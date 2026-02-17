Hatalmas ZTE-fölény az NB I 22. fordulójának álomcsapatában
A FORDULÓ JÁTÉKOSA
Szép góljával az ETO FC szélsője, Schön Szabolcs (8) eldöntötte a Kisvárda elleni bajnokit (gyönyörű mozdulattal fektette el a kapus Popovics Iliját), ráadásul hat sikeres cselt mutatott be, s nemcsak a támadásból, hanem a védekezésből is kivette a részét, öt sikeres szerelése volt. Huszonhárom párharcából tizenhetet megnyert.
A 22. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
GUNDEL-TAKÁCS 7 (ZTE FC) – SZAKOS 7 (Diósgyőri VTK), CSINGER 6 (ETO FC), PERAZA 7 (ZTE FC), CALDERÓN 7 (ZTE FC) – KISS B. 7 (ZTE FC), AMATO 7 (ZTE FC), BOGNÁR I. 7 (MTK), NAGY ZS. 6 (Puskás Akadémia) – MATKO 7 (Újpest FC), SCHÖN 8 (ETO FC)
A forduló játékvezetője: Bognár Tamás 9 – Kóbor Péter, Huszár Balázs (ETO FC–Kisvárda Master Good)
A 22. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Február 13., péntek
Újpest FC–Debreceni VSC 2–1
Február 14., szombat
MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 2–2
Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3–1
Paksi FC–Diósgyőri VTK 1–2
Február 15., vasárnap
Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC 0–4
ETO FC–Kisvárda Master Good 1–0
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
22
12
7
3
43–21
+22
43
|2. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|3. Debreceni VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paksi FC
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Zalaegerszegi TE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|6. Puskás Akadémia
22
9
5
8
28–28
0
32
|7. Kisvárda
22
9
4
9
26–34
–8
31
|8. Újpest FC
22
7
5
10
30–38
–8
26
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Nyíregyháza
22
6
6
10
29–37
–8
24
|11. Diósgyőri VTK
22
5
8
9
30–36
–6
23
|12. Kazincbarcika
22
4
2
16
20–45
–25
14