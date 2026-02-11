Kórházi ágyából posztolt Lindsey Vonn – fotó

Ma volt a harmadik műtétem, ami sikeres volt. A mai siker teljesen mást jelent, mint néhány nappal ezelőtt. Haladok előre, és bár tudom, hogy lassan, de rendben leszek. Hálás vagyok a hihetetlen orvosi személyzetnek, a barátaimnak, a családomnak, akik mellettem voltak, továbbá az áradó szeretetért és támogatásért a világ minden tájáról. Továbbá hatalmas gratuláció a csapattársaimnak és az amerikai csapat összes sportolójának, akik inspirálnak, és adnak nekem valamit, amiért szoríthatok