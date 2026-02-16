Nemzeti Sportrádió

Nézze meg a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó olimpiai negyedik helyet érő kűrjét!

K. Zs.K. Zs.
2026.02.16. 23:08
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a hétfői kűr során (Fotó: Szabó Miklós)
téli olimpia magyar csapat videó Pavlova, Sviatchenko páros Sviatchenko Alexei műkorcsolya Pavlova Maria
Mint beszámoltunk róla, a magyar színeket képviselő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó a 4. helyen zárta a műkorcsolyázó párosok versenyét a milánói-cortinai téli olimpián. A páros az alábbi kűrrel teljesítette a hétfői versenynapot.

 

