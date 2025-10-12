Nemzeti Sportrádió

Európai vb-selejtezők: egy lépésre a kijutástól Hollandia, nyertek a skótok, Feröeren botlottak a csehek

2025.10.12. 20:08
Donyell Malen (narancssárgában) a hollandok első gólját szerzi Finnország ellen (Fotó: Getty Images)
Két papírforma-eredmény és egy vaskos meglepetés az európai vb-selejtezőkön: Hollandia egy félidőnyi igazán koncentrált játékkal 4–0-ra nyert Finnország ellen, Skócia nem remekelt, de így is 2–1-re megverte a fehéroroszokat, Csehország viszont lehet, búcsút inthet annak, hogy egyenes ágon jusson ki a világbajnokságra 2–1-es feröeri veresége miatt – a csehek ezzel épp Feröer esélyeit pumpálták fel alaposan a második hely megszerzésére.

Hollandia–Finnország. Nem kellett sok idő a G-csoportot vezető holland válogatottnak, hogy megnyugtató előnyt szerezzen Amszterdamban a pótselejtezőre hajtó finnek ellen. A 8. percben balról induló akció végén Memphis Depay passzából az Aston Villa légiósa, Donyell Malen talált Jesse Joronen hálójába, majd egy jobb oldali szabadrúgásból érkező beívelést fejelt a kapuba pazar mozdulattal Virgil van Dijk – ismét Depay volt a feladó. A brazil Corinthiansban futballozó csatár a két gólpassz után tizenegyesből maga is betalált, így a hatalmas fölényben játszó narancsmezesek gyakorlatilag az első játékrészben eldöntötték a találkozót. Ez aztán kissé rá is nyomta a bélyegét a második játékrészre, amelyben a hollandok visszavettek – leginkább a kapu előtti koncentrációból. A 85. percben Cody Gakpo még így is küldött egy bombát a finn kapuba – 4–0-s sikerével Hollandia egy lépésre került attól, hogy kijusson az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságra.

Skócia–Fehéroroszország. Jack Henry passzából Ché Adams szerzett vezetést a C-csoportban a biztos kijutást jelentő első helyért Dániával versenyt futó Skóciának a fehéroroszokkal vívott glasgow-i mérkőzésen. A Torino csatára a második félidőben egy jogosnak tűnő tizenegyest is kiharcolt, ám előtte kézzel ért a labdához, így maradt a hazaiak minimális különbségű vezetése. Kisvártatva Jevgenyij Malesevics szerezte meg a beloruszok egyenlítő gólját, ám azt érvénytelenítette Marian Barbu játékvezető, csakúgy, mint kevéssel később Adamsét, aki lesről vette be a kaput. A 84. percben aztán jött a házigazdák második érvényes gólja, Scott McTominay lövése talált utat a jobb alsóba. A végén hosszabbításban még a fehérorosz Gleb Kucsko is eredményes volt – 2–1-es győzelmével Skócia nyomást gyakorolt az este a görögöket fogadó dánokra.

Feröer–Csehország. Nem bírt az első félidőben Feröerrel a cseh válogatott, amelynek különösebben nagy fölényt sem sikerült kialakítania Tórshavnban a hazaiak ellen. Az L-csoportban vívott összecsapás második felvonásában rosszról még rosszabbra fordult Tomás Soucekék helyzete, a 67. percben ugyanis a vendéglátók megszerezték a vezetést: Jakup Andreasen labdáját Hanus Sörensen lőtte Matej Kovár kapujának jobb oldalába. Tizenegy perccel később a Lyonban játszó Adam Karabec kiegyenlített, de a hazaiak az egy perccel korábban becserélt bekk, Magnus Agnarsson góljával ismét előnybe kerültek – a gólhelyzet kialakításának tevékeny részese volt a magyar származású Turi Géza is – a csehek vereségükkel lépéshátrányba kerültek a csoportfavorit horvátokkal szemben. 2–1

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
C-CSOPORT
Skócia–Fehéroroszország 2–1 (Adams 15., McTominay 84., ill. Kucsko 90+6.)
20.45: Dánia–Görögország, Koppenhága (Tv: Spíler1)

      
C CSOPORTMGyDVL-KGkP
1. Skócia4317–2+510
2. Dánia3219–0+97
3. Görögország3126–7–13
4. Fehéroroszország442–15–130


G-CSOPORT
Hollandia–Finnország 4–0 (Malen 8., Van Dijk 17., Depay 38. – 11-esből, Gakpo 85.)
20.45: Litvánia–Lengyelország, Kaunas

     
G CSOPORTMGyDVL-KGkP
1. Hollandia65122–3+1916
2. Lengyelország53118–4+410
3. Finnország73138–13–510
4. Litvánia6336–9–33
5. Málta6241–16–152


L-CSOPORT
Feröer–Csehország 2–1 (H. Sörensen 67., Agnarsson 81., ill. Karabec 79.)
20.45: Horvátország–Gibraltár, Varasd (Tv: Match4)

      
1. Horvátország54117–1+1613
2. Csehország741212–8+413
3. Feröer74310–6+412
4. Montenegró6244–13–96
5. Gibraltár552–17–150

 

 

Hollandia Fehéroroszország Európai világbajnoki selejtezők Skócia Csehország Finnország Feröer
