Európai vb-selejtezők: egy lépésre a kijutástól Hollandia, nyertek a skótok, Feröeren botlottak a csehek

Hollandia–Finnország. Nem kellett sok idő a G-csoportot vezető holland válogatottnak, hogy megnyugtató előnyt szerezzen Amszterdamban a pótselejtezőre hajtó finnek ellen. A 8. percben balról induló akció végén Memphis Depay passzából az Aston Villa légiósa, Donyell Malen talált Jesse Joronen hálójába, majd egy jobb oldali szabadrúgásból érkező beívelést fejelt a kapuba pazar mozdulattal Virgil van Dijk – ismét Depay volt a feladó. A brazil Corinthiansban futballozó csatár a két gólpassz után tizenegyesből maga is betalált, így a hatalmas fölényben játszó narancsmezesek gyakorlatilag az első játékrészben eldöntötték a találkozót. Ez aztán kissé rá is nyomta a bélyegét a második játékrészre, amelyben a hollandok visszavettek – leginkább a kapu előtti koncentrációból. A 85. percben Cody Gakpo még így is küldött egy bombát a finn kapuba – 4–0-s sikerével Hollandia egy lépésre került attól, hogy kijusson az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságra.
Skócia–Fehéroroszország. Jack Henry passzából Ché Adams szerzett vezetést a C-csoportban a biztos kijutást jelentő első helyért Dániával versenyt futó Skóciának a fehéroroszokkal vívott glasgow-i mérkőzésen. A Torino csatára a második félidőben egy jogosnak tűnő tizenegyest is kiharcolt, ám előtte kézzel ért a labdához, így maradt a hazaiak minimális különbségű vezetése. Kisvártatva Jevgenyij Malesevics szerezte meg a beloruszok egyenlítő gólját, ám azt érvénytelenítette Marian Barbu játékvezető, csakúgy, mint kevéssel később Adamsét, aki lesről vette be a kaput. A 84. percben aztán jött a házigazdák második érvényes gólja, Scott McTominay lövése talált utat a jobb alsóba. A végén hosszabbításban még a fehérorosz Gleb Kucsko is eredményes volt – 2–1-es győzelmével Skócia nyomást gyakorolt az este a görögöket fogadó dánokra.
Feröer–Csehország. Nem bírt az első félidőben Feröerrel a cseh válogatott, amelynek különösebben nagy fölényt sem sikerült kialakítania Tórshavnban a hazaiak ellen. Az L-csoportban vívott összecsapás második felvonásában rosszról még rosszabbra fordult Tomás Soucekék helyzete, a 67. percben ugyanis a vendéglátók megszerezték a vezetést: Jakup Andreasen labdáját Hanus Sörensen lőtte Matej Kovár kapujának jobb oldalába. Tizenegy perccel később a Lyonban játszó Adam Karabec kiegyenlített, de a hazaiak az egy perccel korábban becserélt bekk, Magnus Agnarsson góljával ismét előnybe kerültek – a gólhelyzet kialakításának tevékeny részese volt a magyar származású Turi Géza is – a csehek vereségükkel lépéshátrányba kerültek a csoportfavorit horvátokkal szemben. 2–1
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
C-CSOPORT
Skócia–Fehéroroszország 2–1 (Adams 15., McTominay 84., ill. Kucsko 90+6.)
20.45: Dánia–Görögország, Koppenhága (Tv: Spíler1)
|C CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Skócia
|4
|3
|1
|–
|7–2
|+5
|10
|2. Dánia
|3
|2
|1
|–
|9–0
|+9
|7
|3. Görögország
|3
|1
|–
|2
|6–7
|–1
|3
|4. Fehéroroszország
|4
|–
|–
|4
|2–15
|–13
|0
G-CSOPORT
Hollandia–Finnország 4–0 (Malen 8., Van Dijk 17., Depay 38. – 11-esből, Gakpo 85.)
20.45: Litvánia–Lengyelország, Kaunas
|G CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Hollandia
|6
|5
|1
|–
|22–3
|+19
|16
|2. Lengyelország
|5
|3
|1
|1
|8–4
|+4
|10
|3. Finnország
|7
|3
|1
|3
|8–13
|–5
|10
|4. Litvánia
|6
|–
|3
|3
|6–9
|–3
|3
|5. Málta
|6
|–
|2
|4
|1–16
|–15
|2
L-CSOPORT
Feröer–Csehország 2–1 (H. Sörensen 67., Agnarsson 81., ill. Karabec 79.)
20.45: Horvátország–Gibraltár, Varasd (Tv: Match4)
|1. Horvátország
|5
|4
|1
|–
|17–1
|+16
|13
|2. Csehország
|7
|4
|1
|2
|12–8
|+4
|13
|3. Feröer
|7
|4
|–
|3
|10–6
|+4
|12
|4. Montenegró
|6
|2
|–
|4
|4–13
|–9
|6
|5. Gibraltár
|5
|–
|–
|5
|2–17
|–15
|0