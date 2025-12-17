Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: a leghűségesebb szurkolók 60 dollárért is kaphatnak jegyet

2025.12.17. 09:45
null
A skót szurkolók készülhetnek Amerikába (Fotó: Getty Images)
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a magas jegyárak miatti tiltakozások után bejelentette, hogy forgalomba kerülnek olcsóbb, mindössze 60 dolláros belépők a jövő évi világbajnokság valamennyi mérkőzésére.

A FIFA közlése szerint az új, úgynevezett „támogatói belépők” elnevezésű kategóriába tartozó jegyeket a tornára kijutott nemzeti csapatok leghűségesebb szurkolóinak szánják. A belépők egységesen 60 dollárba kerülnek majd minden meccsre, azaz a csoporttalálkozókra éppúgy, mint a döntőre. Ilyen típusú jegyeket a vb-n szereplő nemzetek szervezetén (PMA) keresztül csak az érdekelt országokban értékesítenek majd. Azt pedig az adott nemzeti szövetségek dönthetik el, hogy kik vásárolhatnak a kedvező árú jegyekből.

Az ilyen belépők ugyanakkor csupán a tíz százalékát teszik ki a PMA által értékesítendő jegyeknek.

A nemzetközi szövetséget az utóbbi időszakban komolyan támadták a szurkolók szervezetei az általuk irreálisan magasnak vélt jegyárak miatt. Az Európai Labdarúgó-szurkolók (FSE) elnevezésű szövetség azzal vádolta a FIFA-t, hogy az árak ellehetetlenítik az átlag rajongók részvételét a világbajnokságon.

Az FSE a FIFA mostani bejelentésére azonnal reagált, hangsúlyozva, hogy ez egy lépés a jó irányba, ám továbbra sem elégséges és nem is oldja meg az általános problémát. Az FSE rámutatott, hogy a döntős csapat azon drukkere, aki minden meccsre meg tudja venni a legolcsóbb jegyet, összesen 480 dollárt fizet ki a belépőkre, míg egy másik, aki ugyanabba a szektorban ül, de az eggyel drágább kategóriából jut jegyhez, 6900 dollárt, azaz 15-ször többet fizet.

A Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban sorra kerülő világbajnokság június 11-én rajtol és július 19-én zárul.

