, amit tudtunk – mondta Pavlova Maria az M4 Sportnak. – Élveztük, hogy itt lehettünk, amikor realizáltuk, hogy rendben volt a programunk, nagyon boldogok voltunk. Büszkék lehetünk erre a teljesítményre. Az első két szezonunk nagyon jól alakult, az előző kicsit hullámvasútra sikerült. Ez az év sem kezdődött jól Alexei vállsérülése miatt, de csodálatos, hogy eljutottunk közösen az olimpiáig, büszke vagyok rá is, hogy ilyen keményen dolgozott minden edzésen. Nagyon büszkék vagyunk erre a négy évre!”