Kórházi ágyából posztolt Lindsey Vonn – fotó
Az amerikai klasszist 24 órán belül kétszer is meg kellett műteni, majd szerdai Instagram-bejegyzésében arról írt, hogy egy harmadik beavatkozásra is szükség volt. Vonn úgy fogalmazott a bejegyzésében: lassan halad előre, és tudja, hogy rendbe jön. A posztjához továbbá fotókat is mellékelt, amelyeken a kórházi ágyán fekve látható.
Ma volt a harmadik műtétem, ami sikeres volt. A mai siker teljesen mást jelent, mint néhány nappal ezelőtt. Haladok előre, és bár tudom, hogy lassan, de rendben leszek. Hálás vagyok a hihetetlen orvosi személyzetnek, a barátaimnak, a családomnak, akik mellettem voltak, továbbá az áradó szeretetért és támogatásért a világ minden tájáról. Továbbá hatalmas gratuláció a csapattársaimnak és az amerikai csapat összes sportolójának, akik inspirálnak, és adnak nekem valamit, amiért szoríthatok
– írta a közösségi oldalán.