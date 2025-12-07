Ecuador–Curacao hajnali 2-től jöhet? Íme, a vb-csoportkör pontos menetrendje

A június 11-én kezdődő esemény 12 négycsapatos csoportjából az első kettő és a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, a döntőt július 19-én rendezik New Yorkban.
A-csoport
június 11., csütörtök
21.00: Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság, Mexikóváros
június 12., péntek
4.00: Dél-Korea–Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország, Guadalajara
június 18., csütörtök
18.00: Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország–Dél-Afrika, Atlanta
június 19., péntek
3.00: Mexikó–Dél-Korea, Guadalajara
június 25., csütörtök
3.00: Dánia/Észak-Macedónia/Csehország/Írország–Mexikó, Mexikóváros
3.00: Dél-Afrika–Dél-Korea, Monterrey
B-csoport
június 12., péntek
21.00: Kanada–Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Toronto
június 13., szombat
21.00: Katar–Svájc, Santa Clara
június 18., csütörtök
21.00: Svájc–Olaszország/Észak-Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina, Los Angeles
június 19., péntek
0.00: Kanada–Katar, Vancouver
június 24., szerda
21.00: Svájc–Kanada, Vancouver
21.00: Olaszország/Észak–Írország/Wales/Bosznia-Hercegovina–Katar, Seattle
C-csoport
június 14., vasárnap
0.00: Brazília–Marokkó, New York
3.00: Haiti–Skócia, Boston
június 20., szombat
0.00: Skócia–Marokkó, Boston
3.00: Brazília–Haiti, Philadelphia
június 25., péntek
0.00: Skócia–Brazília, Miami
0.00: Marokkó–Haiti, Atlanta
D-csoport
június 13., szombat
3.00: Egyesült Államok–Paraguay, Los Angeles
június 14., vasárnap
6.00: Ausztrália–Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó, Vancouver
június 20., szombat
6.00: Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó–Paraguay, Santa Clara
21.00: Egyesült Államok–Ausztrália, Seattle
június 26., péntek
4.00: Törökország/Románia/Szlovákia/Koszovó–Egyesült Államok, Los Angeles
4.00: Paraguay–Ausztrália, Santa Clara
E-csoport
június 14., vasárnap
19.00: Németország–Curacao, Houston
június 15., hétfő
1.00: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia
június 20., szombat
22.00: Németország–Elefántcsontpart, Toronto
június 21., vasárnap
2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City
június 25., csütörtök
22.00: Ecuador–Németország, New York
22.00: Curacao–Elefántcsontpart, Philadelphia
F-csoport
június 14., vasárnap
22.00: Hollandia–Japán, Dallas
június 15., hétfő
4.00: Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia–Tunézia, Monterrey
június 20., szombat
19.00: Hollandia–Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Houston
június 21., vasárnap
6.00: Tunézia–Japán, Monterrey
június 26., péntek
1.00: Japán–Ukrajna/Svédország/Lengyelország/Albánia, Dallas
1.00: Tunézia–Hollandia, Kansas City
G-csoport
június 15., hétfő
21.00: Belgium–Egyiptom, Seattle
június 16., kedd
3.00: Irán–Új-Zéland, Los Angeles
június 21., vasárnap
21.00: Belgium–Irán, Los Angeles,
június 22., hétfő
3.00: Új-Zéland–Egyiptom, Vancouver
június 27., szombat
5.00: Egyiptom–Irán, Seattle
5.00: Új-Zéland–Belgium, Vancouver
H-csoport
június 15., hétfő
18.00: Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság, Atlanta
június 16., szerda
0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami
június 21., vasárnap
18.00: Spanyolország–Szaúd-Arábia, Atlanta
június 22., hétfő
0.00: Uruguay–Zöld-foki Köztársaság, Miami
június 27., szombat
2.00: Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia, Houston
2.00: Uruguay–Spanyolország, Guadalajara
I-csoport
június 16., kedd
21.00: Franciaország–Szenegál, New York
június 17., szerda
0.00: Irak/Bolívia/Suriname–Norvégia, Boston
június 22., hétfő
23.00: Franciaország–Irak/Bolívia/Suriname, Philadelphia
június 23., kedd
2.00: Norvégia–Szenegál, New York
június 26., péntek
21.00: Norvégia–Franciaország, Boston
21.00: Szenegál–Irak/Bolívia/Suriname, Toronto
J-csoport
június 16., szerda
3.00: Argentína–Algéria, Kansas City
6.00: Ausztria–Jordánia, Santa Clara
június 22., hétfő
19.00: Argentína–Ausztria, Dallas
június 23., kedd
5.00: Jordánia–Algéria, Santa Clara
június 28., vasárnap
4.00: Algéria–Ausztria, Kansas City
4.00: Jordánia–Argentína, Dallas
K csoport
június 17., szerda
19.00: Portugália–Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Houston
június 18., csütörtök
4.00: Üzbegisztán–Kolumbia, Mexikóváros
június 23., kedd
19.00: Portugália–Üzbegisztán, Houston
június 24., szerda
4.00: Kolumbia–Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia, Guadalajara
június 28., vasárnap
1.30: Kolumbia–Portugália, Miami
1.30: Kongói DK/Jamaica/Új-Kaledónia–Üzbegisztán, Atlanta
L-csoport
június 17., szerda
22.00: Anglia-Horvátország, Dallas
június 18., csütörtök
1.00: Ghána-Panama, Toronto
június 23., kedd
22.00: Anglia-Ghána, Boston
június 24., szerda
1.00: Panama–Horvátország, Toronto
június 27., szombat
23.00: Panama-Anglia, New York
23.00: Horvátország-Ghána, Philadelphia
23. LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG (EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ)
CSOPORTBEOSZTÁS
|1. kalap
|2. kalap
|3. kalap
|4. kalap
|A-csoport
|Mexikó
|Dél-Korea
|Dél-Afrika
|Dánia / Észak-Macedónia / Csehország / Írország
|B-csoport
|Kanada
|Svájc
|Katar
|Olaszország / Észak-Írország / Wales / Bosznia-Hercegovina
|C-csoport
|Brazília
|Marokkó
|Skócia
|Haiti
|D-csoport
|Egyesült Államok
|Ausztrália
|Paraguay
|Törökország / Románia / Szlovákia / Koszovó
|E-csoport
|Németország
|Ecuador
|Elefántcsontpart
|Curacao
|F-csoport
|Hollandia
|Japán
|Tunézia
|Ukrajna / Svédország / Lengyelország / Albánia
|G-csoport
|Belgium
|Irán
|Egyiptom
|Új-Zéland
|H-csoport
|Spanyolország
|Uruguay
|Szaúd-Arábia
|Zöld-foki-szigetek
|I-csoport
|Franciaország
|Szenegál
|Norvégia
|Irak / Bolívia / Suriname
|J-csoport
|Argentína
|Ausztria
|Algéria
|Jordánia
|K-csoport
|Portugália
|Kolumbia
|Üzbegisztán
|Kongói DK / Új-Kaledónia / Jamaica
|L-csoport
|Anglia
|Horvátország
|Panama
|Ghána
Az időpontokra lebontott pontos menetrendet a FIFA december 6-án, szombaton hozza nyilvánosságra.
Mexikó 2010 után ismét Dél-Afrikával játssza a világbajnokság nyitó mérkőzését