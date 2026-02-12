Arne Slot aggódik a Szoboszlait helyettesítő játékosa miatt
A liverpooliak mindössze a második bajnoki sikerüket aratták az elmúlt nyolc fordulóban, és két pontra megközelítették az 5. helyen álló Chelsea-t, amely pozíció várhatóan ismét Bajnokok Ligája-indulást ér majd.
„Nagyon fontos győzelem volt. Csak két napunk volt pihenni, és egy nehéz idegenbeli mérkőzés várt ránk. Ismét megmutattuk, milyen jó a labdás játékunk. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki – mondta Arne Slot a lefújás után. – Meggyőző karaktert mutattunk, ezért távozunk innen egy-nullás győzelemmel.”
Mohamed Szalah a mérkőzésen kiosztott gólpasszával beérte Steven Gerrardot a Premier League-ben adott 92 asszisztjával.
Slot így reagált erre: „Nagyon sok rekord fűződik már a nevéhez ennél a klubnál, de ezt egy ilyen legendás játékossal megosztani különleges dolog. Mind a ketten fantasztikus futballisták voltak a Liverpool számára. Steven szempontjából talán nem jó hír, de azt várom – vagy inkább remélem –, hogy Mo meg fogja előzni őt.”
A japán Endo Vataru – aki az egy meccsre eltiltott Szoboszlai Dominikot helyettesítette jobbhátvédként – sérülést szenvedett, és Slot nem szolgált túl biztató hírekkel:
„Nem számítunk pozitív fejleményre. Várnunk kell, de arra készülünk, hogy hosszabb ideig nem áll majd rendelkezésre. Nem ez az első eset, hogy problémáink vannak a jobb oldali védőposzton. Ezt eddig is elfogadtuk, és most is meg kell találnunk a megoldásokat, hogy továbbra is jól teljesítsünk.”
A Liverpool tehát értékes három ponttal távozott Sunderlandből, és új lendületet kaphat az európai kupaindulást érő helyekért vívott harcban.
ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
SUNDERLAND AFC–LIVERPOOL FC 0–1 (0–0)
Sunderland, Stadium of Light. Vezette: Kavanagh
SUNDERLAND: Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete (Geertruida, 80.), Mandava – Sadiki, Le Fee – Hume (Talbi, 80.), Diarra (Isidor, 90+2.), Angulo (Mundle, 80.) – Brobbey. Menedzser: Regis Le Bris
LIVERPOOL: Alisson – Endo (Joe Gomez, 69.), Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 75.) – Ekitiké (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Van Dijk (61.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
25
17
5
3
49–17
+32
56
|2. Manchester City
26
16
5
5
54–24
+30
53
|3. Aston Villa
26
15
5
6
37–27
+10
50
|4. Manchester United
26
12
9
5
47–37
+10
45
|5. Chelsea
26
12
8
6
47–30
+17
44
|6. Liverpool
26
12
6
8
41–35
+6
42
|7. Brentford
25
12
3
10
39–34
+5
39
|8. Everton
26
10
7
9
29–30
–1
37
|9. Bournemouth
26
9
10
7
43–45
–2
37
|10. Newcastle
26
10
6
10
37–37
0
36
|11. Sunderland
26
9
9
8
27–30
–3
36
|12. Fulham
26
10
4
12
35–40
–5
34
|13. Crystal Palace
26
8
8
10
28–32
–4
32
|14. Brighton
26
7
10
9
34–34
0
31
|15. Leeds United
26
7
9
10
36–45
–9
30
|16. Tottenham
26
7
8
11
36–37
–1
29
|17. Nottingham Forest
26
7
6
13
25–38
–13
27
|18. West Ham
26
6
6
14
32–49
–17
24
|19. Burnley
26
4
6
16
28–51
–23
18
|20. Wolverhampton
26
1
6
19
16–48
–32
9