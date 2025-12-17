A Jalen Brunson, OG Anunoby vezette New York Knicks nyerte az NBA-kupát – videó

Keletről és nyugatról is egy 18–7-es mérleggel rendelkező csapat jutott az NBA-kupa döntőjébe. Az első negyedes kiegyenlített játék után, a másodikban ellépett a San Antonio. A Spurs a harmadik negyed végére már 11 pontos előnyít épített ki, de ezt követően egy 19–3-as rohanás után a New York felé billent a mérleg nyelve. A Knicks nem is engedte ki a mérkőzést a kezei közül és 124–113-ra megnyerte az NBA-kupa döntőjét.

A sorozat MVP-je Jalen Brunson lett, aki a döntőben 25 pontig jutott. A legjobb pontszerző a 28 pontos OG Anunoby volt, míg a Spursben Dylan Harper 21, Victor Wembanyama pedig 18 pontot szórt.

JALEN & OG LED THE KNICKS' @emirates NBA CUP CHAMPIONSHIP EFFORT 🌟



Brunson: 25 PTS | 8 AST | MVP Honors

OG: 28 PTS | 9 REB | 5 3PM pic.twitter.com/QihqKCI19H — NBA (@NBA) December 17, 2025

JALEN BRUNSON EARNS @emirates NBA CUP MVP HONORS!



🏆 33.2 PPG

🏆 5.8 APG

🏆 25+ PTS in every Cup game



He leads the Knicks to the win in Vegas! pic.twitter.com/ThfkrmIyOS — NBA (@NBA) December 17, 2025

Ahogy korábban már megszokhattuk, ez a mérkőzés nem számít bele a csapatok mérlegébe, mindkét csapat 18–7-ről folytathatja az alapszakaszt. Ez volt az NBA-kupa harmadik felvonása, a korábbi két év döntősei (Los Angeles Lakers, Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks) egyaránt bejutottak a rájátszásba, így ez jó előjel lehet. A Knicks kiakaszthatja a győzelemért járó zászlót a Madison Square Gardenben, a New York-i csapat legutóbb 1973-ban ünnepelhetett bajnoki címet, az NBA-kupa győzelemért a Knicks játékosai egyenként több mint félmillió dollárral gazdagodtak.

NBA-KUPA

DÖNTŐ

New York Knicks –San Antonio Spurs 124–113