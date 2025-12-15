Nemzeti Sportrádió

Életem meccse – ötven magyar labdarúgó emlékezett vissza az új könyvben

2025.12.15. 12:16
Détári Lajos is megosztotta emlékeit az olvasókkal (Fotó: Getty Images, archív)
Fazekas László Gera Zoltán Király Gábor Détári Lajos könyv Torghelle Sándor Nyilasi Tibor magyar labdarúgás
Már kapható az Életem meccse című sportkönyv, amelyben ötven neves magyar labdarúgó meséli el, melyik találkozó volt pályafutása során számára a legemlékezetesebb.

A magyar futball utóbbi ötven évének ötven fontos szereplője – többek közt Fazekas László, Nyilasi Tibor, Détári Lajos, Király Gábor, Gera Zoltán és Torghelle Sándor – eleveníti fel „élete meccsét”, azt, amelyik – valamilyen szempontból – kiemelkedik a többi közül, amelyik első az egyenlők közül. Volt, akinek ez egy válogatott mérkőzés, akadt, akinek egy légiósként vívott fontos találkozó, másnak egy emlékezetes hazai bajnoki.

Dénes Tamás és Szabó Tamás könyve 232 oldalon foglalja össze az ötven „felejthetetlen” történetet.

 

