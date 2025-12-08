Nemzeti Sportrádió

Háromperces ivószünetek lesznek a focivébén

2025.12.08. 16:57
Fotó: Getty Images
Félidőnként háromperces ivószünetek lesznek minden mérkőzésen a jövő nyári amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon.

Félidőnként háromperces ivószünetek lesznek minden mérkőzésen a jövő nyári labdarúgó-világbajnokságon – jelentette be a FIFA. A nemzetközi szövetség hétfőn közölte, hogy a rövid leállások éghajlattól függetlenül minden találkozóra vonatkoznak majd az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán –aA játékvezetők a félidők 22. percében szakítják majd meg a mérkőzéseket. A szervezet azok után döntött így, hogy az idei, a vb helyszínein megrendezett klubvilágbajnokságon a meleg és a magas páratartalom több mérkőzésen is megviselte a labdarúgókat. 

A 48 csapatos világbajnokság június 11-én kezdődik és július 19-ig tart, a tornát az M4 Sport élőben közvetíti.

 

