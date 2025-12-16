Karácsonyi futballünnep a Puskás Arénában

Immár a tizennyolcadik alkalommal szervezte meg Jakab János korábbi élvonalbeli futballista, majd edző, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke, miniszterelnöki főtanácsadó a régi futballnagyságok közös karácsonyi ünnepségét, amelyet a Puskás Aréna 2019-es felépülése óta rendre a nemzeti stadionban tartanak (csak a koronavírus-járvány idején maradt el, de az ajándékcsomagok akkor is eljutottak a legendákhoz).

Az ünnepséget a jelenlétével újra megtisztelte Orbán Viktor miniszterelnök, aki mindenkit személyesen köszöntött, továbbá – mások mellett – Schmitt Pál olimpiai bajnok vívó, korábbi köztársasági elnök, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök, Bíró Péter, a Nemzeti Sportügynökség elnök-vezérigazgatója, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Lomnici Zoltán alkotmánybíró, az Aranycsapat Testület elnöke és Lázár Vilmos fogathajtó-világbajnok, a Magyar Lovassport-szövetség elnöke.

Fradisták egymás között – tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a veterán futballisták karácsonyát (Fotó: Árvai Károly)

Az eseményt Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke moderálta, és a hagyományokhoz híven a Himnusz hangjaira a kivetítőn a közelmúltban elhunyt legendás játékosok és futballnagyságok fényképe jelent meg.

Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjében emlékeztetett rá, hogy 2008-ban egy kávézóban, tizenhárom volt labdarúgóval indult útjára a hagyomány, abból nőtt ki ez a mára nagyszabású rendezvény.

„Az eltávozottak listája egyre bővül, mégis egyre többen vagyunk, és ennek így kell lennie minden egészséges nemzetnél – fogalmazott a miniszterelnök, aki hosszan beszélt a 30 éve életbe lépett Bosman-szabályról, amely hétfői lapszámunkban címlapsztori volt. – Azóta a pénz fontosabb, mint a játék. Tettünk javaslatokat még Sepp Blatterrel, a FIFA akkori elnökével is közösen, hogy helyezzék hatályon kívül a Bosman-szabályt, igyekeztünk elmagyarázni, hogy a futball elsősorban nem üzlet, hanem a kultúra része, különleges státuszt kell neki biztosítani, de nem jártunk sikerrel.”

Détári Lajos és Dajka László remek hangulatban (Fotó: Szabó Miklós)

A miniszterelnök sajnálatát fejezte ki, hogy 2026-ban sem lesz világbajnoki résztvevő a magyar válogatott.

„Továbbá elhunyt három volt szövetségi kapitány, Mezey György, Jenei Imre, Garami József. Ha nincs a Fradi kiváló nemzetközi szereplése, 2025 csak kudarc lenne – mondta Orbán Viktor. – Megint nem marad nekünk más, mint Esterházy, Détári, Kiprich góljaira emlékezni a negyven évvel ezelőtti selejtezőből, lehet még ebből élni egy ideig, de jó lenne már friss sikerélmény is.”

Egy másik fontos 2026-os eseményre kitérve úgy fogalmazott: „Jövőre választás lesz, ha nem leszünk észnél, a magyar futballnak évekre befellegzik. Olyan kormány kell, amely stratégiai ágazatként tekint a sportra, és azon belül a legnépszerűbb sportágra, a labdarúgásra.”

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója elszavalta Ady Endre Karácsony és Szép Ernő Imádság című versét, és művésztársaival (Suki István és Rusz Milán) zenében is megidézte az ünnep hangulatát. Az ebéd előtt Kiss-Rigó László püspök mondott asztali áldást, és nem maradt el a szokásos ajándékozás sem, a többiek nevében jelképesen Rákosi Gyula, Détári Lajos és Gelei József vette át Orbán Viktortól, Jakab Jánostól és Lázár Vilmostól az ajándékcsomagokat.