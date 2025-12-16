Elszakadt a cérna Dubei Debóránál, a válogatott kosaras térdhajlaton rúgta ellenfelét – videó

Az Uni Győr–ELTE BEAC Újbuda mérkőzés harmadik negyedének végén akadt össze ellenfelével, Drahos Leilával a hazaiak játékosa, Dubei Debóra. A válogatott kosárlabdázó a földön fekve csúnyán beletalpalt Drahos térdhajlatába, amiért a játékvezetők azonnal kiállították – írja az m4sport.hu.

Az eset

A BEAC közleménye: „A tegnap esti, Uni Győr–ELTE BEAC Újbuda mérkőzés 30. percében súlyos sportszerűtlenséget követett el a hazaiak csapatkapitánya, Dubei Debóra játékosunk, Drahos Leila ellen. A mérkőzés játékvezetői az eset megvideózását követően a kiállítás mellett döntöttek. A cselekedet sportszerűtlenségéhez nem férhet kétség, ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy a mérkőzés mindkét csapat számára téttel bírt, a profi sportoló pedig minden körülmények között, minden szituációban győzni akar. Dubei Debóra számtalan alkalommal bizonyította már, hogy kiváló játékos és sportember, a mérkőzésen a cselekedete súlyának megfelelő ítéletet megkapta, annak következményeit magával szemben és a csapata vereségével is viselnie kell. Játékosunktól a tegnapi nap folyamán elnézést kért, melyet Drahos Leila el is fogadott. Az ELTE BEAC Újbuda az esetet a maga részéről lezártnak tekinti, további lépéseket nem tervez, Dubei Debórának és a győri csapatnak sok sikert kívánunk a szezon hátralevő részére.”

A Győr közleménye: „Csapatunk szombaton hazai pályán kikapott az ELTE BEAC Újbuda együttesétől. Ennél is fájóbb, hogy a harmadik negyedben csapatkapitányunkat, Dubei Debórát súlyos sportszerűtlenség miatt azonnal kiállították a játékvezetők. Ezúton kérünk elnézést mindenkitől, és elhatárolódunk minden ilyen cselekedettől. Klubunk hétfőn megkezdi az eset teljes körű kivizsgálását, mert úgy gondoljuk, ilyen jeleneteknek nincs helyük a pályán, különösen úgy, hogy a lelátón sok gyermek, köztük utánpótlás-játékosaink is jelen voltak, akik felé nem ilyen példával kell szolgálni az első csapat játékosainak. A vizsgálat eredményéről azonnal tájékoztatjuk a közvéleményt” – idézi a klubhonlap Dúl Norbert vezérigazgatót.

Dubei Debóra közleménye: „A szombaton történtekre szeretnék reagálni. Elöljáróban elmondanám, hogy a pályafutásom során nem volt ilyenre precedens, és bár nagyon rossz döntést hoztam az adott pillanatban, azért hozzátenném, hogy az egészet megelőzték események, és sajnos ott telt be a pohár. Persze ez sem ment fel, tisztában vagyok vele, hogy ilyet nem lehet csinálni – nem is szoktam –, nem elfogadható. Erre semmi nem lehet mentség. Természetesen nem Drahos Leilával volt gondom, nem akartam neki ártani, ahogyan a BEAC-nak sem. A meccs után elnézést is kértem a játékostól és az ellenfél csapatától. És ezúton szeretnék elnézést kérni csapattársaimtól, szakmai stábunktól, klubunk dolgozóitól, csapatunk szponzoraitól és szurkolóinktól is.”

NŐI KOSÁRLABDA NB I

12. FORDULÓ

UNI GYŐR–ELTE BEAC ÚJBUDA 57–83 (14–14, 13–19, 13–22, 17–28)

Győr, 100 néző. V: Ciffra, Téczely, Nagy B.

GYŐR: Rozmán 2, Dubei 16/6, ZSEBE-WENINGER 12, Ács 10/3, JELENC 12/3. Csere: Lép, Selcova, Gálos, Baffy, Katona B. 3, Bánszegi 2. Edző: Fűzy-Antolovics Adél

BEAC: VARGA S. 9/3, Moore 11/3, DRAHOS 16/6, OZOLA 14/6, Fárbás Eliza 6. Csere: Koch 1, Dobó 6, Vég-Dudás 2, SWINT 10, Dinnyés 2, Szauter 6/6. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 5. perc: 10–6. 8. p.: 14–10. 13. p.: 23–16, 19. p.: 23–31. 23. p.: 31–43. 25. p.: 38–43. 27. p.: 38–49. 34. p.: 44–69. 37. p.: 49–74

Kiállítva: Dubei (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Fűzy-Antolovics Adél: – Nem számítottunk ilyen különbségű vereségre, Dubei Debóra sportszerűtlensége és kiállítása után összeomlott a csapat. Nemcsak fiataljainknak, hanem felnőtt játékosainknak is fel kell nőniük a feladatokhoz.

Mészárosné Kovács Andrea: – A Győr megérezte irányítója hiányát, mi viszont nem kezdtük jól a mérkőzést. A második negyedtől védekezésben megtaláltuk a hazai játék ellenszerét, ezzel együtt erősödött a támadójátékunk is, így sikerült a biztos győzelmet elérni.