Portugál csapatot vett Daniel Alves – hivatalos

2026.01.02. 14:15
Daniel Alves harmadosztályú portugál klub tulajdonosa lett (Fotó: Getty Iamges)
Portugál labdarúgócsapat tulajdonosa lett Daniel Alves, aki múlt pénteken véglegesítette a Sporting Clube de Sao Joao de Ver megvásárlásának részleteit. A 42 éves futballista legalább hat hónapig maga is szerelést húz majd a harmadosztályú egyesületnél.

A portugál harmadosztályban folytatja pályafutását minden idők egyik legeredményesebb labdarúgója, Daniel Alves, aki tulajdonosként húzza magára a Sporting Clube de Sao Joao de Ver mezét – adta hírül a brazil ESPN. A 42 éves játékos múlt pénteken véglegesítette az 1929-ben alapított egyesület megvásárlásának részleteit, s a következő félévben maga is csatasorba áll a piros-fehéreknél.

A 126-szoros brazil válogatott labdarúgó három év után először léphet pályára – 2023-ban nemi erőszak vádjával letartóztatták, majd 2024 februárjában négy és fél éves börtönbüntetésre ítélték. Egy hónappal az ítélethozatal után, 14 börtönben töltött hónap után Alvest óvadék ellenében szabadlábra helyezték, majd a fellebbviteli bíróság bizonyítékok hiányában felmentette.

Daniel Alves legutóbb 2023. január 8-án, a mexikói első osztályban szereplő Pumas csapatának tagjaként lépett játszott hivatalos mérkőzésen.

 

