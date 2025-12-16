Nemzeti Sportrádió

Nagy hajrával nyert a Valencia a férfi kosárlabda Euroligában

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.16. 23:18
null
Értékes győzelmet aratott a Valencia (Fotó: Getty Images)
Címkék
Milan Fenerbahce kosárlabda Real Madrid Barcelona férfi kosárlabda Euroliga
A férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának 16. fordulójában a Valencia remek negyedik negyeddel győzte le idegenben az Olympiakoszt, míg az izraeli Hapoel Tel-Aviv a Crvena zvezda elleni sikerrel vezeti az alapszakasz tabelláját.

 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 95–97 (30–23, 22–28, 14–28, 29–18)
Fenerbahce (török)–Panathinaikosz (görög) 77–81 (16–17, 21–24, 20–9, 20–31)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Crvena zvezda (szerb) 84–78 (21–21, 19–16, 21–22, 23–19)
Olympiakosz (görög)–Valencia (spanyol) 92–99 (27–25, 20–24, 29–18, 16–32)
Milan (olasz)–Real Madrid (spanyol) 89–82 (23–21, 27–18, 16–21, 23–22)
Paris Basketball (francia)–Barcelona (spanyol) 69–85 (13–30, 16–22, 23–16, 17–17)

Az álláshoz kattintson ide!

 

Milan Fenerbahce kosárlabda Real Madrid Barcelona férfi kosárlabda Euroliga
Legfrissebb hírek

A Barcelona az utolsó negyedórában harcolta ki a továbbjutást a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
38 perce

NBA: tovább menetel a Detroit és a Denver, Flagg történelmet írt a Dallasban

Amerikai sportok
16 órája

A csapategységet dicsérte az Alavés legyőzése után Xabi Alonso

Spanyol labdarúgás
2025.12.15. 11:43

Mbappé ismét betalált, a Real Madrid az Alavés otthonában szerzett három pontot

Spanyol labdarúgás
2025.12.14. 22:57

Raphinha döntött, a Barcelona legyőzte az Osasunát

Spanyol labdarúgás
2025.12.13. 20:26

Női kosár NB I: fölényes hazai győzelmet aratott a TFSE és a DVTK

Kosárlabda
2025.12.13. 19:53

Nagyot hajrázva nyert a címvédő Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.12. 23:03

Sorozatban negyedszer nyert a Real Madrid és a Valencia a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.11. 23:46
Ezek is érdekelhetik