Hatalmas ZTE-fölény az NB I 22. fordulójának álomcsapatában

A FORDULÓ JÁTÉKOSA

Szép góljával az ETO FC szélsője, Schön Szabolcs (8) eldöntötte a Kisvárda elleni bajnokit (gyönyörű mozdulattal fektette el a kapus Popovics Iliját), ráadásul hat sikeres cselt mutatott be, s nemcsak a támadásból, hanem a védekezésből is kivette a részét, öt sikeres szerelése volt. Huszonhárom párharcából tizenhetet megnyert.

A 22. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

GUNDEL-TAKÁCS 7 (ZTE FC) – SZAKOS 7 (Diósgyőri VTK), CSINGER 6 (ETO FC), PERAZA 7 (ZTE FC), CALDERÓN 7 (ZTE FC) – KISS B. 7 (ZTE FC), AMATO 7 (ZTE FC), BOGNÁR I. 7 (MTK), NAGY ZS. 6 (Puskás Akadémia) – MATKO 7 (Újpest FC), SCHÖN 8 (ETO FC)

A forduló játékvezetője: Bognár Tamás 9 – Kóbor Péter, Huszár Balázs (ETO FC–Kisvárda Master Good)