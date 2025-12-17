Nemzeti Sportrádió

Népsport: Platthy József szőrén is megülte a lovat

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
Vágólapra másolva!
2025.12.17. 09:17
null
Címkék
lósport Népsport Platthy József
Noha a magyar lovas nemzet, Magyarország nem halmozta a sikereket az olimpiákon. A mieink 1928-ban Amszterdamban mutatkoztak be, 1936-ban Berlinben szerezték a sportág egyetlen érmét – bronzot – a 125 évvel ezelőtt született Platthy Józsefnek köszönhetően.

A lovaglás az 1900-as játékokon Párizsban került a programba, ezt követően 1912-ben tért vissza. A magyar lovasok 1928-ban Amszterdamban mutatkoztak be. Platthy József 1936-ban Berlinben nem mindennapi bravúrral állhatott a dobogóra a díjugratás egyéni számában.

Az Olimpiai Stadionban augusztus 16-án rendezték a játékok befejező programjaként a díjugratóversenyt, 18 ország 54 lovasa indult. Az 1050 méter hosszú, 13 akadállyal (magasságuk 1.3 és 1.6 méter között váltakozott) nehezített pályán a versenyzőknek 5 méter széles vizesárkot is át kellett ugraniuk. A teljesítésre 160 másodpercet írtak elő. Platthy Sellő nevű lovával a hetedik akadálynál hibázott, továbbá a 13. akadálynál (vizesárok) érintette a korlátot. Teljesítményéből nyolc hibapontot vontak le, harmadik helyen állt. Az első és a harmadik helyért holtverseny alakult ki (ráadásul a bronzéremért hármas…), az első helyért egy német főhadnagy, Kurt Hesse és a hozzá hasonlóan ugyancsak főhadnagy, a román Henry Rang között. A „szétlovaglásban” a német bizonyult jobbnak. Szabó Gábor 2019-ben írt cikkéből kiderül, mindenki azt hitte, hogy ezzel befejeződött az olimpia, még a tüzérek is, akik ágyúzni kezdtek…

A záróünnepségre összesereglett százezer néző előtt szállt nyeregbe Platthy, hogy a belga százados, Georges Van Der Meersch és a híres West Point Akadémián végzett az amerikai Carl Raguse ellen a hatakadályos, az eredetihez képet rövidített pályán vadászugratásban felvegye versenyt. A magyar teljesítményét Gustav Rau így jellemezte: „A lovaglómester Platthy gumilabdává változtatta a lovat.” Egy másik vélemény szerint: „Egész Európában nincs még egy lovas, aki a gyors lovaglásokban úgy tudná uralni lovát, mint Platthy százados.” Egy másik vélemény szerint: „Egyike volt a nap legszebb lovaglásának. Tökéletes harmónia, alig észrevehető befolyás.” Egy svájci értékelés így vélte: „A bronzéremért folyó küzdelemben ez a kiváló lovas felülmúlta az arany- és az ezüstérem nyerteseit.”

Zsiga bácsi – lovaskörökben és a barátok csak így hívták – sportszerű gesztust tett: győzelme után táviratot küldött Sellő korábbi edzőjének, tiszttársának, dr. Reznek Jenőnek: „Nagyon köszönöm Neked mindazt a fáradtságos és vesződséges munkát, amelyet Sellőbe fektettél, melynek gyümölcsét – úgy hozta a sors – legnagyobbrészt én élvezhettem.” 

Ha nem is lovon született, családja (nagybirtokosok, tíz gyerekkel) vidéki hátterének köszönhetően már négy-öt éves korában felült a lóra, bár ekkor még főleg szőrén ülte meg. Az érettségit követően a Ludovika Akadémiát végezte el, 1922. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. Ahogyan a Feledy Péternek 1985-ben adott interjúban (Életem kész regény) bájosan raccsolva elmondta, a Ludovikán lovagló tanára, Perczel Olivér „kitűnően idomított, puhán, elengedetten, rugalmasan mozgó lovait” lovagolta. Talán mondani sem kell, származása miatt az 1945 után regnáló rendszer nem ölelte a keblére, és ezt még tetézte, hogy az Orczy-kertben lévő tanintézményben végzett…

A Nemzeti Lovardában áll a 125 éve született Platthy József mellszobra

1923-ban vett részt először nyilvános díjugrató versenyen, rá egy évre első nemzetközi viadalán Luzernben még nem ért el eredményt. Gyors fejlődése láttán viszont felvetődött, hogy kiviszik az 1928-as olimpiára, de túl fiatalnak tartották. Egyik legjelentősebb nemzetközi sikerét 1934-ben érte el, amikor az Európában legrangosabbnak számító aacheni nemzetközi bajnokságon két első díjat nyert, és ő lett a legeredményesebb versenyző. Az olimpiára eredetileg Gergely vitéz nevű lovával készült, tartalék lova Gyergyó volt. Ám nem sokkal a játékok előtt Gergely vitéz kimúlt, ekkor került Sellő a képbe, amely Gömbös Gyula miniszterelnök tulajdonában állt. Utóbb Platthy így emlékezett: „Jó kondícióban kaptam meg, de alaptermészetében sokat nem változott. Lovaglás kezdetén a csizmám érintkezése idegesítette; úgy viselkedett, mintha vesebajos lenne, a későbbiekben azt megszokta – tűrte a csizmasegítségeket és arra reagált. Ezért, egymás kímélése végett, felülés előtt futószáron mindig lejárattam. Sarkantyúhasználatra gondolni sem lehetett.”

Miben rejlett Zsiga bácsi tudása? A wikipedián a róla szóló szócikkben tűpontos a meghatározás. „A lovakhoz kivételes érzékkel közeledett, ezért rendre a mások által kezelhetetlennek gondolt lovakat is meg tudta zabolázni. Páratlan tehetsége abban mutatkozott, hogy ezekkel a lovakkal olyan eredményeket ért el, melyek minden korábbi várakozást messze felülmúltak. (…) Versenylovaglásai közönségsikert arattak, hiszen a verseny legizgalmasabb perceit rendre ő biztosította. Az emberekhez azonban kevésbé értett, lovaglótanárként nem tudta átadni kivételes képességeit, és nem nevelt ki új, hozzá hasonló képességű lovasokat.” Platthy visszaemlékezéseiben elmondta, nem félt, és ez segítette őt a versenyeken is. Versenyzése során egyéni módon ülte meg lovait, a bal kengyelt egy lyukkal hosszabbra, a jobb szárat rövidebbre vette.

Az olimpia után Gömbös hálás volt az eredményért, felajánlotta a bronzérmesnek, hogy legyen a parancsőrtisztje, de ő ezt nem fogadta el – más kérdést, hogy Sellőt eladták, amit csak utólag közöltek lovasával. Nemcsak Gömböst kosarazta ki, hanem Szálasi Ferencet is. Pontosabban kétéves ukrán frontszolgálat után 1945-ben nem esküdött fel rá, később pedig amerikai fogságba esett. A háború után hiába igazolta a Honvédelmi Minisztérium, nem kerülhetett vezető állásba, 1950-től kétkezi munkás (lakatos, kertész, redőnyszerelő) volt, majd visszatért a lovakhoz, ahol oktatóként dolgozhatott a Nemzeti Lovardában, a Tattersallban, majd Alagon is. 1953-tól a Földművelésügyi Minisztérium kísérleti lótenyésztőtelepére került Bőszénfára, és 1957-től a Kisbéren lévő ménes belovaglóedzője lett. Munkáját nagy szakértelemmel végezte, a lovakhoz hihetetlenül türelmes volt. A legnehezebben kezelhetőkkel még szabadidejében is a lovardában maradt. Kedvence nem a Berlinben lovagolt pej, Sellő, hanem a galopp-pályán három év alatt 15 versenyt nyerő Talizmán volt.

Noha 1963-ban ténylegesen nyugdíjba ment, edzőként még sokáig segítette a magyar lovassportot. 1963-tól Budapesten élt, bár az 1970-es évek elején Németországban is edzősködött, de egy lábtörés miatt hazatért, felépülése után pedig szinte haláláig aktívan lovagolt, hiszen 85 évesen még kért (és kapott) magának versenyzői engedélyt. „Örömet szerez a lovaglás, nemcsak sportszempontból, hanem mert érzem, ha lassan is, de a kezeim alatt elég szépen fejlődnek a lovak.” A riporter feltette neki a kérdést: „Csinálna-e valamit másképp?” A válasz tanulságos: „A Hitler-háború sem nekem, sem pedig más józan embernek nem kellett. A békét és a szorgalmas munkát szeretem.”

Kilencvenéves korában, karácsony előtt hunyt el Budapesten, 1991. január 15-én a Kerepesi temetőben búcsúztatták el, hamvait a család Karancskesziben lévő sírboltjába helyezték el. A róla mintázott szobrot, ami Domonkos Béla szobrászművész alkotása, 1991. december 20-án avatták fel a Nemzeti Lovardában. Az avatóbeszédet nem más, mint Balczó András mondta. A díjugrató országos bajnoknak járó vándorserleget halála után Platthy József-vándorserlegnek nevezték el.

NÉVJEGY

PLATTHY JÓZSEF


Született: 1900. december 17., Karancskeszi
Elhunyt: 1990. december 22., Budapest
Sportága: lovaglás
Eredményei: olimpiai 3. (1936, díjugratás, egyéni), 8x magyar bajnok (1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, díjugratás, egyéni)

 

 

lósport Népsport Platthy József
Legfrissebb hírek

„7107 szótöbbséggel magyarok maradtunk!”

Népsport
2025.12.14. 12:25

Fischer Mór, a béke sportnagykövete

Népsport
2025.12.14. 10:58

Népsport: csak nem lehetett a magyarokkal „kikukoricázni”

Népsport
2025.12.13. 11:52

Frank Sinatra: énekes, színész és bokszrajongó

Népsport
2025.12.12. 13:24

Népsport: Mexikói tesztmeccsek a magaslat fogságában

Népsport
2025.12.10. 12:02

Népsport: Galamb csendben jött, halkan ment

Népsport
2025.12.08. 09:32

Népsport: Rákosinak is beszólt, és golyót kapott a lábába

Népsport
2025.12.05. 12:04

Népsport: Gönczy Lajos az Adrián is helytállt

Népsport
2025.12.04. 13:36
Ezek is érdekelhetik