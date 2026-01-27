Nemzeti Sportrádió

Két és fél hónapot is kihagyhat a Man. United egyik legjobbja

2026.01.27. 18:57
Patrick Dorgut a 81. percben kellett lecserélni (Fotó: Getty Images)
Sérülés árnyékolja be a Manchester United vasárnapi, Arsenal elleni PL-győzelmét: Patrick Dorgu várhatóan hosszú hetekig nem állhat a csapat rendelkezésére combhajlítóizom-probléma miatt.

Patrick Dorgu az Arsenal elleni 3–2-es idegenbeli siker során sérült meg. A 21 éves dán válogatott labdarúgó a mérkőzésen gólt is szerzett – a tizenhatos előteréből lőtte a Manchester United második találatát –, ám a hajrában sántikálva hagyta el a pályát. A találkozót követően Michael Carrick vezetőedző még abban bízott, hogy csupán görcsről van szó, ám később kiderült, komolyabb a probléma.

A sérülés súlyosabb, mint elsőre gondolták, ugyanakkor Dorgu állapotát továbbra is vizsgálják, így a pontos visszatérésének időpontja egyelőre nem ismert – a The Athletic szerint 10 hetes kényszerpihenő sem elképzelhetetlen.

A Leccétől egy évvel ezelőtt érkezett balhátvéd Carrick irányítása alatt sokkal támadóbb szerepkörben remekel, és az Arsenal elleni gólja előtt a Manchester City ellen is eredményes volt. Jó formáját jelzi, hogy stabil tagjává vált a kezdőcsapatnak.

A Man. Unitedre sűrű időszak vár: a márciusi válogatott szünetig nyolc bajnokit játszik a csapat. A tervek szerint Dorgu a dán válogatottal a világbajnoki pótselejtezőkön is érdekelt lenne, ám jelen állás szerint kérdéses, hogy addigra felépül-e.

A hiányzása új lehetőséget teremthet Matheus Cunha számára, aki az elmúlt két meccsen csereként lépett pályára – éppen ő szerezte az Arsenal elleni győztes gólt.

 

