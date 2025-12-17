Szoboszlai Dominiknál Arne Slot a legjobb edző és Alisson Becker nyert volna a legjobb kapus kategóriában a FIFA-szavazáson

A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, a válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki. Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke szavazott. Mindenkinél a három dobogós öt, három, illetve egy pontot kapott.

A FIFA kedd este közzétette, hogy az arra jogosultak kikre adták le szavazataikat, így kiderült, hogy Szoboszlai Dominik a kapusok rangsorában az első helyre liverpooli csapattársát, Alisson Beckert tette, a második helyre a győztes Gianluigi Donnarumma került, míg harmadikként Thibaut Courtois-t jelölte meg a magyar válogatott csapatkapitánya. Az edzőknél Szoboszlai Arne Slotot rangsorolta az első helyre, liverpooli edzőjét pedig Luis Enrique és Hansi Flick követi.

Marco Rossinál is ugyanaz a három kapus szerepel a legjobb három között, mint Szoboszlai Dominiknál. Rossi Donnarummát tette az első helyre, majd Alisson és Courtois következik. Kollégái rangsorában Rossinál Luis Enrique végzett az első helyen, a másodikra Arne Slotot rakta, míg a harmadik helyre Mikel Artetát jelölte.

Szöllősi György az edzőknél a legtöbb pontot a díjazott Luis Enriquének adta, Arne Slot lett a második, míg Enzo Maresca a harmadik a sorban. A kapusoknál a végső sorrendnek megfelelően Gianluigi Donnarumma került az első, Thibaut Courtois a második, míg Alisson Becker a harmadik helyre.

A LEGJOBB FÉRFI KAPUS

1. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG/Manchester City) 28 pont

2. Thibaut Courtois (belga, Real Madrid) 20 pont

3. Alisson Becker (brazil, Liverpool) 9 pont

A LEGJOBB FÉRFI EDZŐ

1. Luis Enrigue (spanyol, a PSG vezetőedzője) 28 pont

2. Hansi Flick (német, a Barcelona vezetőedzője) 20 pont

3. Arne Slot (holland, a Liverpool vezetőedzője) 10 pont