Videó: világgá ment az olimpiai aranyat elbukó norvég síző

Hétfőn a játékok utolsó férfi alpesi számának második futamát a norvég Atle Lie McGrath várta az első helyről, ráadásul kifejezetten jó helyzetből, ugyanis a második Meillard előtt 59, a harmadik osztrák Gstreinnel szemben 94 századmásodperc volt az előnye.

McGrath már a felső szakaszon rálépett a kapura, így a svájci Loic Meillard lett az olimpiai bajnok. A norvég síző dühében eldobta botjait, majd messzire elsétált a pályától és a kamerák elől.

TÉLI OLIMPIA

Alpesi sí, férfi műlesiklás

1. Loic Meillard (Svájc) 1:53.61 perc (1. futam: 56.73 másodperc/2. futam: 56.88 másodperc)

2. Fabio Gstrein (Ausztria) 1:53.96 perc (57.08 mp/56.88 mp)

3. Henrik Kristoffersen (Norvégia) 1:54.74 perc (57.73 mp/57.01 mp)

4. Timon Haugan (Norvégia) 1:55.03 perc (57.10 mp/57.93 mp)

5. Armand Marchant (Belgium) 1:55.61 perc (57.34 mp/58.27 mp)

6. Tanguy Nef (Svájc) 1:55.63 perc (58.46 mp/57.17 mp)

Úry Bálint az első futamban kiesett.