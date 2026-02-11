Nemzeti Sportrádió

Kórházi ágyából posztolt Lindsey Vonn – fotó

2026.02.11. 20:54
Fotó: Instagram
Újabb műtéten esett át az olimpiai és világbajnok amerikai síző, Lindsey Vonn, aki, mint ismert, hatalmasat esett vasárnap a milánói–cortinai téli olimpiai játékok lesiklóversenyén.

Az amerikai klasszist 24 órán belül kétszer is meg kellett műteni, majd szerdai Instagram-bejegyzésében arról írt, hogy egy harmadik beavatkozásra is szükség volt. Vonn úgy fogalmazott a bejegyzésében: lassan halad előre, és tudja, hogy rendbe jön. A posztjához továbbá fotókat is mellékelt, amelyeken a kórházi ágyán fekve látható.

Ma volt a harmadik műtétem, ami sikeres volt. A mai siker teljesen mást jelent, mint néhány nappal ezelőtt. Haladok előre, és bár tudom, hogy lassan, de rendben leszek. Hálás vagyok a hihetetlen orvosi személyzetnek, a barátaimnak, a családomnak, akik mellettem voltak, továbbá az áradó szeretetért és támogatásért a világ minden tájáról. Továbbá hatalmas gratuláció a csapattársaimnak és az amerikai csapat összes sportolójának, akik inspirálnak, és adnak nekem valamit, amiért szoríthatok

 – írta a közösségi oldalán.

 

