Ecuador–Curacao hajnali 2-től jöhet? Íme, a vb-csoportkör pontos menetrendje

2025.12.07. 00:17
(Fotó: Getty Images)
Elkészült a jövő évi labdarúgó-világbajnokság csoportszakaszának programja: az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő vb nyitómérkőzését a társházigazda Mexikó vívja a Dél-afrikai Köztársaság válogatottjával a mexikóvárosi Azték Stadionban, amely otthont adott az 1970-es és 1986-os vb-döntőnek is.

 

A június 11-én kezdődő esemény 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.

A-csoport
június 11., csütörtök
21.00: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság, Mexikóváros
június 12., péntek
4.00: Dél-Korea–Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország, Guadalajara 
június 18., csütörtök
18.00: Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország–Dél-Afrika, Atlanta 
június 19., péntek
3.00: Mexikó–Dél-Korea, Guadalajara 
június 25., csütörtök
3.00: Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország–Mexikó, Mexikóváros 
3.00: Dél-Afrika–Dél-Korea, Monterrey 

B-csoport
június 12., péntek
21.00: Kanada–Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Toronto 
június 13., szombat
21.00: Katar–Svájc, Santa Clara 
június 18., csütörtök
21.00: Svájc–Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Los Angeles 
június 19., péntek
0.00: Kanada–Katar, Vancouver 
június 24., szerda
21.00: Svájc–Kanada, Vancouver
21.00: Olaszország/Észak–Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina–Katar, Seattle 

C-csoport
június 14., vasárnap
0.00: Brazília–Marokkó, New York
3.00: Haiti–Skócia, Boston
június 20., szombat
0.00: Skócia–Marokkó, Boston
3.00: Brazília–Haiti, Philadelphia  
június 25., péntek
0.00: Skócia–Brazília, Miami  
0.00: Marokkó–Haiti, Atlanta 

D-csoport
június 13., szombat
3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles
június 14., vasárnap
6.00: Ausztrália–Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó, Vancouver  
június 20., szombat
6.00: Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó–Paraguay, Santa Clara
21.00: Egyesült Államok–Ausztrália, Seattle 
június 26., péntek
4.00: Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó–Egyesült Államok, Los Angeles 
4.00: Paraguay–Ausztrália, Santa Clara  

E-csoport
június 14., vasárnap
19.00: Németország–Curacao, Houston
június 15., hétfő
1.00: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia 
június 20., szombat
22.00: Németország–Elefántcsontpart, Toronto  
június 21., vasárnap
2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City
június 25., csütörtök
22.00: Ecuador–Németország, New York 
22.00: Curacao–Elefántcsontpart, Philadelphia 

F-csoport  
június 14., vasárnap
22.00: Hollandia–Japán, Dallas 
június 15., hétfő 
4.00: Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia–Tunézia, Monterrey  
június 20., szombat
19.00: Hollandia–Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Houston 
június 21., vasárnap
6.00: Tunézia–Japán, Monterrey 
június 26., péntek
1.00: Japán–Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Dallas 
1.00: Tunézia–Hollandia, Kansas City 

G-csoport
június 15., hétfő
21.00: Belgium–Egyiptom, Seattle 
június 16., kedd
3.00: Irán–Új-Zéland, Los Angeles 
június 21., vasárnap
21.00: Belgium–Irán, Los Angeles, 
június 22., hétfő
3.00: Új-Zéland–Egyiptom, Vancouver 
június 27., szombat
5.00: Egyiptom–Irán, Seattle 
5.00: Új-Zéland–Belgium, Vancouver 

H-csoport
június 15., hétfő
18.00: Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság, Atlanta 
június 16., szerda
0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami
június 21., vasárnap
18.00: Spanyolország–Szaúd-Arábia, Atlanta  
június 22., hétfő
0.00: Uruguay–Zöld-foki Köztársaság, Miami
június 27., szombat
2.00: Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia, Houston
2.00: Uruguay–Spanyolország, Guadalajara  

I-csoport
június 16., kedd
21.00: Franciaország–Szenegál, New York 
június 17., szerda
0.00: Irak/Bolívia/Suriname–Norvégia, Boston 
június 22., hétfő
23.00: Franciaország–Irak/Bolívia/Suriname, Philadelphia
június 23., kedd
2.00: Norvégia–Szenegál, New York 
június 26., péntek
21.00: Norvégia–Franciaország, Boston
21.00: Szenegál–Irak/Bolívia/Suriname, Toronto 

J-csoport 
június 16., szerda
3.00: Argentína–Algéria, Kansas City
6.00: Ausztria–Jordánia, Santa Clara 
június 22., hétfő
19.00: Argentína–Ausztria, Dallas
június 23., kedd
5.00: Jordánia–Algéria, Santa Clara 
június 28., vasárnap
4.00: Algéria–Ausztria, Kansas City 
4.00: Jordánia–Argentína, Dallas 

K csoport
június 17., szerda
19.00: Portugália–Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Houston
június 18., csütörtök
4.00: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros
június 23., kedd
19.00: Portugália–Üzbegisztán, Houston 
június 24., szerda
4.00: Kolumbia–Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Guadalajara
június 28., vasárnap
1.30: Kolumbia–Portugália, Miami
1.30: Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia–Üzbegisztán, Atlanta 

L-csoport
június 17., szerda
22.00: Anglia-Horvátország, Dallas
június 18., csütörtök
1.00: Ghána-Panama, Toronto
június 23., kedd
22.00: Anglia-Ghána, Boston
június 24., szerda
1.00: Panama–Horvátország, Toronto 
június 27., szombat
23.00: Panama-Anglia, New York  
23.00: Horvátország-Ghána, Philadelphia 

23. LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG (EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ)
CSOPORTBEOSZTÁS

 1. kalap2. kalap3. kalap4. kalap
A-csoportMexikóDél-KoreaDél-AfrikaDánia / Észak-Macedónia / Csehország / Írország
B-csoportKanadaSvájcKatarOlaszország / Észak-Írország / Wales / Bosznia-Hercegovina
C-csoportBrazíliaMarokkóSkóciaHaiti
D-csoportEgyesült ÁllamokAusztráliaParaguayTörökország / Románia / Szlovákia / Koszovó
E-csoportNémetországEcuadorElefántcsontpartCuracao
F-csoportHollandiaJapánTunéziaUkrajna / Svédország / Lengyelország / Albánia
G-csoportBelgiumIránEgyiptomÚj-Zéland
H-csoportSpanyolországUruguaySzaúd-ArábiaZöld-foki-szigetek
I-csoportFranciaországSzenegálNorvégiaIrak / Bolívia / Suriname
J-csoportArgentínaAusztriaAlgériaJordánia
K-csoportPortugáliaKolumbiaÜzbegisztánKongói DK / Új-Kaledónia / Jamaica
L-csoportAngliaHorvátországPanamaGhána

