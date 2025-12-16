A Barcelona az utolsó negyedórában harcolta ki a továbbjutást a Király-kupában

Fél óra csúszással kezdődött a Guadalajara–Barcelona mérkőzés, mivel a 2000 fős mobil lelátóra nem adott használatbavételi engedélyt a helyi önkormányzat – későn érkezett be az ezzel kapcsolatos kérelem –, így a szurkolókat nem engedték be a stadionba. A városháza munkatársai és a rendőrség átvizsgálta a mobil lelátót, közben fél kilenc körül elkezdték beengedni a drukkereket. Végül a mobil lelátót is megnyitották, ám ott két szektor zárva maradt, emiatt 500 férőhellyel csökkent a befogadóképesség. Ilyen közjáték után kezdődött el a meccs, amelyen újra a kapuba állt Marc-André ter Stegen, aki hátsérülése miatt legutóbb júniusban védett még a német válogatottban, tehát az idényben először jutott szóhoz.

A harmadosztályú csapat természetesen sokat nem birtokolta a labdát, már a találkozó elején beszorult saját térfelére, de sokáig bírta kapott gól nélkül. Eric García járt közel a gólhoz, aki a felezőről talált be majdnem, közel volt hozzá, hogy meglepje Dani Vicentét, ám védett a kapus. Marcus Rashford is próbálkozott lövéssel, de Fermín López bombája volt az, amikor felszisszenhettek a drukkerek, a labda centikkel suhant el a léc fölött.

A szünet után Rashford gyorsan kihagyott két nagy helyzetet, mindkét esetben lábbal védett nagyot Dani Vicente. A folytatásban aztán ismét jól állt a lábán a hazai védelem, a 76. percben viszont megtört a jég, Frenkie de Jong beadásából Andreas Christensen fejelt gólt, igaz, ehhez az is kellett, hogy megpattanjon a labda Julio Martínezen. Nem sokkal később Ter Stegennek kellett védenie, Salifo bombáját hárította, de azért a Barcának is voltak lehetőségei. A 90. percben dőlt el az összecsapás, Lamine Yamal remek passza után Rashford tolta el a kapus mellett a labdát, majd a bal felsőbe lőtt. 0–2

A Valencia már a 4. percben vezetéshez jutott Lucas Beltrán góljával, majd a második félidő 3. percében Dani Raba növelte az előnyt a Sporting Gijón ellen, ez pedig elég is volt a „denevérek” továbbjutásához (0–2). A Real Sociedadnak már nagyobb problémái voltak a harmadik ligás Eldense otthonában. Sokáig gól sem esett a találkozón, majd a 79. percben Luka Sucic vezetéshez juttatta a vendég baszk együttest, ám két perc múlva egyenlítettek a hazaiak. Már úgy tűnt, jöhet a hosszabbítás, amikor a 96. percben Padlo Marín továbblőtte a fehér-kékeket (1–2).

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT – keddi mérkőzések

Eldense (III.)–Real Sociedad 1–2

Deportivo Guadalajara (III.)–Barcelona 0–2

Sporting Gijón (II.)–Valencia 0–2

Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca 1–0

Eibar (II.)–Elche 0–1

A TOVÁBBI PROGRAM

Szerda

18.00: Cultural Leonesa (II.)–Levante

19.00: Albacete (II.)–Celta Vigo

19.00: Atlético Baleares (IV.)–Atlético Madrid (Tv: Sport2)

19.00: Huesca (II.)–Osasuna

19.00: Racing Santander (II.)–Villarreal

21.00: Alavés–Sevilla

21.00: Talavera de la Reina (III.)–Real Madrid (Tv: Sport2)

Csütörtök

19.00: Burgos (II.)–Getafe

19.00: Ourense (III.)–Athletic Bilbao (Tv: Sport2)

21.00: Murcia (III.)–Real Betis

2026. január 6.

19.00: Granada (II.)–Rayo Vallecano