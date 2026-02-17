Téli olimpia: saját szövetsége tiltotta el a bunyózó francia hokist

A francia hokiszövetség hétfőn jelentette be, hogy Pierre Crinon nem léphet pályára a keddi, Németország elleni mérkőzésen, és akkor sem játszhatna, ha a csapat meglepetésre továbbjutna. A közlemény szerint a hátvéd a mérkőzést követő viselkedésével is szembement a szövetség értékeivel.

A vasárnapi esetnek előzménye is volt, bő másfél perccel korábban ugyanis a francia bekk csúnyán felkente a palánkra Nathan MacKinnont, a kanadaiak egyik legnagyobb sztárját. Miután a játékvezetők videózás után enyhítettek a pályán hozott ítéleten és csak két percre küldték ki a francia keménylegényt, érkezett Thomas Wilson, és az első adandó alkalommal bosszút állt a csapattársát ért támadás miatt, Crinon pedig szabadjára engedte az indulatait.

A játékvezetők mindkét hokist 2+5+10 perces büntetéssel végleg kizárták az említett mérkőzésből, amelyet Kanada nyert meg 10–2-re, s hibátlan teljesítménnyel zárt csoportja élén, míg a franciák pont nélkül a negyedik helyen végeztek.