Arne Slot aggódik a Szoboszlait helyettesítő játékosa miatt

Mohamed Szalah a mérkőzésen kiosztott gólpasszával beérte Steven Gerrardot a Premier League-ben adott 92 asszisztjával.

Slot így reagált erre: „Nagyon sok rekord fűződik már a nevéhez ennél a klubnál, de ezt egy ilyen legendás játékossal megosztani különleges dolog. Mind a ketten fantasztikus futballisták voltak a Liverpool számára. Steven szempontjából talán nem jó hír, de azt várom – vagy inkább remélem –, hogy Mo meg fogja előzni őt.”

A japán Endo Vataru – aki az egy meccsre eltiltott Szoboszlai Dominikot helyettesítette jobbhátvédként – sérülést szenvedett, és Slot nem szolgált túl biztató hírekkel:

„Nem számítunk pozitív fejleményre. Várnunk kell, de arra készülünk, hogy hosszabb ideig nem áll majd rendelkezésre. Nem ez az első eset, hogy problémáink vannak a jobb oldali védőposzton. Ezt eddig is elfogadtuk, és most is meg kell találnunk a megoldásokat, hogy továbbra is jól teljesítsünk.”

A Liverpool tehát értékes három ponttal távozott Sunderlandből, és új lendületet kaphat az európai kupaindulást érő helyekért vívott harcban.

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ

SUNDERLAND AFC–LIVERPOOL FC 0–1 (0–0)

Sunderland, Stadium of Light. Vezette: Kavanagh

SUNDERLAND: Roefs – Mukiele, Ballard, Alderete (Geertruida, 80.), Mandava – Sadiki, Le Fee – Hume (Talbi, 80.), Diarra (Isidor, 90+2.), Angulo (Mundle, 80.) – Brobbey. Menedzser: Regis Le Bris

LIVERPOOL: Alisson – Endo (Joe Gomez, 69.), Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo (C. Jones, 75.) – Ekitiké (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Van Dijk (61.)