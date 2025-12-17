Curling: megvan a vegyes páros olimpiai selejtező első magyar sikere

A viadal eredményközlője szerint a kvótáról már lemaradt magyar duó kedden 7–6-ra verte a spanyol kettőst. Az már korábban eldőlt, hogy februárban nem lesz magyar curlinges a milánói-cortinai olimpián.

A magyarok az első körben a kínaiaktól 9–3-ra, a másodikban az ausztráloktól 9–6-ra, a harmadikban a dánoktól 7–4-re, a negyedikben pedig a hollandoktól 8–2-re kaptak ki, és legközelebb közép-európai idő szerint 19 órától az új-zélandiakkal találkoznak.

Az olimpiai selejtezőn két nyolcas csoportban zajlanak a küzdelmek és az első két-két csapat küzdhet tovább az utolsó két kvótáért. Először a két első és a két második egymással játszik, az előbbi mérkőzés győztese automatikusan kvótát szerez, míg az utóbbi vesztese biztosan anélkül távozik Kanadából. Végül a csoportelsők vesztese és a csoportmásodikok győztese egy mérkőzésen dönt az utolsó kvótáról.

A vegyes párosok mezőnyébe minden olyan nemzet nevezhetett, amely részt vett a 2024-es vagy 2025-ös világbajnokságon, de még nem szerezte meg az olimpiai indulási jogot. Mivel ezen országok száma nem érte el a 16-ot, a világranglista alapján töltötte fel a mezőnyt a nemzetközi szövetség. Ennek köszönhetően vesz részt a magyar kettős a tornán, melyen a B-csoportban a kínaiak, az ausztrálok, a dánok, a hollandok és a spanyolok mellett a franciákkal és az új-zélandiakkal szerepel együtt.