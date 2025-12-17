Új kihívások várnak jövőre a magyar kerékpárosokra

Felfelé ívelő pályát fut az elmúlt években a magyar országúti kerékpársport, ezt láthattuk a különféle rangos viadalokon és tavaly az olimpián is, amikor előbb Valter Attila, majd Vas Blanka lett negyedik. Idén a fiatal Feldhoffer Bálint hívta fel magára a figyelmet, néhány nappal az érettségije után nyújtott nagyszerű teljesítményt a Tour de Hongrie-n. 2026-ban is számos nagy megméretés vár bringásainkra, ám közülük többen is új csapatban bizonyíthatnak.

VALTER ATTILA A BAHREINI HERCEG CSAPATÁBAN TEKER

Öt évvel ezelőtt a Tour de Hongrie megnyerésével tette le névjegyét a profik között Valter Attila, aki akkor még a lengyel CCC versenyzőjeként ért fel lehengerlő teljesítménnyel a Kékestetőre. Néhány hónappal később, 2021. május 13-án már a Groupama-FDJ bringásaként a Giro d’Italia hatodik szakasza után élre állt az összetettben, így első magyarként felvehette a rózsaszín trikót, amelyet három napig viselt. Két év múlva a világ akkori legerősebb csapata, a Visma mezében állt rajthoz, rögtön az első idényében fontos szerep jutott neki, tevékenyen kivette a részét abból, hogy az istálló mindhárom Grand Tourt megnyerte.

A fiatal Feldhoffer Bálinté lett a legjobb magyarnak járó fehér trikó a Tour de Hongrie-n (FOTÓ: MTI/ILLYÉS TIBOR)

Négy magyar kontinentális csapat működött 2025-ben, ebből kettővel jövőre már nem találkozunk. Előbb az Epronex-Hungary, majd a Karcag Cycling Épkar is befejezte működését. „A sport fejlődése és rendkívüli ütemű gyorsulása, a technikai háttér, az infrastrukturális beruházások és nem utolsósorban a magasan jegyzett versenyeken való részvétel évről évre egyre több anyagi forrás bevonását követelte. A projekt elérte a csúcspontját, ahonnan már nem tud továbblépni az aktuális hazai finanszírozási feltételek mellett” – indokolta döntését az Epronex, amelyből Rózsa Balázs és Istlstekker Zsolt révén több alkalommal is viselte a legjobb magyarnak járó fehér trikót a Tour de Hongrie-n. A karcagiak is rögzítették, anyagi okok miatt szűnik meg csapatuk. „A keserű elhatározás annak ellenére következett be, hogy a Karcagi Sport Egyesület és a jelenlegi szponzorok mindent megtettek a csapat fennmaradásáért. A csapat megszűnése nem kudarc, hanem egy becsülettel végigvitt fejezet lezárása” – áll az együttes bejegyzésében, amelyben a kétszeres magyar bajnok Filutás Viktor is tekert. Árnyoldal: az Epronex és a Karcag is megszűnt

2024-ben a párizsi olimpián elért negyedik helyezése is történelmi eredménynek számít, ahogyan az is, hogy első magyarként két háromhetest is abszolvált. Ahogy arról lapunknak adott interjújában is beszélt, idén már nem ment neki úgy, ahogy szerette volna. A 27 éves bringás jövőre új környezetben és más szerepben teker, a Bahrain-Victorious szerződtette. Ezt a Vismához hasonlóan szintén legmagasabb, worldteam kategóriás csapatot 2016 augusztusában a bahreini királyi család tagja, Nasszer bin Hamad al-Kalifa, azaz Nasszer herceg hozta létre. A Bahrain a háromhetesek közül leginkább a Girón szerepel jól, alapítása óta minden évben a legjobb ötben végzett egy versenyzőjük.

„Hosszú ideje követjük a karrierjét, és hisszük, megvan benne a lehetőség, hogy velünk szintet lépjen. A következő években kulcsfontosságú szerepe lesz a hegyek között az összetett menőink támogatásában, de közben arra is lesz lehetősége, hogy a saját sikereiért harcoljon” – mondta Milan Erzen, a csapat igazgatója Valterről, aki a tervek szerint február 15-én a Clasica de Almeríán kezd és indul a Strade Bianchén is.

Idén teljesítette fennállása első teljes idényét a Team United Shipping. A kontinentális csapat eredményes évet zárt, magyar versenyzői közül Fetter Erik az isztriai körön nyert szakaszt, a Tour de Hongrie-n előbb Pelikán János, majd Feldhoffer Bálint viselte a fehér trikót. Pelikán később összetettben megnyerte a Visegrád4 nemzetközi viadalt, és új magyar pályás csúcsot felállítva végzett az élen az országúti időfutam-bajnokságban. A magyar főtámogatójú és hazai bejegyzésű MBH Bank Ballan CSB jövőre már a proteam-kategóriába lép elő, ehhez alaposan meg is erősítette a keretet, érkezett többek között Dina Márton és Peák Barnabás is. Az MBH a következő idényben is a fenntartható növekedést és a magyar identitás erősítését tekinti legfőbb céljának. A főbb stratégiai irány a nemzetközi versenynaptár bővítése, rendszeres részvétel az UCI Europe Tour- és ProSeries-viadalain, emellett saját, magyar logisztikai és szakmai bázis kiépítése, fiatal tehetségek bevonása és fejlődésük támogatása. Jól ment a TUS-nak, nagy lépés előtt az MBH

DINA MÁRTON ÉS PEÁK BARNABÁS VEZÉRSZEREPET KAP AZ MBH-NÁL

Dina Márton idényét megmentette a magyar bajnoki cím megszerzése (FOTÓ: MTI/ILLYÉS TIBOR)

Valterhez hasonlóan Dina Mártont és Peák Barnabást is láthattuk tekerni háromhetesen, mindketten a Girón mérették meg magukat, előbbi 2021-ben, utóbbi egy évvel később, amikor Magyarországról rajtolt a körverseny. Dina a kometás évek után 2023-ban és 2024-ben az ATT Investments színeiben versenyzett, ebben az évben a baszk Euskaltel-Euskadi narancssárga mezét viselhette, már amíg meg nem nyerte pályafutása során először a magyar bajnokság mezőnyversenyét. Ősszel a Nemzeti Sportnak elmondta, idényét tulajdonképpen ez a bajnoki cím mentette meg. Jövőre újra vált, a magyar főtámogatójú és hazai bejegyzésű, a másodvonalat jelentő proteam kategóriába előlépő MBH Bank csapatában jut neki hangsúlyos szerep.

„Eleinte sokat gondolkodtam, mert élő szerződésem volt. Annyira szerettek volna az MBH-nál, hogy kivásároltak, ez nem gyakori jelenség a kerékpársportban. Jól éreztem magam, viszont óriási dolog tagja lenni egy magyar bejegyzésű prokontinentális csapatnak. Az, hogy húzóember lehetek, nyomást rak rám, de jövőre nagyon jól szeretnék teljesíteni, bizonyítani, hogy nem levezetni jövök ide” – fogalmazott a bejelentéskor.

Leendő csapattársa, Peák Barnabás is megfordult az ATT-nél, míg 2017-ben a Tour de Hongrie-n verte meg összetettben a szárnyait bontogató Tadej Pogacart, egy évvel később a mezőnyverseny és az időfutam ob-t is megnyerte, nem véletlenül fordult meg több worldteam besorolású csapatnál. „Négyszeres magyar bajnok vagyok, megmérettem magam kiváló kerékpárosokkal és álltam dobogón profi versenyen, de azért az utóbbi években előfordult, hogy nem igazán jött ki a lépés. Ha ez a lehetőség tavaly vagy 2023-ban jön, amikor a csapatom bezárt, akkor már az is álomszerű lett volna, hogy egyáltalán valaha itt, ennek a lehetőségnek a küszöbén állhatok” – mondta lapunknak arról, hogy jövőre ő is az MBH színeiben versenyez.

– Miként értékeli a magyar kerékpársport 2025-ös évét?

– Több szempontból is előreléptünk tavalyhoz képest. Az MBH Bank Ballan CSB-nek köszönhetően Közép-Európában egyedüliként Magyarországnak lett az országúti szakágban prokontinentális szintű csapata, ilyenje csak a legnagyobb kerékpárosnemzeteknek szokott lenni. A BMX-szakágban nagyszerűen teljesítő Molnár Noémi mellett a fiatal Feldhoffer Bálintot is kiemelném, aki kiválóan ment a Tour de Hongrie-n. – Idén négy kontinentális csapata volt Magyarországnak, az MBH-ról beszéltünk, a Team United Shipping jó idényt produkált, a Karcag és az Epronex viszont megszűnt.

– Utóbbi miatt természetesen nem voltunk boldogok, sajnálatos módon a szponzori háttér bizonytalanná válása miatt két csapat is befejezte működését. A Karcagnak a szövetség is próbált segíteni azzal, hogy befizette helyette a regisztrációs költséget az UCI-nak. A 2024-ben indult TUS hihetetlen jó évet tud maga mögött, biztos lábakon áll, és fontos lehetőség a hazai versenyzők előtt. Összességében úgy látom, inkább félig teli a pohár, mint üres. – Több húzónevünk is más színekben folytatja 2026-ban – tőlük mit vár?

– Abban bízom, hogy Valter Attilának bejön a váltás, neki jelentős eredményei voltak, olyan versenyző nincs, akinek lineáris lenne a fejlődése. Dina Mártonnak és Peák Barnabásnak szárnyakat ad, hogy mennyire számítanak rájuk az MBH-nál, Feldhoffer Bálint előtt pedig a határ a csillagos ég. SCHNELLER Domonkos, a Magyar Kerékpáros-szövetség elnöke: Inkább félig teli a pohár, mint üres”

FELDHOFFER BÁLINTNAK A FEHÉR TRIKÓ IS SEGÍTETT

Idén május elején az érettségivel, egy héttel később a Kékestető meredek emelkedőivel küzdött meg Feldhoffer Bálint. A Team United Shipping 19 éves fiatalja szépen vette a kihívásokat, hetedik lett a Magyar körversenyen, megszerezve ezzel a legjobb hazai kerékpárosnak járó fehér trikót. Valter 2020-as győzelme óta magyar versenyző ilyen előkelő helyen nem végzett. Teljesítményére felfigyelt a Bahrain, a csapat stratégiai megállapodást kötött a TUS főszponzorával, a cég logója felkerül a bahreini együttes mezére, míg Feldhoffer és a szerb Mihajlo Sztolics lehetőséget kap arra, hogy jövőre a Bahrain utánpótláscsapatában versenyezzen, s onnan akár a world tour-sorba is feljusson.

A 2025-ös év legjobb magyar férfikerékpárosának választott Feldhoffer elmondta az M1-nek a lehetőséggel kapcsolatban, hogy szeretne helytállni és néhány versenyen a profik között is bizonyítana. Saját bevallása szerint a profi környezetben számos területen fejlődhet. „Egy év után pedig szívesen mennék már world tour-szintre, és versenyeznék a legnagyobbakkal” – jelölte meg célját Feldhoffer, aki minél tovább tekerne a világelitben.