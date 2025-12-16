Férfi röplabda Extraliga: Debrecenben sem tudott szettet nyerni a Dunaújváros
Tizedik mérkőzését is 3:0-ra elveszítette a Dunaújváros a TippmixPro férfi röplabda Extraliga 2025–2026-os szezonjában.
A tabellautolsó együttes a keddi játéknapon a Debrecen vendége volt, mely a papírformának megfelelően sima diadalt aratott. A Duanújvárosnak ez volt sorozatban a 69. veresége a bajnokságban.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga
DEAC–Dunaújvárosi KSE 3:0 (10, 18, 20)
TFSE–Swissten Dág KSE 1:3 (17, –27, –18, –23)
MAFC–Szolnoki RK-SC SI 3:1 (12, -22, 8, 11)
Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC 3:0 (20, 16, 12)
(MTI)
