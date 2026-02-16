Nézze meg a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó olimpiai negyedik helyet érő kűrjét!
Mint beszámoltunk róla, a magyar színeket képviselő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó a 4. helyen zárta a műkorcsolyázó párosok versenyét a milánói-cortinai téli olimpián. A páros az alábbi kűrrel teljesítette a hétfői versenynapot.
Megőrizték a rövid program utáni pozíciójukat, az aranyat az ötödik helyről előre ugró japán páros szerezte meg.
