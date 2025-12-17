Nemzeti Sportrádió

A Jalen Brunson, OG Anunoby vezette New York Knicks nyerte az NBA-kupát – videó

B. A. P.B. A. P.
2025.12.17. 07:27
A New York Knicks felülmúlta Victor Wembanyamáékat (Fotó: Getty Images)
Az NBA-kupa döntőjében a New York Knicks 124–113-ra legyőzte a San Antonio Spurst.

Keletről és nyugatról is egy 18–7-es mérleggel rendelkező csapat jutott az NBA-kupa döntőjébe. Az első negyedes kiegyenlített játék után, a másodikban ellépett a San Antonio. A Spurs a harmadik negyed végére már 11 pontos előnyít épített ki, de ezt követően egy 19–3-as rohanás után a New York felé billent a mérleg nyelve. A Knicks nem is engedte ki a mérkőzést a kezei közül és 124–113-ra megnyerte az NBA-kupa döntőjét.

A sorozat MVP-je Jalen Brunson lett, aki a döntőben 25 pontig jutott. A legjobb pontszerző a 28 pontos OG Anunoby volt, míg a Spursben Dylan Harper 21, Victor Wembanyama pedig 18 pontot szórt.

Ahogy korábban már megszokhattuk, ez a mérkőzés nem számít bele a csapatok mérlegébe, mindkét csapat 18–7-ről folytathatja az alapszakaszt. Ez volt az NBA-kupa harmadik felvonása, a korábbi két év döntősei (Los Angeles Lakers, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks) egyaránt bejutottak a rájátszásba, így ez jó előjel lehet. A Knicks kiakaszthatja a győzelemért járó zászlót a Madison Square Gardenben, a New York-i csapat legutóbb 1973-ban ünnepelhetett bajnoki címet, az NBA-kupa győzelemért a Knicks játékosai egyenként több mint félmillió dollárral gazdagodtak.

NBA-KUPA
DÖNTŐ
New York Knicks –San Antonio Spurs 124–113

 

 

NBA NBA-kupa San Antonio Spurs New York Knicks
