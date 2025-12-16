Nemzeti Sportrádió

Gyenge kiszállói ellenére is könnyen győzött Price a vb-n

Vágólapra másolva!
2025.12.16. 23:12
null
Price-nak ezúttal belefért a pocsék kiszállózás is (Fotó: Getty Images)
Címkék
Danny Noppert darts Gerwyn Price darts-vb
A PDC Londonban zajló dartsvilágbajnokságának hatodik, keddi napján az esti programban Gerwyn Price három szettben győzött a cseh Adam Gawlas ellen.

Az esti program első meccsén a portugál José de Sousa és a német Ricardo Pietreczko összecsapását a portugál kezdte jobban, kapásból lebrékelte a ellenfelét, majd hozta a saját kezdését is, utána viszont hiába volt több lehetősége is előnybe kerülni, nem tudta megdobni a szett megnyeréséhez szükséges kiszállót. A második játszmát megint csak az ötödik leg végén a német húzta be. A harmadikban viszont szépített De Souza, akinek ebben sokat segített, hogy ebben a felvonásban kétszer annyi maximumot dobott – négyet –, mint az első két szettben. Hiába reménykedett azonban a jó folytatásban a portugál, és nyerte is meg az első leget, ezt követően elhagyták a 180-ak, és ismét fontos pillanatokban tévesztett szektort, vagy dobott táblán kívülre kiszállóknál, így Pietreczko egy 18, egy 13 és egy 17 nyilas leggel megnyerte a mérkőzést.

A második meccs meglepően kezdődött: nemcsak azért, mert a vb-debütáns Jurjen van der Velde az első leget hátsó pályáról nyerte meg honfitársa, a 6. kiemelt Danny Noppert ellen, hanem azért is, mert a bevonulás után a magával hozott rovarirtóval körbefújta a pódiumot – előre gondolva arra, ha esetleg ismét felbukkanna az Alexandra Palace-ben napok óta a versenyzőkre olykor rátelepedő darazsak egyike.

Az első játszmát ettől függetlenül – vagy éppen ennek ellenére – Noppert nyerte meg a döntő legben, s az első lépést megtette afelé, hogy nyolcadik PDC-s vb-részvételén  nyolcadszor is túljusson az első fordulón. A másodikban meg visszalépett az origóra, miután a negyedik legben a 23 éves ellenfele jobban tömegezve kiszállóig jutott, és nem is rontott. A harmadik szettben mindenki hozta a saját kezdését, ismét Noppertnél volt az előny. A negyedik felvonásban aztán Noppert begyújtotta a rakétákat, előbb 135-ről kiszállt, majd dobott egy 180-at, és be is húzta a leget, a következőben pedig harmadik meccsnyilát kihasználva meg is nyerte a meccset – sorozatban nyolcadik alkalommal is ott van a legjobb 64 között.

Ez a bravúr a harmadik párosításban érkező Gerwyn Price-nak sem sikerült még – a 2021-es világbajnok csak negyedik nekifutásra nyerte meg első világbajnoki meccsét, igaz, a 2018-as torna óta most zsinórban kilencedik, minimum második körös szerepléséért lépett színpadra a cseh Adam Gawlas ellen, aki két év kihagyás után tért vissza a vb-re. Price elsöprő lendülettel kezdett, egy 13, majd egy 12 nyilas leg után némileg lassabban, 20 nyilas leggel zsebre vágta az első játszmát. Úgy nézett ki, a másodikban sem lassít a walesi, hat tripla hússzal kezdett, aztán viszont ugyanennyi kiszállót rontott el, így Gawlas leért kiszállóig, és megnyerte első legjét. Ráadásul a második leg is hasonló forgatókönyv szerint zajlott: Price villámgyorsan leszáguldott kiszállóig, aztán ott ragadt – s ekkor már 10 elrontott kiszállónál járt. A folytatásban viszont visszatért az első játszmában látott útra, és nagyot fordítva megnyerte a szettet (13 rossz kiszállóval zárta a játékrészt). A harmadik felvonásban ismét erődemonstrációt tartott a walesi, aki egy 120-as kiszállóval lezárta a mérkőzést.

DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. FORDULÓ
ESTI PROGRAM
Ricardo Pietreczko (német, 90.86)–José de Sousa (portugál, 90.46) 3:1 (3–2, 3–2, 2–3, 3–1)
Danny Noppert (holland, 6., 96.62)–Jurjen van der Velde (holland, 89.27) 3:1 (3–2, 1–3, 3–2, 3–0)
Gerwyn Price (walesi, 9., 96.44)–Adam Gawlas (cseh, 79.10) 3:0 (3–0, 3–2, 3–0)
KÉSŐBB
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)
DÉLUTÁNI PROGRAM
Alan Soutar (skót, 90.90)–Teemu Harju (finn, 82.61) 3:2 (3–0, 3–0, 2–3, 2–3, 6–5)
Nick Kenny (walesi, 92.95)–Justin Hood (angol,99.59) 0:3 (0–3, 2–3, 1–3)
Scott Williams (angol, 99.25)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki, 95.66) 3:0 (3–1, 3–0, 3–1)
Chris Dobey (angol, 8., 92.81)–Cung Hsziao-csen (kínai, 84.61) 3:1 (3–0, 1–3, 3–1, 3–1)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai) 3:1
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0
Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai) 3:1
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német) 1:3
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh) 3:0
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga) 3:2
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol) 3:1

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol) 3:1
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol) 2:3
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn) 3:2
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland) 3:0
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál) 3:2
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki) 3:0

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland) 3:1
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol) 0:3
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Callan Rydz (angol)–Kovács Patrik

 

Danny Noppert darts Gerwyn Price darts-vb
Legfrissebb hírek

Darts-vb: Alan Soutar képtelen volt kikapni, 15 elrontott meccsnyíl után jutott tovább

Egyéb egyéni
5 órája

Peter Wright a háromszettes siker ellenére sem elégedett

Egyéb egyéni
15 órája

Van Duijvenbode 111-es átlaggal nyerte meg döntő szettjét a darts-vb-n

Egyéb egyéni
2025.12.15. 23:28

Menzies bocsánatot kért azért, amit a darts-vb színpadán művelt

Egyéb egyéni
2025.12.15. 19:24

Darts-vb: nem jött a meccsnyíl, szétverte az italospultját a skót

Egyéb egyéni
2025.12.15. 16:09

A meccsébe belealvó Stephen Buntingot a közönség húzta ki a pácból

Egyéb egyéni
2025.12.15. 12:24

Darts-vb: újabb meglepetés, egyetlen leget nyert meg a korábbi elődöntős belga

Egyéb egyéni
2025.12.15. 00:37

Darts-vb: megvan az első indiai siker, Nitin Kumar legyőzte Richard Veenstrát

Egyéb egyéni
2025.12.14. 18:16
Ezek is érdekelhetik