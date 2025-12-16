Dembélé újabb koronája; Valter Attila magasabb polcon

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Az Aranylabda megnyerése után a FIFA legjobbja is Ousmane Dembélé lett. A nemzetközi szövetség gálájáról, a 20 méterről ollózott Puskás-díjas gólról és a szerdai PSG–Flamengo Interkontinentális Kupa-döntőről egy oldalon.

Csatárbőség a Fradiban: előny vagy hátrány? Borsos László a szélesebb taktikai repertoárt állította szembe a szakmai fejtöréssel. Elemzés a bajnoki címvédő támadószekciójáról.

Horváth Dávid megy (de marad), Pinezits Máté az új MTK-edző. A kissé fura Hungária körúti edzőváltás háttere Somogyi Zsolttól.

Madaras Norbert szerint érdemes a kirakat mögé nézni. A vízilabda-szövetség kétszeres olimpiai bajnok elnöke szerint már most olyan csapatot kell vízbe küldeni, amely két év múlva a legjobb lesz, hiszen az olimpia utáni évek egyben olimpia előtti évek.

Valter Attila új csapatnál, nagyobb lehetőségekkel és nagyobb felelősséggel. De nemcsak ő, hanem a többi élvonalbeli magyar országúti kerékpáros is istállót váltott 2026-ra – Jakus Barnabás megnézte, kitől mit várhatunk jövőre, Valter Attilával pedig a Vismától való távozása apropóján már-már filozofikus interjút készített. Címlapsztori két oldalon.

