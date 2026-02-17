Szabó János: Minden összeesküdött ellenünk

Elképesztő.

„Nem utólag magyarázom bele: a nyári felkészülés során éreztem, hogy ebből valami jó is kikerekedhet – mondta lapunknak a csapatkapitány, Szendrei Norbert. – Korábban mindig az volt a kérdés, elkerüljük-e a kiesést, de a rajt előtt éreztem, ez sokkal nyugodtabb évünk lehet, két fordulóval a vége előtt biztosan nem kell izgulnunk.”

Gundel-Takács Bence bravúros védésekkel vette ki a részét a ZTE Ferencváros elleni győzeleméből

(Fotó: Kovács Péter)

Gundel-Takács Bence az angol Leicester City elleni bajnoki főpróbát jelentő gálamérkőzés előtt mondta az NS-nek, hogy kimondottan élvezetes futballra törekszik a Nuno Campos vezette szakmai stáb, és a kapus is bizakodva várta az idényt: „Igen, emlékszem, optimisták voltunk, sokat dolgoztunk és élveztük a játékot.”

Csakhogy a 10. fordulóban egy győzelemmel, illetve az első négy meccsen szerzett négy ponttal a tabella utolsó helyén állt a ZTE, és nem úgy tűnt, hogy nyugodt évad vár rá.

„Ha valaki akkor azt mondja, február közepén hét ponttal lesz csak előttünk a Ferencváros, alighanem kinevetem – mondta erre a kapus. – Mindamellett bíztunk az elvégzett munkában, mert bár az eredmények nem jöttek, a játékunk a legtöbbször biztató volt. Mindenki beletette az energiát, ha valaki a meccsen húsz percet bírt, akkor annyit, ha kilencvenötöt, annyit. A lényeg, hogy valamennyien odatesszük magunkat.”

„Talán az lehetett akkor kulcsfontosságú, hogy a védekezést rendbe tettük – vélekedik Szendrei Norbert. – Mint a rajton: jól játszottunk a DVSC ellen, de három-három lett a vége, sok gólt kaptunk itthon. Most úgy érzem, ebben a naptári évben kevésbé látványos a játékunk az őszihez képest, de zártabbak vagyunk, fegyelmezettebbek, és ami lényeges, sikeresebbek, mert sokkal több pontot szerzünk.”

Beszédes adat: a ZTE FC október után most szombaton is legyőzte a Ferencvárost, ezúttal 3–1-re, a találkozót meghatározta Ibrahim Cissé kiállítása az első félidő közepén.

Szendrei Norbert azt szeretné, ha a zalaiak emlékezetes idényt zárnának, és legalább az első hatban végeznének a tabellán

(Fotó: Kovács Péter)

„Éreztem, hogy nagyon eltalálta a lábam, és eszembe jutott, ennek piros lap lehet a vége – emlékezett Szendrei Norbert. – A Fradi csapatkapitánya azonnal elnézést kért, ez is azt jelezte, érzi, hogy bajba kerülhet. Az ápolás után tudtam folytatni, a szünetben kaptam rögzítőkötést, megúsztam a sérülést. Utána úgy játszottunk, ahogyan emberelőnyben kell. A tizenegyes? Bent a pályán nem láttam tisztán, utólag visszanézve őszintén mondhatom, megértem a felháborodást, aminek az az oka, hogy a kezezés kapcsán senki sem lát tisztán: ami kedden büntető, csütörtökön nem az, szombaton megint szabálytalan. Az ellenfelekkel beszélgetve is azt érezni, ez a bizonytalanság fűti az indulatokat.”

„Ne felejtsük el, a Groupama Arénában egyenlő létszámban nyertünk – vette vissza a szót Gundel-Takács Bence. – Éppen ezért úgy készültünk, hogy megteszünk mindent, a nyomás a Fradin van, senki sem szól semmit, ha a bajnok esetleg legyőz bennünket. A felcsúti győzelem után a hétközi, Vasas elleni Magyar Kupa-összecsapást követően nem volt könnyű fordítani, de ahogyan az angyalföldiek ellen, az FTC ellen is sikerült. Ezt jelentős fegyverténynek tartom, nincs pánik, ha az ellenfél vezetést szerez. Fiatal a csapatunk, talán ezért is reagál jól akkor is, ha nem a terv szerint alakul egy-egy mérkőzés.”

„Az edzői stáb is érzi, mire van szükség – hangsúlyozta Szendrei Norbert. – Ha kell, megkapjuk a terhelést, de egy hét és három győztes meccs után a pihenőre is gondol Nuno Campos vezetőedző, a szombati bajnoki után legközelebb szerdán lesz edzés. Kell egy kis feltöltődés. A folytatás? Nem szeretném, ha belekényelmesednénk a sikeres sorozatba, hogy eltávolodtunk a kiesőzónától, újabb célok kitűzése tarthatja fenn a motivációt. A ZTE még sohasem volt ebben a bajnoki rendszerben az első hat között, ez is elég motiváló.”

„Határtalan az ambíciónk, én ezt érzem az öltözőben – tette hozzá a kapus. – A Soroksárt fogadjuk a kupában, elérhető az elődöntő, amelyben a Honvéd–Diósgyőr győztese következne. Védhettem már kupadöntőben, budafokiként éppen a ZTE ellen, óriási lenne ismét bejutni a fináléba. Megvannak a céljaink!”

A FORDULÓ KIÜTÉSE

Marko Kvasina állandósítaná a formáját

Egyre jobb formában futballozik a bajnokságban a 2026-ban még veretlen Nyíregyháza, a hétvégi fordulóban 4–0-ra verte meg a Kazincbarcikát. Marko Kvasina, a Spartacus osztrák légiósa szuperlatívuszokban beszélt lapunknak a klubról.

Melyik csapat szerezte a legtöbb pontot 2026-ban az NB I-ben? Nem, nem a bajnoki éllovas ETO FC (8) és nem is az egyre markánsabb ZTE (9), hanem a megtáltosodó Nyíregyháza (10). A téli átigazolási időszakban nagyszerű érzékkel erősített a klub, az eddigi négy bajnokiján háromgólos, a múlt vasárnap a Kazincbarcika 4–0-s legyőzésekor is eredményes osztrák Marko Kvasina téli szerződtetése bomba üzletnek tűnik – a futballista nem is sejtette, hogy ennyire gyümölcsöző lehet ez a kapcsolat.

Marko Kvasina (fehérben) a Kazincbarcikának is betalált, már háromgólos az NB I-ben (Fotó: Czinege Melinda)

„Óriási meglepetés nekem az eddigi nyíregyházi szerepvállalásom – mondta lapunknak kendőzetlen őszinteséggel a 29 éves csatár. – Előző csapatomban, a cseh Slováckóban nem kaptam meg a lehetőséget a bizonyításra, így amikor a Szparihoz igazoltam, úgy voltam vele, játszom itt egy idényt, javítok a gólstatisztikámon, aztán lesz valahogy… Nos, a szemléletem már a csapattal együtt töltött első hetemben megváltozott. Fantasztikus ez a klub, mindenki nagyon kedves velem, elismerik a munkámat. Bódog Tamás vezetőedző kiváló szakember, a játékosállomány pedig sokra hivatott. Jó lenne állandósítani a formánkat, ezáltal elkerülni a kiesést, s már nem is az a legfontosabb, hogy én szerzem-e a gólokat, vagy sem. Persze nyilván örülök annak, ha eredményes vagyok.”

A korábbi osztrák utánpótlás-válogatott futballista szerint a felkészülési időszakban elvégzett munka, a megfelelő (agresszív) taktika és a csapatra jellemző egység az előrelépés záloga.

„Nehéz lenne megállapítanom, mi lehetett a baj az őszi szezonban, hiszen akkor még nem voltam a klubnál – folytatta a légiós. – Bódog Tamás sem régen érkezett az együtteshez, a sportban normálisnak számít, hogy a játékosoknak időbe telik, míg elsajátítják az edző elképzeléseit. A törökországi edzőtáborunkban összecsiszolódtunk, az edzéseinken pedig folytatjuk a kemény munkát, kiváló edzéstervünk van. Amikor Csehországban játszottam, sokszor túl voltunk terhelve hét közben, a hétvégi meccseken pedig fáradtnak éreztük magunkat. Itt, Nyíregyházán az igazán intenzív edzéseink maximum egyórásak, utána a regeneráción van a hangsúly. Ennek köszönhetően agresszív, letámadásos taktikát tudunk kilencven percen keresztül játszani, mint azt láthattuk az MTK ellen is. A cserejátékosok is lelkesek, mindenki nyerni akar. Legközelebb a Kisvárdával játszunk, tudjuk, hogy ellenfelünk kapusáé a legtöbb gól nélküli meccs, de minket ez nem érdekel. Az utóbbi két fordulóban nyolc gólt szereztünk, s biztos vagyok benne, hogy nagyszerű szurkolóink támogatásával ismét sikeresek leszünk.”