Gyenge kiszállói ellenére is könnyen győzött Price a vb-n

Az esti program első meccsén a portugál José de Sousa és a német Ricardo Pietreczko összecsapását a portugál kezdte jobban, kapásból lebrékelte a ellenfelét, majd hozta a saját kezdését is, utána viszont hiába volt több lehetősége is előnybe kerülni, nem tudta megdobni a szett megnyeréséhez szükséges kiszállót. A második játszmát megint csak az ötödik leg végén a német húzta be. A harmadikban viszont szépített De Souza, akinek ebben sokat segített, hogy ebben a felvonásban kétszer annyi maximumot dobott – négyet –, mint az első két szettben. Hiába reménykedett azonban a jó folytatásban a portugál, és nyerte is meg az első leget, ezt követően elhagyták a 180-ak, és ismét fontos pillanatokban tévesztett szektort, vagy dobott táblán kívülre kiszállóknál, így Pietreczko egy 18, egy 13 és egy 17 nyilas leggel megnyerte a mérkőzést.

A második meccs meglepően kezdődött: nemcsak azért, mert a vb-debütáns Jurjen van der Velde az első leget hátsó pályáról nyerte meg honfitársa, a 6. kiemelt Danny Noppert ellen, hanem azért is, mert a bevonulás után a magával hozott rovarirtóval körbefújta a pódiumot – előre gondolva arra, ha esetleg ismét felbukkanna az Alexandra Palace-ben napok óta a versenyzőkre olykor rátelepedő darazsak egyike.

Jurjen van der Velde has come prepared on his Ally Pally debut! 🐝



What a character! 😂 pic.twitter.com/T1KKWcZQeD — PDC Darts (@OfficialPDC) December 16, 2025

Az első játszmát ettől függetlenül – vagy éppen ennek ellenére – Noppert nyerte meg a döntő legben, s az első lépést megtette afelé, hogy nyolcadik PDC-s vb-részvételén nyolcadszor is túljusson az első fordulón. A másodikban meg visszalépett az origóra, miután a negyedik legben a 23 éves ellenfele jobban tömegezve kiszállóig jutott, és nem is rontott. A harmadik szettben mindenki hozta a saját kezdését, ismét Noppertnél volt az előny. A negyedik felvonásban aztán Noppert begyújtotta a rakétákat, előbb 135-ről kiszállt, majd dobott egy 180-at, és be is húzta a leget, a következőben pedig harmadik meccsnyilát kihasználva meg is nyerte a meccset – sorozatban nyolcadik alkalommal is ott van a legjobb 64 között.

Ez a bravúr a harmadik párosításban érkező Gerwyn Price-nak sem sikerült még – a 2021-es világbajnok csak negyedik nekifutásra nyerte meg első világbajnoki meccsét, igaz, a 2018-as torna óta most zsinórban kilencedik, minimum második körös szerepléséért lépett színpadra a cseh Adam Gawlas ellen, aki két év kihagyás után tért vissza a vb-re. Price elsöprő lendülettel kezdett, egy 13, majd egy 12 nyilas leg után némileg lassabban, 20 nyilas leggel zsebre vágta az első játszmát. Úgy nézett ki, a másodikban sem lassít a walesi, hat tripla hússzal kezdett, aztán viszont ugyanennyi kiszállót rontott el, így Gawlas leért kiszállóig, és megnyerte első legjét. Ráadásul a második leg is hasonló forgatókönyv szerint zajlott: Price villámgyorsan leszáguldott kiszállóig, aztán ott ragadt – s ekkor már 10 elrontott kiszállónál járt. A folytatásban viszont visszatért az első játszmában látott útra, és nagyot fordítva megnyerte a szettet (13 rossz kiszállóval zárta a játékrészt). A harmadik felvonásban ismét erődemonstrációt tartott a walesi, aki egy 120-as kiszállóval lezárta a mérkőzést.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. FORDULÓ

ESTI PROGRAM

Ricardo Pietreczko (német, 90.86)–José de Sousa (portugál, 90.46) 3:1 (3–2, 3–2, 2–3, 3–1)

Danny Noppert (holland, 6., 96.62)–Jurjen van der Velde (holland, 89.27) 3:1 (3–2, 1–3, 3–2, 3–0)

Gerwyn Price (walesi, 9., 96.44)–Adam Gawlas (cseh, 79.10) 3:0 (3–0, 3–2, 3–0)

KÉSŐBB

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

DÉLUTÁNI PROGRAM

Alan Soutar (skót, 90.90)–Teemu Harju (finn, 82.61) 3:2 (3–0, 3–0, 2–3, 2–3, 6–5)

Nick Kenny (walesi, 92.95)–Justin Hood (angol,99.59) 0:3 (0–3, 2–3, 1–3)

Scott Williams (angol, 99.25)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki, 95.66) 3:0 (3–1, 3–0, 3–1)

Chris Dobey (angol, 8., 92.81)–Cung Hsziao-csen (kínai, 84.61) 3:1 (3–0, 1–3, 3–1, 3–1)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai) 3:1

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0

Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai) 3:1

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német) 1:3

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh) 3:0

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga) 3:2

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol) 3:1

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol) 3:1

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol) 2:3

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn) 3:2

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland) 3:0

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál) 3:2

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki) 3:0

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland) 3:1

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol) 0:3

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Callan Rydz (angol)–Kovács Patrik