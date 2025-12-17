Női kézilabda NB I: az FTC új szerzeménye Jesper Jensen miatt is döntött a klubváltás mellett

A dán válogatott irányító, Michala Möller nem titkolta, hogy korábbi edzője, a jelenleg a Ferencvárost irányító Jesper Jensen személye is szerepet játszott a döntésében: „Természetesen szerepet játszott. Rendkívül elégedett voltam Jesperrel a korábbi együttműködésünk alatt. Ő olyan edző, aki nagyon jól ismer engem, és aki miatt sokat fejlődtem – fogalmazott a zöld-fehérek új szerzeménye a dán TV2-nek. – Egyértelmű, hogy hatással volt rám. A pályafutásomnak olyan pontján vagyok, amikor már készen álltam arra, hogy ha jön egy jó ajánlat, akkor azt elfogadjam. Hogy kipróbáljak egy másik kultúrát, és egy kicsit próbára tegyem magam.”

Möller hozzátette, szeretné segíteni a Ferencvárost abban, hogy a Bajnokok Ligájában is messzire jusson: „Nagyon szeretnék segíteni a csapatnak megnyerni bajnokságot, és abban is, hogy a Bajnokok Ligájában megtegye az utolsó lépést. Évek óta közel van a final fourhoz, és néhány évvel ezelőtt már szerepelt is ott. Egyértelmű, hogy ezt az ambíciót a mostani csapatban is látom.”

A 25 éves Möller az Aalborgnál kezdte a pályafutását, de a profik között már az Ikast színeiben mutatkozott be, s bajnoki ezüstérmes, illetve Dán Kupa-győztes volt az együttessel, melyet 2021-ben az Esbjerg kedvéért hagyott el. Utóbbi klubbal még sikeresebb volt, hiszen a dán bajnokságot és a Dán Kupát is két alkalommal nyerte meg, míg a Bajnokok Ligájában bronzérmet szerzett.

A dán válogatottal olimpiai és világbajnoki bronzérmesnek, Európa-bajnoki ezüstérmesnek is vallhatja magát.