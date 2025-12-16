Az Aranylabda megnyerése után a FIFA-nál is az év legjobbja lett Ousmane Dembélé

A szeptember óta aranylabdás Ousmane Dembélé személyesen vette át a díjat Dohában, ahol egyébként is jelenése lesz, hiszen klubja, a PSG szerdán (18 óra) az Interkontinentális Kupáért a brazil Flamengóval csap össze Katar fővárosában.

A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki. Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott, a nőknél Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője voksolhatott.

Azt a FIFA még nem közölte, hogy a francia futballista hány pontot kapott, és még a további sorrendet sem hozta nyilvánosságra. Annyit tudni, hogy a 28 éves labdarúgó mögé a dobogóra még Kylian Mbappé (Real Madrid) és Lamine Yamal (Barcelona) fért fel.

Dembelé George Weah és Lionel Messi után a harmadik Paris Saint-Germain-játékos, aki elnyerte ezt az elismerést.

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

AZ EDDIGI NYERTESEK

A FIFA Év játékosa-díj győztesei

1991: Lothar Matthäus (német, Internazionale)

1992: Marco van Basten (holland, AC Milan)

1993: Roberto Baggio (olasz, Juventus)

1994: Romario (brazil, FC Barcelona)

1995: George Weah (libériai, PSG/AC Milan)

1996: Ronaldo (brazil, FC Barcelona)

1997: Ronaldo (brazil, FC Barcelona/Internazionale)

1998: Zinedine Zidane (francia, Juventus)

1999: Rivaldo (brazil, FC Barcelona)

2000: Zinedine Zidane (francia, Juventus)

2001: Luis Figo (portugál, Real Madrid)

2002: Ronaldo (brazil, Real Madrid)

2003: Zinedine Zidane (francia, Real Madrid)

2004: Ronaldinho (brazil, Barcelona)

2005: Ronaldinho (brazil, Barcelona)

2006: Fabio Cannavaro (olasz, Juventus/Real Madrid)

2007: Kaká (brazil, AC Milan)

2008: Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United)

2009: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)

A FIFA-Aranylabda győztesei

2010: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)

2011: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)

2012: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)

2013: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)

2014: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)

2015: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)

A FIFA Év játékosa-díj győztesei

2016: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)

2018: Luka Modric (horvát, Real Madrid)

2019: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)

2020: Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München)

2021: Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München)

2022: Lionel Messi (argentin, Paris Saint-Germain)

2023: Lionel Messi (argentin, Paris Saint-Germain/Inter Miami)

2024: Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)

2025: Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)