Szabó János: Minden összeesküdött ellenünk

A FORDULÓ FÁJDALMA
Nem megy a Paksnak a DVTK ellen: az együttes a bajnokság első körében tízmeccses veretlenségi sorozat után 2–1-re kikapott Diósgyőrben, szerdán hazai pályán szenvedett 6–2-es vereséget a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, szombaton pedig újra a saját közönsége előtt veszített 2–1-re. Nem kérdéses, az utóbbi bajnoki miatt jelentős hiányérzetük lehet a paksi labdarúgóknak, hiszen három nappal a kiütéses kupavereség után kimondottan jól futballoztak, helyzetek sokaságát alakították ki, mégsem szereztek pontot.
„Hogy mennyire igazságos a futball? Megtettünk mindent a győzelemért, ám nem volt szerencsénk, semmi sem jött össze a Diósgyőr ellen – tekintett vissza a hétvégi bajnokira Szabó János, a paksiak csapatkapitánya. – Jól kezdtünk, és amikor kimaradt a tizenegyes, akkor sem aggódtam, mert biztos voltam benne, lesznek még lehetőségeink. Olyan érzésem volt, ezt a meccset egyszerűen nem veszíthetjük el, csak az a kérdés, mikor találunk be. Amikor a második játékrész elején bejátszottam középre a labdát, Hahn János pedig gyönyörű átvétel után gólt szerzett, nem értettem, a partjelző miért jelez lest, abban ugyanis biztos voltam, a csapattársam nem lehetett lesen. Aztán kiderült, én lógtam be egy kicsit… Nagyon nem volt benne a találkozóban a vereség, minden összeesküdött ellenünk.”
A jó tavaszi kezdést (2–1-es győzelem a Puskás Akadémia vendégeként) nem követte hasonló folytatás: a Paks sorozatban harmadik bajnokiján maradt pont nélkül, így az elbukott kupapárharccal együtt már négy vesztes mérkőzés van mögötte. Aki figyelemmel követi a csapat életét, tisztában lehet vele, ez nem egyedi jelenség, korábban is volt már hasonlóan rossz sorozata (hogy mást ne mondjunk, 2024 tavaszán egymás után öt bajnokin maradt pont nélkül, aztán mégis ezüstérmesként zárt), ám kikeveredett belőle, mi több, győzelmi szériát épített.
„Tagadhatatlan, megtorpantunk az első tavaszi bajnoki után, nem úgy alakulnak az események, ahogyan szeretnénk – folytatta a 36 éves, hatszoros válogatott paksi védő. – Minden csapat életében előfordul, hogy hullámvölgybe kerül, a kérdés mindig az, milyen gyorsan tud kimászni belőle. Nem vagyunk könnyű helyzetben, a hétvégén a listavezető ETO lesz az ellenfelünk, de hiszünk benne, hogy legyőzhetjük, és a sikerrel újabb jó sorozatot kezdhetünk el.”
A FORDULÓ GÓLJA
Gyurkits Gergő gólja a DVTK ellen
A FORDULÓ TELJESÍTMÉNYE
Schön Szabolcs mindent vitt
Győztes gólja mellett mezőnymunkájával is kiemelkedett társai közül Schön Szabolcs, a kilencszeres válogatott labdarúgó ezúttal bal oldali szélsőként bizonyult az ETO FC nyerőemberének, amit a Kisvárda bánt.
Nemcsak a mérkőzés, a forduló játékosa címet is kiérdemelte lapunknál Schön Szabolcs. Az ETO FC 25 éves futballistája bal oldali szélsőként kapott lehetőséget a Kisvárda elleni bajnokin, amelyet az ő góljával nyert meg csapata 1–0-ra – látványos villanás volt, Zseljko Gavrics passza után higgadt mozdulattal fektette el a kapuját elhagyó Popovics Iliját, majd gurította a labdát a hálóba.
Ha valaki azt hinné, mindez elegendő volt számára a 8-as osztályzathoz, téved: fergeteges mezőnymunka társult a győztes találathoz. Óriási vállalkozókedvvel futballozott, hétből hat csele sikeres volt, négyszer csak szabálytalanság árán tudták megállítani a kisvárdai védők. Rengeteget volt játékban, 71 labdaérintést számlált, összesen 270 métert vezette a labdát. A védekezésben is odatette magát, öt szerelése volt sikeres, kétszer tisztázott, blokkolt lövése is volt, és mindössze egyszer mentek el csellel mellette. Huszonkét földi párharcából tizenhetet megnyert, három fejpárbajából pedig egyet, ami jelzi, rengeteget melózott. Mindez nem ment a pontosság rovására, hiszen passzainak 88 százaléka került játékostárshoz (az ellenfél térfelén 84 százalékban találta meg társait a labdája, ami a posztját figyelembe véve remek mutató).
A kilencszeres válogatott labdarúgó mindeddig 19 mérkőzésen lépett pályára az ETO FC-ben, három gól, illetve három gólpassz a mérlege. Noha a szakmai stáb univerzális játékosként tekint rá, ezért gyakran változtatja a szerepkörét (ebben az idényben szerepelt már jobbhátvédként, balhátvédként, jobb, illetve bal oldali szélsőként is), megbízható teljesítményt nyújt, aminek anyaklubjánál, a Championshipbe vágyó Bolton Wanderersnél is örülhetnek.
A FORDULÓ GYŐZELME
Határtalan ambíció, sok munka, Fradi-verés – meddig juthat a ZTE?
A Magyar Kupában már negyeddöntős, az NB I-ben pedig egyre feljebb kapaszkodik a zalaegerszegi együttes, amely a hétvégén legyőzte a Ferencvárost – az idényben már másodszor.
12 mérkőzés, 26 pont – ha október második felében rajtolt volna a bajnokság, a ZTE FC állna az élen. Amikor október 19-én a Puskás Akadémia 1–0-ra nyert Egerszegen, talán senki sem hitte, hogy a kék-fehérek páratlan sorozatba kezdenek.
Azóta nyolc győzelem, két döntetlen, két vereség, az egyik február elején otthon a Nyíregyháza ellen (0–1), és bár senki sem telhetetlen a klubnál, azt mondják: azon a meccsen nyerniük kellett volna, és akkor kilenc győzelem és csak egy vereség lenne a mérleg.
Határtalan ambícióval – Thury Gábor jegyzete
Elképesztő.
Mi történt?
„Nem utólag magyarázom bele: a nyári felkészülés során éreztem, hogy ebből valami jó is kikerekedhet – mondta lapunknak a csapatkapitány, Szendrei Norbert. – Korábban mindig az volt a kérdés, elkerüljük-e a kiesést, de a rajt előtt éreztem, ez sokkal nyugodtabb évünk lehet, két fordulóval a vége előtt biztosan nem kell izgulnunk.”
Gundel-Takács Bence az angol Leicester City elleni bajnoki főpróbát jelentő gálamérkőzés előtt mondta az NS-nek, hogy kimondottan élvezetes futballra törekszik a Nuno Campos vezette szakmai stáb, és a kapus is bizakodva várta az idényt: „Igen, emlékszem, optimisták voltunk, sokat dolgoztunk és élveztük a játékot.”
Csakhogy a 10. fordulóban egy győzelemmel, illetve az első négy meccsen szerzett négy ponttal a tabella utolsó helyén állt a ZTE, és nem úgy tűnt, hogy nyugodt évad vár rá.
„Ha valaki akkor azt mondja, február közepén hét ponttal lesz csak előttünk a Ferencváros, alighanem kinevetem – mondta erre a kapus. – Mindamellett bíztunk az elvégzett munkában, mert bár az eredmények nem jöttek, a játékunk a legtöbbször biztató volt. Mindenki beletette az energiát, ha valaki a meccsen húsz percet bírt, akkor annyit, ha kilencvenötöt, annyit. A lényeg, hogy valamennyien odatesszük magunkat.”
„Talán az lehetett akkor kulcsfontosságú, hogy a védekezést rendbe tettük – vélekedik Szendrei Norbert. – Mint a rajton: jól játszottunk a DVSC ellen, de három-három lett a vége, sok gólt kaptunk itthon. Most úgy érzem, ebben a naptári évben kevésbé látványos a játékunk az őszihez képest, de zártabbak vagyunk, fegyelmezettebbek, és ami lényeges, sikeresebbek, mert sokkal több pontot szerzünk.”
Beszédes adat: a ZTE FC október után most szombaton is legyőzte a Ferencvárost, ezúttal 3–1-re, a találkozót meghatározta Ibrahim Cissé kiállítása az első félidő közepén.
„Éreztem, hogy nagyon eltalálta a lábam, és eszembe jutott, ennek piros lap lehet a vége – emlékezett Szendrei Norbert. – A Fradi csapatkapitánya azonnal elnézést kért, ez is azt jelezte, érzi, hogy bajba kerülhet. Az ápolás után tudtam folytatni, a szünetben kaptam rögzítőkötést, megúsztam a sérülést. Utána úgy játszottunk, ahogyan emberelőnyben kell. A tizenegyes? Bent a pályán nem láttam tisztán, utólag visszanézve őszintén mondhatom, megértem a felháborodást, aminek az az oka, hogy a kezezés kapcsán senki sem lát tisztán: ami kedden büntető, csütörtökön nem az, szombaton megint szabálytalan. Az ellenfelekkel beszélgetve is azt érezni, ez a bizonytalanság fűti az indulatokat.”
„Ne felejtsük el, a Groupama Arénában egyenlő létszámban nyertünk – vette vissza a szót Gundel-Takács Bence. – Éppen ezért úgy készültünk, hogy megteszünk mindent, a nyomás a Fradin van, senki sem szól semmit, ha a bajnok esetleg legyőz bennünket. A felcsúti győzelem után a hétközi, Vasas elleni Magyar Kupa-összecsapást követően nem volt könnyű fordítani, de ahogyan az angyalföldiek ellen, az FTC ellen is sikerült. Ezt jelentős fegyverténynek tartom, nincs pánik, ha az ellenfél vezetést szerez. Fiatal a csapatunk, talán ezért is reagál jól akkor is, ha nem a terv szerint alakul egy-egy mérkőzés.”
„Az edzői stáb is érzi, mire van szükség – hangsúlyozta Szendrei Norbert. – Ha kell, megkapjuk a terhelést, de egy hét és három győztes meccs után a pihenőre is gondol Nuno Campos vezetőedző, a szombati bajnoki után legközelebb szerdán lesz edzés. Kell egy kis feltöltődés. A folytatás? Nem szeretném, ha belekényelmesednénk a sikeres sorozatba, hogy eltávolodtunk a kiesőzónától, újabb célok kitűzése tarthatja fenn a motivációt. A ZTE még sohasem volt ebben a bajnoki rendszerben az első hat között, ez is elég motiváló.”
„Határtalan az ambíciónk, én ezt érzem az öltözőben – tette hozzá a kapus. – A Soroksárt fogadjuk a kupában, elérhető az elődöntő, amelyben a Honvéd–Diósgyőr győztese következne. Védhettem már kupadöntőben, budafokiként éppen a ZTE ellen, óriási lenne ismét bejutni a fináléba. Megvannak a céljaink!”
A FORDULÓ KIÜTÉSE
Marko Kvasina állandósítaná a formáját
Egyre jobb formában futballozik a bajnokságban a 2026-ban még veretlen Nyíregyháza, a hétvégi fordulóban 4–0-ra verte meg a Kazincbarcikát. Marko Kvasina, a Spartacus osztrák légiósa szuperlatívuszokban beszélt lapunknak a klubról.
Melyik csapat szerezte a legtöbb pontot 2026-ban az NB I-ben? Nem, nem a bajnoki éllovas ETO FC (8) és nem is az egyre markánsabb ZTE (9), hanem a megtáltosodó Nyíregyháza (10). A téli átigazolási időszakban nagyszerű érzékkel erősített a klub, az eddigi négy bajnokiján háromgólos, a múlt vasárnap a Kazincbarcika 4–0-s legyőzésekor is eredményes osztrák Marko Kvasina téli szerződtetése bomba üzletnek tűnik – a futballista nem is sejtette, hogy ennyire gyümölcsöző lehet ez a kapcsolat.
„Óriási meglepetés nekem az eddigi nyíregyházi szerepvállalásom – mondta lapunknak kendőzetlen őszinteséggel a 29 éves csatár. – Előző csapatomban, a cseh Slováckóban nem kaptam meg a lehetőséget a bizonyításra, így amikor a Szparihoz igazoltam, úgy voltam vele, játszom itt egy idényt, javítok a gólstatisztikámon, aztán lesz valahogy… Nos, a szemléletem már a csapattal együtt töltött első hetemben megváltozott. Fantasztikus ez a klub, mindenki nagyon kedves velem, elismerik a munkámat. Bódog Tamás vezetőedző kiváló szakember, a játékosállomány pedig sokra hivatott. Jó lenne állandósítani a formánkat, ezáltal elkerülni a kiesést, s már nem is az a legfontosabb, hogy én szerzem-e a gólokat, vagy sem. Persze nyilván örülök annak, ha eredményes vagyok.”
A korábbi osztrák utánpótlás-válogatott futballista szerint a felkészülési időszakban elvégzett munka, a megfelelő (agresszív) taktika és a csapatra jellemző egység az előrelépés záloga.
„Nehéz lenne megállapítanom, mi lehetett a baj az őszi szezonban, hiszen akkor még nem voltam a klubnál – folytatta a légiós. – Bódog Tamás sem régen érkezett az együtteshez, a sportban normálisnak számít, hogy a játékosoknak időbe telik, míg elsajátítják az edző elképzeléseit. A törökországi edzőtáborunkban összecsiszolódtunk, az edzéseinken pedig folytatjuk a kemény munkát, kiváló edzéstervünk van. Amikor Csehországban játszottam, sokszor túl voltunk terhelve hét közben, a hétvégi meccseken pedig fáradtnak éreztük magunkat. Itt, Nyíregyházán az igazán intenzív edzéseink maximum egyórásak, utána a regeneráción van a hangsúly. Ennek köszönhetően agresszív, letámadásos taktikát tudunk kilencven percen keresztül játszani, mint azt láthattuk az MTK ellen is. A cserejátékosok is lelkesek, mindenki nyerni akar. Legközelebb a Kisvárdával játszunk, tudjuk, hogy ellenfelünk kapusáé a legtöbb gól nélküli meccs, de minket ez nem érdekel. Az utóbbi két fordulóban nyolc gólt szereztünk, s biztos vagyok benne, hogy nagyszerű szurkolóink támogatásával ismét sikeresek leszünk.”
Hatalmas ZTE-fölény az NB I 22. fordulójának álomcsapatában
LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
Február 13., péntek
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1
Február 14., szombat
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1
Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2
Február 15., vasárnap
Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC 0–4
ETO FC–Kisvárda Master Good 1–0
23. FORDULÓ
Február 21., szombat
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
16.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
18.30: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
Február 22., vasárnap
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)
17.30: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Február 23., hétfő
20.00: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
22
12
7
3
43–21
+22
43
|2. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|3. Debreceni VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paksi FC
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Zalaegerszegi TE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|6. Puskás Akadémia
22
9
5
8
28–28
0
32
|7. Kisvárda
22
9
4
9
26–34
–8
31
|8. Újpest FC
22
7
5
10
30–38
–8
26
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Nyíregyháza
22
6
6
10
29–37
–8
24
|11. Diósgyőri VTK
22
5
8
9
30–36
–6
23
|12. Kazincbarcika
22
4
2
16
20–45
–25
14