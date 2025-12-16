Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominiknál Szalah, Marco Rossinál Yamal nyert volna a FIFA-szavazáson

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.12.16. 21:40
Szoboszlai Dominik és Marco Rossi is három pontot adott Dembélének (Fotó: NS-montázs/Dömötör Csaba, Szabó Miklós)
FIFA FIFA-gála Szoboszlai Dominik FIFA The Best Marco Rossi
Ousmane Dembélé kapta meg a FIFA Év játékosa-díjat, ám Szoboszlai Dominiknál és Marco Rossinál is csak a második helyen végzett a PSG támadója, ellenben Szöllősi György, lapunk főszerkesztője az első helyre rakta a francia labdarúgót a nemzetközi szövetség ankétján.

A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki. Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott. Mindenkinél a három dobogós öt, három, illetve egy pontot kapott.

A FIFA kedd este közzétette, hogy az arra jogosultak kikre adták le szavazataikat, így kiderült, hogy Szoboszlai Dominik az első helyre liverpooli csapattársát, Mohamed Szalahot tette, a második helyre került nála a győztes Ousmane Dembélé, illetve harmadikként Kylian Mbappét jelölte meg a magyar válogatott csapatkapitánya.

Marco Rossinál a dobogóra felférő Lamine Yamal diadalmaskodott volna, Ousmane Dembélé mögé pedig a szintén a Paris Saint-Germainben futballozó Vitinha neve került.

Szöllősi György a legtöbb pontot a díjazott Ousmane Dembélének adta, a Barcelona fiatal sztárja, Lamine Yamal lett a második, míg a Real Madrid gólgyárosa, Kylian Mbappé a harmadik a sorban.

Ezek is érdekelhetik