Nagy hajrával nyert a Valencia a férfi kosárlabda Euroligában
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 16. fordulójában a Valencia remek negyedik negyeddel győzte le idegenben az Olympiakoszt, míg az izraeli Hapoel Tel-Aviv a Crvena zvezda elleni sikerrel vezeti az alapszakasz tabelláját.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 95–97 (30–23, 22–28, 14–28, 29–18)
Fenerbahce (török)–Panathinaikosz (görög) 77–81 (16–17, 21–24, 20–9, 20–31)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Crvena zvezda (szerb) 84–78 (21–21, 19–16, 21–22, 23–19)
Olympiakosz (görög)–Valencia (spanyol) 92–99 (27–25, 20–24, 29–18, 16–32)
Milan (olasz)–Real Madrid (spanyol) 89–82 (23–21, 27–18, 16–21, 23–22)
Paris Basketball (francia)–Barcelona (spanyol) 69–85 (13–30, 16–22, 23–16, 17–17)
Legfrissebb hírek
Raphinha döntött, a Barcelona legyőzte az Osasunát
Spanyol labdarúgás
2025.12.13. 20:26
Ezek is érdekelhetik