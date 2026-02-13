Blackburn: az északír szövetségi kapitány lett Tóth Balázsék edzője

Michael O'Neill 2022 óta az északír válogatott szövetségi kapitánya, és mint a pénteki közleményből kiderül, azt a pozícióját is megtartja – ő készíti fel hazája csapatát az olaszok elleni, márciusi vb-pótselejtezőre.

A Tóth Balázs személyében magyar válogatott kapust foglalkoztató Blackburn jelenleg kiesésre áll az angol másodosztályban, a rossz szereplésért a tavaly télen vezetőedzővé kinevezett Valérien Ismaël az állásával fizetett február elején.

A QPR elleni szombati bajnokin még a beugró Damien Johnson irányít a Rovers kispadjáról.

A csütörtök esti sorsolás óta tudjuk: Észak-Írország ősszel – Grúzia és Ukrajna mellett – a magyar válogatott csoportellenfele lesz a Nemzetek Ligájában.