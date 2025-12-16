Szoboszlai Dominiknál Szalah, Marco Rossinál Yamal nyert volna a FIFA-szavazáson

A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki. Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott. Mindenkinél a három dobogós öt, három, illetve egy pontot kapott.

A FIFA kedd este közzétette, hogy az arra jogosultak kikre adták le szavazataikat, így kiderült, hogy Szoboszlai Dominik az első helyre liverpooli csapattársát, Mohamed Szalahot tette, a második helyre került nála a győztes Ousmane Dembélé, illetve harmadikként Kylian Mbappét jelölte meg a magyar válogatott csapatkapitánya.

Marco Rossinál a dobogóra felférő Lamine Yamal diadalmaskodott volna, Ousmane Dembélé mögé pedig a szintén a Paris Saint-Germainben futballozó Vitinha neve került.

Szöllősi György a legtöbb pontot a díjazott Ousmane Dembélének adta, a Barcelona fiatal sztárja, Lamine Yamal lett a második, míg a Real Madrid gólgyárosa, Kylian Mbappé a harmadik a sorban.