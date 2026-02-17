Nemzeti Sportrádió

Hatalmas ZTE-fölény az NB I 22. fordulójának álomcsapatában

2026.02.17. 07:14
NB I labdarúgó NB I NB I-es legek a forduló válogatottja
A Ferencvárost legyőző Zalaegerszeget öt, az éllovas ETO-t két játékos képviseli a labdarúgó NB I 22. fordulójának válogatottjában, emellett a DVTK, az MTK, a Puskás Akadémia és az Újpest egy-egy futballistája került be az álomcsapatba.

A FORDULÓ JÁTÉKOSA
Szép góljával az ETO FC szélsője, Schön Szabolcs (8) eldöntötte a Kisvárda elleni bajnokit (gyönyörű mozdulattal fektette el a kapus Popovics Iliját), ráadásul hat sikeres cselt mutatott be, s nemcsak a támadásból, hanem a védekezésből is kivette a részét, öt sikeres szerelése volt. Huszonhárom párharcából tizenhetet megnyert.

A 22. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
GUNDEL-TAKÁCS 7 (ZTE FC) – SZAKOS 7 (Diósgyőri VTK), CSINGER 6 (ETO FC), PERAZA 7 (ZTE FC), CALDERÓN 7 (ZTE FC) – KISS B. 7 (ZTE FC), AMATO 7 (ZTE FC), BOGNÁR I. 7 (MTK), NAGY ZS. 6 (Puskás Akadémia) – MATKO 7 (Újpest FC), SCHÖN 8 (ETO FC)

A forduló játékvezetője: Bognár Tamás 9 – Kóbor Péter, Huszár Balázs (ETO FC–Kisvárda Master Good)

Szabó János: Minden összeesküdött ellenünk

NB I-ES LEGEK. Schön Szabolcs mindent vitt; a ZTE október óta remekel; a Szpari szerezte a legtöbb pontot tavasszal, és ebből Marko Kvasina is kivette a részét.

Határtalan ambícióval – Thury Gábor jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Ez az együttes már nem hátrafelé tekintget.

A 22. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Február 13., péntek
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1
Február 14., szombat
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1
Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2
Február 15., vasárnap
Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC 0–4
ETO FC–Kisvárda Master Good 1–0

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

22

12

7

3

43–21

+22

43

  2. Ferencvárosi TC

22

12

4

6

41–24

+17

40

  3. Debreceni VSC

22

11

5

6

33–27

+6

38

  4. Paksi FC

22

10

6

6

42–31

+11

36

  5. Zalaegerszegi TE

22

9

6

7

34–28

+6

33

  6. Puskás Akadémia

22

9

5

8

28–28

0

32

  7. Kisvárda

22

9

4

9

26–34

–8

31

  8. Újpest FC

22

7

5

10

30–38

–8

26

  9. MTK Budapest

22

7

4

11

41–48

–7

25

10. Nyíregyháza 

22

6

6

10

29–37

–8

24

11. Diósgyőri VTK

22

5

8

9

30–36

–6

23

12. Kazincbarcika

22

4

2

16

20–45

–25

14

 

 

