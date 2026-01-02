Portugál csapatot vett Daniel Alves – hivatalos

A portugál harmadosztályban folytatja pályafutását minden idők egyik legeredményesebb labdarúgója, Daniel Alves, aki tulajdonosként húzza magára a Sporting Clube de Sao Joao de Ver mezét – adta hírül a brazil ESPN. A 42 éves játékos múlt pénteken véglegesítette az 1929-ben alapított egyesület megvásárlásának részleteit, s a következő félévben maga is csatasorba áll a piros-fehéreknél.

A 126-szoros brazil válogatott labdarúgó három év után először léphet pályára – 2023-ban nemi erőszak vádjával letartóztatták, majd 2024 februárjában négy és fél éves börtönbüntetésre ítélték. Egy hónappal az ítélethozatal után, 14 börtönben töltött hónap után Alvest óvadék ellenében szabadlábra helyezték, majd a fellebbviteli bíróság bizonyítékok hiányában felmentette.

Daniel Alves legutóbb 2023. január 8-án, a mexikói első osztályban szereplő Pumas csapatának tagjaként lépett játszott hivatalos mérkőzésen.