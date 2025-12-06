Vb 2026: Scaloni Messire vár, Ancelotti nehéz csoportra, Tuchel nehéz körülményekre számít
Carlo Ancelotti is, aki az öt aranyérmével csúcstartó brazil nemzeti együttest szeretné 2002 után ismét csúcsra juttatni.
„Ez nehéz csoport” – fogalmazott tömören az olasz szakvezető azt követően, hogy a selecao a legutóbb első afrikai országként elődöntős Marokkót, továbbá Skóciát és Haitit kapta ellenfélül a csoportkörben.
A legutóbbi két Európa-bajnokságon ezüstérmes angolok szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel elsősorban a nehéz körülmények miatt fejezte ki az aggodalmát. Szerinte nem könnyíti meg a csapatok helyzetét a várható nagy hőség, a páratartalom és az egyes helyszíneken tapasztalható magaslati körülmények vagy éppen a nagy távolságokból fakadó különböző időzónák.
„Ez a helyzet, ezt el kell fogadnunk és meg kell találnunk a módját, hogy olyan ellenálló csapatot építsünk, amely képes leküzdeni ezeket az akadályokat" – mondta a német tréner, akinek tanítványai a 2018-ban ezüst-, 2022-ben pedig bronzérmes horvátok mellett Ghánával és Panamával találkoznak.
A nationalelfet irányító Julian Nagelsmann pedig azt emelte ki, hogy az európai csapatoknak mindig nehéz a dél-amerikaiakkal játszaniuk. Ezt annak kapcsán mondta, hogy az újonc Curacao után sorrendben Elefántcsontpart és Ecuador lesz Németország riválisa. A minden idők legkisebb nemzeteként kijutó karibi országot irányító holland Dick Advocaat arról számolt be, hogy az egész sziget rendkívül izgatott, hogy a négyszeres világbajnok ellen játszhatják történetük első vb-meccsét.
„Ismerjük őket, de ők is ismernek minket" – jelentette ki a társrendező Egyesült Államok argentin szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino, miután olyan ellenfeleket kapott a csapata, amelyekkel a közelmúltban megmérkőzött. Az amerikaiak ugyanis októberben az ausztrálokat, novemberben pedig a paraguayiakat győzték le 2–1-re, harmadik meccsük az európai pótselejtező egyik győztese ellen lesz, ez lehet az a Törökország is, amelytől júniusban 2–1 kikaptak. Pochettino úgy vélte, nem lehet más a céljuk, mint a végső győzelem.
A szintén házigazda Kanada szakvezetője, Jesse Marsch viszont azon kesergett, hogy rendkívül nehézzé válhat a négyesük, ha Svájchoz és az előző vb-nek otthont adó Katarhoz az európai pótselejtezőből a négyszeres világbajnok Olaszország csatlakozik.
„Csak a döntésére várunk, de alapvetően minden jól halad" – mondta Lionel Messi szerepléséről a címvédő Argentína szakvezetője, Lionel Scaloni.
Csapata sorrendben Algériával, Ausztriával és az újonc Jordániával küzd majd meg a 32 közé kerülésért. A nyolcszoros aranylabdás sztár még nem jelentette ki, hogy részt vesz a rekordot jelentő hatodik világbajnokságán, ugyanakkor nagy meglepetés lenne, ha a tengerentúli bajnokságban éppen szombaton döntőt játszó Inter Miami futballistája nem vállalná a játékot.
A június 11-én kezdődő futball-vb 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban. A nemzetközi szövetség (FIFA) szombaton 18 órától hozza nyilvánosságra a helyszínbeosztást és a pontos kezdési időpontokat.
|1. kalap
|2. kalap
|3. kalap
|4. kalap
|A-csoport
|Mexikó
|Dél-Korea
|Dél-Afrika
|Dánia / Észak-Macedónia / Csehország / Írország
|B-csoport
|Kanada
|Svájc
|Katar
|Olaszország / Észak-Írország / Wales / Bosznia-Hercegovina
|C-csoport
|Brazília
|Marokkó
|Skócia
|Haiti
|D-csoport
|Egyesült Államok
|Ausztrália
|Paraguay
|Törökország / Románia / Szlovákia / Koszovó
|E-csoport
|Németország
|Ecuador
|Elefántcsontpart
|Curacao
|F-csoport
|Hollandia
|Japán
|Tunézia
|Ukrajna / Svédország / Lengyelország / Albánia
|G-csoport
|Belgium
|Irán
|Egyiptom
|Új-Zéland
|H-csoport
|Spanyolország
|Uruguay
|Szaúd-Arábia
|Zöld-foki-szigetek
|I-csoport
|Franciaország
|Szenegál
|Norvégia
|Irak / Bolívia / Suriname
|J-csoport
|Argentína
|Ausztria
|Algéria
|Jordánia
|K-csoport
|Portugália
|Kolumbia
|Üzbegisztán
|Kongói DK / Új-Kaledónia / Jamaica
|L-csoport
|Anglia
|Horvátország
|Panama
|Ghána
CSOPORTBEOSZTÁS