Történelem az NHL-ben: megvan az első 1000 pontos német!

2025.12.17. 08:07
Alaposan megünnepelték Leon Draisatl (jobbra) nagy pillanatát a társak (Fotó: Getty Images)
Macklin Celebrini NHL Leon Draisaitl
Mozgalmas mérkőzéseket és emlékezetes egyéni teljesítményeket hozott a keddi (magyar idő szerint szerda hajnali) NHL-forduló. Columbusban hosszabbítás döntött, Detroitban emberelőnyös gólokkal fordítottak, Edmontonban pedig történelmet írt Leon Draisaitl.

A Columbus Blue Jackets Adam Fantilli hosszabbításban szerzett góljával 4–3-ra győzte le az Anaheim Ducksot. A fiatal csatár 3:32-nél talált be az extra játékidőben, eldöntve a kiegyenlített összecsapást.

Detroitban Alex DeBrincat főszereplésével fordított a Red Wings a New York Islanders ellen. A támadó két emberelőnyös gólt szerzett, köztük a győztest 2:17-tel a vége előtt, így a Detroit 3–2-re nyert.

A Philadelphia Flyers megszakította hárommeccses vereségsorozatát Montrealban. Travis Konecny egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a 4–1-es sikerhez a Canadiens ellen.

New Yorkban a Vancouver Canucks magabiztos győzelmet aratott a Rangers otthonában. Mindezt Evander Kane és az újonc Liam Ohgren korai találataira, illetve Thatcher Demko kapus hibátlan teljesítménye építve.

Torontóban nyolc másodperc alatt dőlt el a mérkőzés: a Maple Leafs a harmadik harmad végén két gyors gólt ütött, amivel 3–2-re legyőzte a Chicago Blackhawksot.

Edmontonban történelmi pillanatnak tapsolhatott a közönség: Leon Draisaitl lett az első német születésű játékos, aki elérte az 1000 pontot NHL-karrierje során.

Minnesotában a Wild sima, 5–0-s győzelmet aratott a Washington Capitals felett. Vlagyimir Tarasenko két gólt szerzett és egy gólpasszt adott, míg Filip Gustavsson 25 védéssel kapott gól nélkül zárt.

San Joséban Macklin Celebrini brillírozott: két góllal és összesen négy ponttal vezette győzelemre a Sharksot a Calgary Flames ellen (6–3), miközben Barclay Goodrow két találattal és egy assziszttal segítette a hazaiakat.

Seattle-ben a Colorado Avalanche nagy hajrát mutatott be. Nathan MacKinnon a harmadik harmadban két gólt és egy gólpasszt jegyzett, ezzel vezette csapatát 5–3-as fordításhoz a Kraken ellen.

NHL
ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Utah Mammoth 4–1
Columbus Blue Jackets–Anaheim Ducks 4–3 – hosszabbítás után
Detroit Red Wings–New York Islanders 3–2
Montreal Canadiens–Philadelphia Flyers 1–4
New York Rangers–Vancouver Canucks 0–3
Toronto Maple Leafs–Chicago Blackhawks 3–2
Pittsburgh Penguins–Edmonton Oilers 4–6
Minnesota Wild–Washington Capitals 5–0
San Jose Sharks–Calgary Flames 6–3
Seattle Kraken–Colorado Avalanche 3–5

 

