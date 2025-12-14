„A következő években sok örömet szerez nekünk a magyar futball”

Az írek elleni mérkőzés drámai pillanatain túl szóba került Marco Rossi szövetségi kapitány is, aki mellett kiálltak a Nemzeti Sport olvasói, hiszen online szavazásunkban több mint 24 ezren vettek részt és 58 százalék (14 ezer szavazó) a szakember maradása mellett tette le a voksát. Ez is azt jelezheti, hogy a szurkolók is úgy látják, összességében nem mennek rosszul a dolgok, a válogatottnál sem, és vannak olyan játékosok, akikre építeni lehet a jövőben is.

„Nagyon nehéz volt a tendenciákat megfordítani – mondta főszerkesztőnk. – Az egyik legfontosabb, amiről nem szoktunk beszélni, az a futball társadalmi presztízse, hogy menő dolog-e focizni, a gyereket focira járatni, meccsre járni, és e tekintetben óriásit változott a közhangulat. Ha szomorúak is vagyunk az írek elleni 2–3 miatt, de tele volt a stadion, a sorozat minden meccsén tele volt a stadion, és meggyőződésem, hogy a következő sorozat első meccsén is tele lesz. Pontosan azért, mert menő dolog lett válogatott meccsre járni. Ehhez most megvan a megfelelő stadionunk és rengeteg gyerek focizik, akiknek hihetetlen motivációt ad, hogy a Liverpoolban láthatják hétről hétre Szoboszlai Dominikot. Rengeteg olyan pozitív dolog történik, ami miatt nem tudunk nem magasra jutni.”

A teljes beszélgetésben szóba került még Marco Rossi szerződése, valamint a Magyar Labdarúgó-szövetség és a Ferencváros között kialakult vita, a profi liga kérdése, valamint a magyar- és fiatalszabály is.