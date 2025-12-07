Ecuador–Curacao hajnali 2-től jöhet? Íme, a vb-csoportkör pontos menetrendje

Elkészült a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportszakaszának programja: az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő vb nyitómérkőzését a társházigazda Mexikó vívja a Dél-afrikai Köztársaság válogatottjával a mexikóvárosi Azték Stadionban, amely otthont adott az 1970-es és 1986-os vb-döntőnek is.

A június 11-én kezdődő esemény 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban. A-csoport

június 11., csütörtök

21.00: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság, Mexikóváros

június 12., péntek

4.00: Dél-Korea–Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország, Guadalajara

június 18., csütörtök

18.00: Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország–Dél-Afrika, Atlanta

június 19., péntek

3.00: Mexikó–Dél-Korea, Guadalajara

június 25., csütörtök

3.00: Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország–Mexikó, Mexikóváros

3.00: Dél-Afrika–Dél-Korea, Monterrey B-csoport

június 12., péntek

21.00: Kanada–Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Toronto

június 13., szombat

21.00: Katar–Svájc, Santa Clara

június 18., csütörtök

21.00: Svájc–Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Los Angeles

június 19., péntek

0.00: Kanada–Katar, Vancouver

június 24., szerda

21.00: Svájc–Kanada, Vancouver

21.00: Olaszország/Észak–Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina–Katar, Seattle C-csoport

június 14., vasárnap

0.00: Brazília–Marokkó, New York

3.00: Haiti–Skócia, Boston

június 20., szombat

0.00: Skócia–Marokkó, Boston

3.00: Brazília–Haiti, Philadelphia

június 25., péntek

0.00: Skócia–Brazília, Miami

0.00: Marokkó–Haiti, Atlanta D-csoport

június 13., szombat

3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles

június 14., vasárnap

6.00: Ausztrália–Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó, Vancouver

június 20., szombat

6.00: Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó–Paraguay, Santa Clara

21.00: Egyesült Államok–Ausztrália, Seattle

június 26., péntek

4.00: Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó–Egyesült Államok, Los Angeles

4.00: Paraguay–Ausztrália, Santa Clara E-csoport

június 14., vasárnap

19.00: Németország–Curacao, Houston

június 15., hétfő

1.00: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia

június 20., szombat

22.00: Németország–Elefántcsontpart, Toronto

június 21., vasárnap

2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City

június 25., csütörtök

22.00: Ecuador–Németország, New York

22.00: Curacao–Elefántcsontpart, Philadelphia F-csoport

június 14., vasárnap

22.00: Hollandia–Japán, Dallas

június 15., hétfő

4.00: Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia–Tunézia, Monterrey

június 20., szombat

19.00: Hollandia–Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Houston

június 21., vasárnap

6.00: Tunézia–Japán, Monterrey

június 26., péntek

1.00: Japán–Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Dallas

1.00: Tunézia–Hollandia, Kansas City G-csoport

június 15., hétfő

21.00: Belgium–Egyiptom, Seattle

június 16., kedd

3.00: Irán–Új-Zéland, Los Angeles

június 21., vasárnap

21.00: Belgium–Irán, Los Angeles,

június 22., hétfő

3.00: Új-Zéland–Egyiptom, Vancouver

június 27., szombat

5.00: Egyiptom–Irán, Seattle

5.00: Új-Zéland–Belgium, Vancouver H-csoport

június 15., hétfő

18.00: Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság, Atlanta

június 16., szerda

0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami

június 21., vasárnap

18.00: Spanyolország–Szaúd-Arábia, Atlanta

június 22., hétfő

0.00: Uruguay–Zöld-foki Köztársaság, Miami

június 27., szombat

2.00: Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia, Houston

2.00: Uruguay–Spanyolország, Guadalajara I-csoport

június 16., kedd

21.00: Franciaország–Szenegál, New York

június 17., szerda

0.00: Irak/Bolívia/Suriname–Norvégia, Boston

június 22., hétfő

23.00: Franciaország–Irak/Bolívia/Suriname, Philadelphia

június 23., kedd

2.00: Norvégia–Szenegál, New York

június 26., péntek

21.00: Norvégia–Franciaország, Boston

21.00: Szenegál–Irak/Bolívia/Suriname, Toronto J-csoport

június 16., szerda

3.00: Argentína–Algéria, Kansas City

6.00: Ausztria–Jordánia, Santa Clara

június 22., hétfő

19.00: Argentína–Ausztria, Dallas

június 23., kedd

5.00: Jordánia–Algéria, Santa Clara

június 28., vasárnap

4.00: Algéria–Ausztria, Kansas City

4.00: Jordánia–Argentína, Dallas K csoport

június 17., szerda

19.00: Portugália–Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Houston

június 18., csütörtök

4.00: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros

június 23., kedd

19.00: Portugália–Üzbegisztán, Houston

június 24., szerda

4.00: Kolumbia–Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Guadalajara

június 28., vasárnap

1.30: Kolumbia–Portugália, Miami

1.30: Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia–Üzbegisztán, Atlanta L-csoport

június 17., szerda

22.00: Anglia-Horvátország, Dallas

június 18., csütörtök

1.00: Ghána-Panama, Toronto

június 23., kedd

22.00: Anglia-Ghána, Boston

június 24., szerda

1.00: Panama–Horvátország, Toronto

június 27., szombat

23.00: Panama-Anglia, New York

23.00: Horvátország-Ghána, Philadelphia 23. LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG (EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ)

CSOPORTBEOSZTÁS 1. kalap 2. kalap 3. kalap 4. kalap A-csoport Mexikó Dél-Korea Dél-Afrika Dánia / Észak-Macedónia / Csehország / Írország B-csoport Kanada Svájc Katar Olaszország / Észak-Írország / Wales / Bosznia-Hercegovina C-csoport Brazília Marokkó Skócia Haiti D-csoport Egyesült Államok Ausztrália Paraguay Törökország / Románia / Szlovákia / Koszovó E-csoport Németország Ecuador Elefántcsontpart Curacao F-csoport Hollandia Japán Tunézia Ukrajna / Svédország / Lengyelország / Albánia G-csoport Belgium Irán Egyiptom Új-Zéland H-csoport Spanyolország Uruguay Szaúd-Arábia Zöld-foki-szigetek I-csoport Franciaország Szenegál Norvégia Irak / Bolívia / Suriname J-csoport Argentína Ausztria Algéria Jordánia K-csoport Portugália Kolumbia Üzbegisztán Kongói DK / Új-Kaledónia / Jamaica L-csoport Anglia Horvátország Panama Ghána Az időpontokra lebontott pontos menetrendet a FIFA december 6-án, szombaton hozza nyilvánosságra.