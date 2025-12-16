Nemzeti Sportrádió

Az Aranylabda megnyerése után a FIFA-nál is az év legjobbja lett Ousmane Dembélé

2025.12.16. 18:54
Ousmane Dembélé (balra) a FIFA Év játékosa-díj nyertese, a díjat Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség elnöke adta át neki (Fotó: Getty Images)
Az idei Aranylabda-győztes Ousmane Dembélé a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél is a legjobbnak bizonyult, a PSG támadója először lett az Év játékosa a FIFA-nál.

A szeptember óta aranylabdás Ousmane Dembélé személyesen vette át a díjat Dohában, ahol egyébként is jelenése lesz, hiszen klubja, a PSG szerdán (18 óra) az Interkontinentális Kupáért a brazil Flamengóval csap össze Katar fővárosában.

A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki. Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott, a nőknél Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője voksolhatott.

Azt a FIFA még nem közölte, hogy a francia futballista hány pontot kapott, és még a további sorrendet sem hozta nyilvánosságra. Annyit tudni, hogy a 28 éves labdarúgó mögé a dobogóra még Kylian Mbappé (Real Madrid) és Lamine Yamal (Barcelona) fért fel.

Dembelé George Weah és Lionel Messi után a harmadik Paris Saint-Germain-játékos, aki elnyerte ezt az elismerést.

AZ EDDIGI NYERTESEK
A FIFA Év játékosa-díj győztesei
1991: Lothar Matthäus (német, Internazionale)
1992: Marco van Basten (holland, AC Milan)
1993: Roberto Baggio (olasz, Juventus)
1994: Romario (brazil, FC Barcelona)
1995: George Weah (libériai, PSG/AC Milan)
1996: Ronaldo (brazil, FC Barcelona)
1997: Ronaldo (brazil, FC Barcelona/Internazionale)
1998: Zinedine Zidane (francia, Juventus)
1999: Rivaldo (brazil, FC Barcelona)
2000: Zinedine Zidane (francia, Juventus)
2001: Luis Figo (portugál, Real Madrid)
2002: Ronaldo (brazil, Real Madrid)
2003: Zinedine Zidane (francia, Real Madrid)
2004: Ronaldinho (brazil, Barcelona)
2005: Ronaldinho (brazil, Barcelona)
2006: Fabio Cannavaro (olasz, Juventus/Real Madrid)
2007: Kaká (brazil, AC Milan)
2008: Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United)
2009: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)
A FIFA-Aranylabda győztesei
2010: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)
2011: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)
2012: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)
2013: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)
2014: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)
2015: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)
A FIFA Év játékosa-díj győztesei
2016: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)
2017: Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid)
2018: Luka Modric (horvát, Real Madrid)
2019: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)
2020: Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München)
2021: Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München)
2022: Lionel Messi (argentin, Paris Saint-Germain)
2023: Lionel Messi (argentin, Paris Saint-Germain/Inter Miami)
2024: Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)
2025: Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)

