Európai vb-selejtezők: egy lépésre a kijutástól Hollandia, nyertek a skótok, Feröeren botlottak a csehek

Hollandia–Finnország. Nem kellett sok idő a G-csoportot vezető holland válogatottnak, hogy megnyugtató előnyt szerezzen Amszterdamban a pótselejtezőre hajtó finnek ellen. A 8. percben balról induló akció végén Memphis Depay passzából az Aston Villa légiósa, Donyell Malen talált Jesse Joronen hálójába, majd egy jobb oldali szabadrúgásból érkező beívelést fejelt a kapuba pazar mozdulattal Virgil van Dijk – ismét Depay volt a feladó. A brazil Corinthiansban futballozó csatár a két gólpassz után tizenegyesből maga is betalált, így a hatalmas fölényben játszó narancsmezesek gyakorlatilag az első játékrészben eldöntötték a találkozót. Ez aztán kissé rá is nyomta a bélyegét a második játékrészre, amelyben a hollandok visszavettek – leginkább a kapu előtti koncentrációból. A 85. percben Cody Gakpo még így is küldött egy bombát a finn kapuba – 4–0-s sikerével Hollandia egy lépésre került attól, hogy kijusson az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságra.

Skócia–Fehéroroszország. Jack Henry passzából Ché Adams szerzett vezetést a C-csoportban a biztos kijutást jelentő első helyért Dániával versenyt futó Skóciának a fehéroroszokkal vívott glasgow-i mérkőzésen. A Torino csatára a második félidőben egy jogosnak tűnő tizenegyest is kiharcolt, ám előtte kézzel ért a labdához, így maradt a hazaiak minimális különbségű vezetése. Kisvártatva Jevgenyij Malesevics szerezte meg a beloruszok egyenlítő gólját, ám azt érvénytelenítette Marian Barbu játékvezető, csakúgy, mint kevéssel később Adamsét, aki lesről vette be a kaput. A 84. percben aztán jött a házigazdák második érvényes gólja, Scott McTominay lövése talált utat a jobb alsóba. A végén hosszabbításban még a fehérorosz Gleb Kucsko is eredményes volt – 2–1-es győzelmével Skócia nyomást gyakorolt az este a görögöket fogadó dánokra.

Feröer–Csehország. Nem bírt az első félidőben Feröerrel a cseh válogatott, amelynek különösebben nagy fölényt sem sikerült kialakítania Tórshavnban a hazaiak ellen. Az L-csoportban vívott összecsapás második felvonásában rosszról még rosszabbra fordult Tomás Soucekék helyzete, a 67. percben ugyanis a vendéglátók megszerezték a vezetést: Jakup Andreasen labdáját Hanus Sörensen lőtte Matej Kovár kapujának jobb oldalába. Tizenegy perccel később a Lyonban játszó Adam Karabec kiegyenlített, de a hazaiak az egy perccel korábban becserélt bekk, Magnus Agnarsson góljával ismét előnybe kerültek – a gólhelyzet kialakításának tevékeny részese volt a magyar származású Turi Géza is – a csehek vereségükkel lépéshátrányba kerültek a csoportfavorit horvátokkal szemben. 2–1

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

C-CSOPORT

Skócia–Fehéroroszország 2–1 (Adams 15., McTominay 84., ill. Kucsko 90+6.)

20.45: Dánia–Görögország, Koppenhága (Tv: Spíler1)

C CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Skócia 4 3 1 – 7–2 +5 10 2. Dánia 3 2 1 – 9–0 +9 7 3. Görögország 3 1 – 2 6–7 –1 3 4. Fehéroroszország 4 – – 4 2–15 –13 0



G-CSOPORT

Hollandia–Finnország 4–0 (Malen 8., Van Dijk 17., Depay 38. – 11-esből, Gakpo 85.)

20.45: Litvánia–Lengyelország, Kaunas

G CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Hollandia 6 5 1 – 22–3 +19 16 2. Lengyelország 5 3 1 1 8–4 +4 10 3. Finnország 7 3 1 3 8–13 –5 10 4. Litvánia 6 – 3 3 6–9 –3 3 5. Málta 6 – 2 4 1–16 –15 2



L-CSOPORT

Feröer–Csehország 2–1 (H. Sörensen 67., Agnarsson 81., ill. Karabec 79.)

20.45: Horvátország–Gibraltár, Varasd (Tv: Match4)