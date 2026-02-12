Nemzeti Sportrádió

Arne Slot aggódik a Szoboszlait helyettesítő játékosa miatt

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.12. 09:35
null
Endo Vatarut hordágyon kellett levinni (Fotó: Getty Images)
Címkék
sérülés Liverpool Szoboszlai Dominik Sunderland Arne Slot sajtótájékoztató Premier League Endo Vataru
Az európai kupaindulás szempontjából fontos győzelmet aratott a Liverpool a Sunderland otthonában, Arne Slot vezetőedző azonban nem lehet teljesen elégedett, hiszen újabb kényszer-jobbhátvédjét vesztette el.

A liverpooliak mindössze a második bajnoki sikerüket aratták az elmúlt nyolc fordulóban, és két pontra megközelítették az 5. helyen álló Chelsea-t, amely pozíció várhatóan ismét Bajnokok Ligája-indulást ér majd.

„Nagyon fontos győzelem volt. Csak két napunk volt pihenni, és egy nehéz idegenbeli mérkőzés várt ránk. Ismét megmutattuk, milyen jó a labdás játékunk. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki – mondta Arne Slot a lefújás után. – Meggyőző karaktert mutattunk, ezért távozunk innen egy-nullás győzelemmel.”

Angol labdarúgás
12 órája

Semenyo ismét remekelt, a Manchester City szűk 40 perc alatt lerendezte a Fulhamet

653! James Milner már az első félidőben beállt csereként a Brightonba, ezzel beállította Gareth Barry rekordját, holtversenyben ő lépett pályára a valaha volt legtöbb Premier League-meccsen.

Mohamed Szalah a mérkőzésen kiosztott gólpasszával beérte Steven Gerrardot a Premier League-ben adott 92 asszisztjával.

Slot így reagált erre: „Nagyon sok rekord fűződik már a nevéhez ennél a klubnál, de ezt egy ilyen legendás játékossal megosztani különleges dolog. Mind a ketten fantasztikus futballisták voltak a Liverpool számára. Steven szempontjából talán nem jó hír, de azt várom – vagy inkább remélem –, hogy Mo meg fogja előzni őt.”

A japán Endo Vataru – aki az egy meccsre eltiltott Szoboszlai Dominikot helyettesítette jobbhátvédként – sérülést szenvedett, és Slot nem szolgált túl biztató hírekkel:

„Nem számítunk pozitív fejleményre. Várnunk kell, de arra készülünk, hogy hosszabb ideig nem áll majd rendelkezésre. Nem ez az első eset, hogy problémáink vannak a jobb oldali védőposzton. Ezt eddig is elfogadtuk, és most is meg kell találnunk a megoldásokat, hogy továbbra is jól teljesítsünk.”

A Liverpool tehát értékes három ponttal távozott Sunderlandből, és új lendületet kaphat az európai kupaindulást érő helyekért vívott harcban.

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
SUNDERLAND AFC–LIVERPOOL FC 0–1 (0–0)
Sunderland, Stadium of Light. Vezette: Kavanagh
SUNDERLAND: Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete (Geertruida, 80.), Mandava – Sadiki, Le Fee – Hume (Talbi, 80.), Diarra (Isidor, 90+2.), Angulo (Mundle, 80.) – Brobbey. Menedzser: Regis Le Bris
LIVERPOOL: Alisson – Endo (Joe Gomez, 69.), Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 75.) – Ekitiké (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Van Dijk (61.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Arsenal

25

17

5

3

49–17

+32

56

  2. Manchester City

26

16

5

5

54–24

+30

53

  3. Aston Villa

26

15

5

6

37–27

+10

50

  4. Manchester United

26

12

9

5

47–37

+10

45

  5. Chelsea

26

12

8

6

47–30

+17

44

  6. Liverpool

26

12

6

8

41–35

+6

42

  7. Brentford

25

12

3

10

39–34

+5

39

  8. Everton

26

10

7

9

29–30

–1

37

  9. Bournemouth

26

9

10

7

43–45

–2

37

10. Newcastle

26

10

6

10

37–37

0

36

11. Sunderland

26

9

9

8

27–30

–3

36

12. Fulham

26

10

4

12

35–40

–5

34

13. Crystal Palace

26

8

8

10

28–32

–4

32

14. Brighton

26

7

10

9

34–34

0

31

15. Leeds United

26

7

9

10

36–45

–9

30

16. Tottenham

26

7

8

11

36–37

–1

29

17. Nottingham Forest

26

7

6

13

25–38

–13

27

18. West Ham

26

6

6

14

32–49

–17

24

19. Burnley

26

4

6

16

28–51

–23

18

20. Wolverhampton

26

1

6

19

16–48

–32

9

 

 

sérülés Liverpool Szoboszlai Dominik Sunderland Arne Slot sajtótájékoztató Premier League Endo Vataru
Legfrissebb hírek

Végleg Tóth Alexéket erősíti a Real Madrid nevelése – hivatalos

Angol labdarúgás
26 perce

Premier League: négy hónap után menesztette Dyche-t a Nottingham Forest

Angol labdarúgás
1 órája

Erre még egyszer sem volt példa a Liverpool mostani idényében

Angol labdarúgás
12 órája

Semenyo ismét remekelt, a Manchester City szűk 40 perc alatt lerendezte a Fulhamet

Angol labdarúgás
12 órája

Kórházi ágyából posztolt Lindsey Vonn – fotó

Téli olimpia 2026
14 órája

Tóth Alexnek nem számít, melyik poszton, csak a pályán legyen

Légiósok
23 órája

Hét és fél hónap után kirúgta edzőjét a Tottenham – hivatalos

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:15

Tóth Alex először kezdett a Bournemouthban, a „cseresznyések” fordítottak Liverpoolban

Angol labdarúgás
2026.02.10. 23:15
Ezek is érdekelhetik