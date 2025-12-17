Darts-vb: Kovács Patrik úszással is készült

A 29 éves dartsos elmondta, hogy felkészülése során kiemelt hangsúlyt kapott mentális állapotának fejlesztése. Kovács a klasszikus, táblánál végzett edzések mellett rendszeresen úszott és gyalogolt, amelyekkel az állóképesség mellett a koncentráció fenntartását is erősítette. Elmondása szerint tudatosan gyakorolta a figyelem fókuszálását, olykor teljesen kizárva a külső ingereket, máskor pedig kifejezetten a gondolatok rendezésére törekedve. A cél az volt, hogy a versenyhelyzetekben hosszú időn keresztül képes legyen stabil, magas szintű teljesítményt nyújtani.

A hazai kiemelt viadalokat is szervező Darts Event közleménye kiemeli, hogy a magyar játékos a technikai felkészülés során napi többórás gyakorlómunkát végzett a tábla előtt, miközben tudatosan ügyelt arra is, hogy a fizikai terhelés ne menjen a mentális frissesség rovására. A versenyek előtti időszakban az étkezését is kontroll alatt tartotta: kerülte a túlzott terhelést, miközben a megfelelő energiaszint fenntartására törekedett.

Kovács a világbajnokságra mindössze egyetlen szett nyíllal utazott ki, amelyhez hosszabb ideje ragaszkodik. Úgy véli, a megszokott felszerelés biztonságot és stabilitást adott számára, a modern technikai megoldások pedig lehetővé tették az esetleges problémák gyors kezelését. Kovács az első fordulóban az angol Callan Rydz ellen lép majd színpadra, a párharc győztesére a legjobb 64 között a Daryl Gurney-Beau Greaves összecsapás továbbjutója vár. A világbajnokságnak 17 év után lesz ismét magyar indulója. Kovács Patrik előtt legutóbb 2008-ban Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, aki az első fordulóban kikapott a holland Vincent van der Voorttól.