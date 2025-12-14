„A következő években sok örömet szerez nekünk a magyar futball”
Lapunk főszerkesztője, Szöllősi György arról beszélt a Másik Oldal podcastben, amit korábban publicisztikájában is kifejtett, hogy az írek ellen elbukott vb-selejtezős továbbjutás ellenére a magyar labdarúgás felemelkedése megállíthatatlan.
„A futball egy akkora országban is, mint Magyarország, egy olyan hatalmas, sok százezer, sőt bizonyos számítások szerint milliós létszámú magyar embert érintő hatalmas tehetetlen rendszer, ami hogyha elindul a lejtőn, nagyon nehéz megállítani, ezt mi láttuk, tapasztaltuk több mint fél évszázadon át – fogalmazott Szöllősi György. – Viszont azt állítom, hogy a bennünket hosszú ideig elkeserítő negatív folyamatok mára megfordultak. 2010 óta megháromszoroztuk az igazolt játékosok számát, háromezer pálya újult meg és ezerötszáz új pálya épült. Amennyire nem jelentett semmi jót egy-egy fellángolásszerű győzelem tizenöt-húsz-huszonöt évvel ezelőtt, mert tudtuk, hogy közben az egész nagy rendszer csúszik lefelé a lejtőn és rossz irányba halad, annyira nem kell, hogy elkeserítsen minket most ez a vereség. Most annyi pozitív fejlemény van és folyamat zajlik a magyar futballban, hogy az a szilárd reményem, a következő években sok örömet fog szerezni nekünk a magyar futball.”
Az írek elleni mérkőzés drámai pillanatain túl szóba került Marco Rossi szövetségi kapitány is, aki mellett kiálltak a Nemzeti Sport olvasói, hiszen online szavazásunkban több mint 24 ezren vettek részt és 58 százalék (14 ezer szavazó) a szakember maradása mellett tette le a voksát. Ez is azt jelezheti, hogy a szurkolók is úgy látják, összességében nem mennek rosszul a dolgok, a válogatottnál sem, és vannak olyan játékosok, akikre építeni lehet a jövőben is.
„Nagyon nehéz volt a tendenciákat megfordítani – mondta főszerkesztőnk. – Az egyik legfontosabb, amiről nem szoktunk beszélni, az a futball társadalmi presztízse, hogy menő dolog-e focizni, a gyereket focira járatni, meccsre járni, és e tekintetben óriásit változott a közhangulat. Ha szomorúak is vagyunk az írek elleni 2–3 miatt, de tele volt a stadion, a sorozat minden meccsén tele volt a stadion, és meggyőződésem, hogy a következő sorozat első meccsén is tele lesz. Pontosan azért, mert menő dolog lett válogatott meccsre járni. Ehhez most megvan a megfelelő stadionunk és rengeteg gyerek focizik, akiknek hihetetlen motivációt ad, hogy a Liverpoolban láthatják hétről hétre Szoboszlai Dominikot. Rengeteg olyan pozitív dolog történik, ami miatt nem tudunk nem magasra jutni.”
A teljes beszélgetésben szóba került még Marco Rossi szerződése, valamint a Magyar Labdarúgó-szövetség és a Ferencváros között kialakult vita, a profi liga kérdése, valamint a magyar- és fiatalszabály is.