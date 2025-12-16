Nemzeti Sportrádió

FIFA The Best-gála: fair play-díjat kapott az életmentő csapatorvos

2025.12.16. 12:07
Fotó: FIFA.com
Kedden 18 órától rendezik a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) The Best éves gáláját, ahol többek között az Év labdarúgóját valamint a Puskás-díjast is megnevezik. A délelőtt azonban két kategóriában már eredményt hirdettek: gazdára talált a fair play-díj, valamint a szurkolói-díj.

A FIFA fair play-díját Andreas Harlass-Neuking érdemelte ki, aki 1995 óta a német SSV Jahn Regensburg csapatorvosa. Az elismerést azért érdemelte ki, mert áprilisban a Magdeburg elleni idegenbeli 2. Bundesligás-mérkőzés előtt, az éneklés közben rosszul lett a hazai csapat egyik szurkolója, a regensburgi orvos pedig nem tétlenkedett, azonnal reagált; átugrott egy korlátot és a szurkolói zónában újraálesztette a bajbajutott szurkolót, megmentve ezzel az életét. Cselekedetéért most a FIFA fair play-díjjal tüntette ki – számolt be róla a nemzetközi szövetség hivatalos honlapján.

Ugyancsak már a délelőtt folyamán kihirdették a szurkolói-díj nyertesét is. Ebben a kategóriában az iraki Zakho SC szurkolóit díjazta a FIFA, az indoklás szerint a beteg gyermekekért tett erőfeszítéseikért. Az iraki klub szurkolói a május 13-i Al-Hudod elleni összecsapás előtt több ezer plüssállatot dobtak a pályára, melyeket aztán összegyűjtöttek és beteg gyermekeknek adományoztak. Ezért a cselekedért a FIFA szurkolói-díjjal tüntette ki a Zakho SC szurkolóit.

A FIFA The Best Gála 18 órától kezdődik Dohában. 
 

 

